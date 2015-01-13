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04:26
Лучший массаж
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added today at 15:50
Торт "Мишка на севере"! Тает во рту :) Понадобится: 1 ст. сахара 1,25 ст. сметаны 200 г мягкого сливочного масла 2 ст. муки 2 яйца 1 пак. разрыхлителя Для крема: 2,5-3 ст. жирной сметаны 2,5 ст. сахара Замесить тесто, разделить на 2 части. В первую добавить 1-1,5 ст. муки. Во вторую - 2 ч.л. какао и 1-1,5 ст. муки Должно получиться мягкое тесто, которое можно раскатать в лепёшки Из каждого вида теста раскатать по 4 лепёшки и испечь. Примерно по 5-8 мин. на каждую. Белые коржи должны чуточку з
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added today at 14:02
РЕЦЕПТЫ КОРЕЙСКИХ САЛАТОВ. САЛАТЫ ПО КОРЕЙСКИ- ВКУСНОТИЩА НЕОБЫКНОВЕННАЯ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте СЕБЕ такое СОКРОВИЩЕ 1) Свекла по корейски 2) Морковь по корейски 3) Салат из сырых шампиньонов "Секунда" 4) Редис Дайкон "Корейские мотивы" 5) Баклажаны почти по-корейски 6) Кольраби с экзотической ноткой
========================================================= 1 Салат Свекла по корейски. ИНГРЕДИЕНТЫ Свекла — 1 шт Огурец свежий — 2 шт Перец болгарский — 1 шт Чеснок — 4 зуб. Семя кориандра — 1 ч. л. Перец чили (сушеный, на кончике ножа) Перец черный (молотый по вкусу) Масло растительное — 50 мл Уксус бальзамический — 1 ст. л. Семя кунжута — 2 ч. л. Соль (по вкусу) Сахар -1 ч.л. КАК ПРИГОТОВИТЬ Овощи вымыть, высушить, нарезать тонкой соломкой. Масло раскалить. Овощи перемешать с измельченным ч
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Торт- Мечта жизни. Сгущенное молоко в сочетании с воздушным тестом превосходно. Недаром, это произведение полюбилось не только самым младшим ценителям домашней кулинарии, но и взрослым гурманам. Тортик действительно соответствует своему громкому названию "Мечта жизни". О чем еще можно грезить, если такая вкуснота на столе? Ингредиенты для приготовления: 100 г сливочного масла банка сгущенного молока 2 яйца 1 стакан муки 1/2 ч.л. соды 1-2 ч.л. какао Крем: 300 г сметаны 150
Как приготовить торт: 1 шаг: Масло необходимо растопить и перемешиваем его со сгущенным молоком. Добавим 2 яйца стакан муки, соду гасим лимонным соком и тоже добавляем. 2 шаг: Готовое тесто необходимо разделить на три равные части и в одну из них добавьте какао. Выпекаем каждую часть отдельно. 3 шаг: Миксером взбиваем сметану и сахар примерно 5 минут. Готовые коржи нежно смазывать пока они горячие. Крем добавляем понемногу, чтобы он успевал впитываться и не стекал. 4 шаг: Украсить шоколадом
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