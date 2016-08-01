Куриные "ленивчики" с кабачками Надо взять: - кабачки свежие 2 шт. - яйцо куриное – 2 шт. - мука пшеничная – 5 полных ст.л. - соль поваренная – 2/3 ч.л. - разрыхлитель – 1 пакетик - чеснок - 1 зубчик, - зелень укропа - по желанию. - фарш куриный – 100 - 150 грамм - лук репчатый – 1 шт. (100 грамм) - соль поваренная - 1/2 ч.л. - перец -смесь черного и душистого - 1/2 ч.л. - вода питьевая - 1-2 ст.л. Приготовление: 1. К куриному фаршу добавим тертый лук, соль, специи и воду. Перемешаем. 2.Кабачки натираем на средней терке. Рубим зелень и чеснок. 3. Добавляем яйца, поваренная соль, соду или разрыхлитель, муку. Получается густое тесто. 4. Выкладываем на разогретую сковороду кабачки как на оладьи. Сверху раскладываем вилкой фарш. Накрываем его еще одним слоем кабачкового теста. 5. Жарим с двух сторон. Доводим под крышкой до готовности. 6. Подаем со сметанным соусом. Готово!