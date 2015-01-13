ЗАВАРНЫЕ БЛИНЧИКИ НА КЕФИРЕ " ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО " ИНГРЕДИЕНТЫ 1 стакан кефира 150 гр муки 1 яйцо 1/3 ч.л. соды 1 ст.л. растительное масло 0,5 стакана крутого кипятка 1 ст.л. сахара 1/3 ч.л. соли ПРИГОТОВЛЕНИЕ Кефир , яйца , сахар , соль и муку хорошо перемешать . В кипяток добавить соду , быстро перемешать и вылить в тесто . Все хорошо перемешать и дать постоять 5 минут . Добавить в тесто растительное масло и перемешать . Выпекать на смазанной маслом сковородке . ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !