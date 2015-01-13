Нина Петрова
Нина Петрова
added October 8 at 06:54
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Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 19:37
Женская Одежда .. Модный Приговор )
Женская Одежда .. Модный Приговор )
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04:26
Лучший массаж
1 671 views
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 15:50
Торт "Мишка на севере"! Тает во рту :) Понадобится: 1 ст. сахара 1,25 ст. сметаны 200 г мягкого сливочного масла 2 ст. муки 2 яйца 1 пак. разрыхлителя Для крема: 2,5-3 ст. жирной сметаны 2,5 ст. сахара Замесить тесто, разделить на 2 части. В первую добавить 1-1,5 ст. муки. Во вторую - 2 ч.л. какао и 1-1,5 ст. муки Должно получиться мягкое тесто, которое можно раскатать в лепёшки Из каждого вида теста раскатать по 4 лепёшки и испечь. Примерно по 5-8 мин. на каждую. Белые коржи должны чуточку з
#торт
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
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585 views
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 14:02
РЕЦЕПТЫ КОРЕЙСКИХ САЛАТОВ. САЛАТЫ ПО КОРЕЙСКИ- ВКУСНОТИЩА НЕОБЫКНОВЕННАЯ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте СЕБЕ такое СОКРОВИЩЕ 1) Свекла по корейски 2) Морковь по корейски 3) Салат из сырых шампиньонов "Секунда" 4) Редис Дайкон "Корейские мотивы" 5) Баклажаны почти по-корейски 6) Кольраби с экзотической ноткой
========================================================= 1 Салат Свекла по корейски. ИНГРЕДИЕНТЫ Свекла — 1 шт Огурец свежий — 2 шт Перец болгарский — 1 шт Чеснок — 4 зуб. Семя кориандра — 1 ч. л. Перец чили (сушеный, на кончике ножа) Перец черный (молотый по вкусу) Масло растительное — 50 мл Уксус бальзамический — 1 ст. л. Семя кунжута — 2 ч. л. Соль (по вкусу) Сахар -1 ч.л. КАК ПРИГОТОВИТЬ Овощи вымыть, высушить, нарезать тонкой соломкой. Масло раскалить. Овощи перемешать с измельченным ч
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 10:03
Вкусняшка на ужин!
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
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1 054 views
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 08:02
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 06:02
Ленивый хачапури 👍 📌 Ингредиенты: Мука 100 гр. Молоко 150 мл. Яйцо 1 шт. Сыр сулугуни 150 гр. Разрыхлитель 5 гр. Соль 1.5 ч.л Сахар 0.5 ч.л
#Как_вкусно_готовить #гиф_рецепты #хачапури
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 04:02
📌
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Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
added today at 02:01
Торт- Мечта жизни.🍮 🎂 🍰 Сгущенное молоко в сочетании с воздушным тестом превосходно. Недаром, это произведение полюбилось не только самым младшим ценителям домашней кулинарии, но и взрослым гурманам. Тортик действительно соответствует своему громкому названию "Мечта жизни". О чем еще можно грезить, если такая вкуснота на столе? Ингредиенты для приготовления: ●100 г сливочного масла ●банка сгущенного молока ●2 яйца ●1 стакан муки ●1/2 ч.л. соды ●1-2 ч.л. какао Крем: ●300 г сметаны ●150
Как приготовить торт: 1 шаг: Масло необходимо растопить и перемешиваем его со сгущенным молоком. Добавим 2 яйца стакан муки, соду гасим лимонным соком и тоже добавляем. 2 шаг: Готовое тесто необходимо разделить на три равные части и в одну из них добавьте какао. Выпекаем каждую часть отдельно. 3 шаг: Миксером взбиваем сметану и сахар примерно 5 минут. Готовые коржи нежно смазывать пока они горячие. Крем добавляем понемногу, чтобы он успевал впитываться и не стекал. 4 шаг: Украсить шоколадом
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Вкусные кулинарные шедевры.Сами своими руками
13 Jan 2015
2 169 757 participants in the group
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ЗАВАРНЫЕ БЛИНЧИКИ НА КЕФИРЕ " ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО " ИНГРЕДИЕНТЫ 1 стакан кефира 150 гр муки 1 яйцо 1/3 ч.л. соды 1 ст.л. растительное масло 0,5 стакана крутого кипятка 1 ст.л. сахара 1/3 ч.л. соли ПРИГОТОВЛЕНИЕ Кефир , яйца , сахар , соль и муку хорошо перемешать . В кипяток добавить соду , быстро перемешать и вылить в тесто . Все хорошо перемешать и дать постоять 5 минут . Добавить в тесто растительное масло и перемешать . Выпекать на смазанной маслом сковородке . ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !
Дорогие кулинары! Чтобы не потерять рецепт, жмите "Класс!", а потом "поделиться". Рецепт будет на вашей стене В Одноклассники. Всё ОК!
Татьяна Бурдун (Балашева)
13 Jan 2015
Татьяна Бурдун (Балашева)
Надо попробовать!
  • 0
Anahit Gevorgyan
13 Jan 2015
Anahit Gevorgyan
🍴 🍴 👍
  • 0
Нэлля В(Т)
13 Jan 2015
Нэлля В(Т)
👍 👍 👍
  • 0
Нина Юрий Горошкова Щербинин
13 Jan 2015
Нина Юрий Горошкова Щербинин
пробовала очень вкусные 👍 👍 👍 😎
  • 0
марфушкины виктор и надежда
13 Jan 2015
марфушкины виктор и надежда
обязательно попробую
  • 0
Татьяна Высоцких
13 Jan 2015
Татьяна Высоцких
моя страница
  • 0
Ирина Яночко
13 Jan 2015
Ирина Яночко
(Y)
  • 0
Лидия Вертепова(Кожевникова)
13 Jan 2015
Лидия Вертепова(Кожевникова)
Если сковорода тефлоновая или керамическая, смазывать маслом её не надо. Блинчики очень хорошо снимаются лопаточкой. Только вчера пекла, правда, мой рецепт чуть другой, разница лишь в пропорциях. Но блины - просто ажурные салфеточки, пеку уже много лет, только по этому рецепту.
  • 2
Екатерина Никифорова
13 Jan 2015
Екатерина Никифорова
Скоро Масленица, приготовим. Спасибо за рецепт!
  • 0
Надежда Сафонова
13 Jan 2015
Надежда Сафонова
 спасибо за рецепт !!! Уже делала , ОЧЕНЬ вкусно.👍 👍 👍 ☕
  • 0
ЮЛИ Я
13 Jan 2015
ЮЛИ Я replied to Лидия
С содой?
  • 0
валентина шинкаренко-горобец
13 Jan 2015
валентина шинкаренко-горобец
Ребята  я  делаю  даже  на  теплой кипячен воде  В муку добавляю пол чайной  ложки соды  и одну  треть  лимоной кислоты  2 яйца Белки  взбиваю  венчиком  Столовую  ложку  подсолнечного  масла  Немного  соли  Сахар  по  вкусу Наливаю  на  сковороду  тоненьким  слоем Блины  получаются  очень  кружевные    Да   воды  о7 литра  Муку  обязательно необходимо  просеять Главное  быстро  Без  особых  затрат  и лишних  калорий Буду рада  если  понравятся Не  надо  бежать  по  кефир  или  молоко  Приятного
  • 3
Наталья Денисова( Юхимчук)
13 Jan 2015
Наталья Денисова( Юхимчук)
👍
  • 0
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