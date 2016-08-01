added today at 12:03
Сегодня мы хотим удивить ценителей фьюжен-кухни союзом Спагетти Barilla, моцареллы и сочного арбуза. Приготовьте это необычное блюдо по эксклюзивному рецепту знаменитого итальянского шеф-повара Лоренцо Кого. А вы готовите блюда с нестандартными сочетаниями? Ингредиенты на 4 порции: 240 г Спагетти Barilla (60 г на человека) 200 г моцареллы 160 г арбуза Для соуса: 80 г лука 20 г чеснока 60 г анчоусов 50 г сливочного масла 200 г овощного бульона 1 перец чили, масло ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: 1. Нарежьте арбуз кубиками, слейте лишнюю воду и оставьте только мякоть. 2. На сковороде обжарьте лук на сливочном масле с чесноком, анчоусами и щепоткой перца чили. 3. Добавьте 100 г овощного бульона и продолжайте варить, пока он не испарится. Добавьте масло и оставшиеся 100 г овощного бульона и размешайте. 4. Варите Спагетти в подсоленной воде 7 минут, слейте воду и добавьте соус. Размешайте. 5. Выложите Спагетти на тарелку, украсьте тарелку арбузом (40 г на человека), моцареллой (50 г на человека) и несколькими листочками греческого базилика. 6. Подавайте к столу.
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added today at 11:00
Непревзойдённый люля-кебаб из курицы Надо взять: - Куриная грудка 2 кг - Луковица 1 шт. - Чеснок 2 зубчика - Зелень свежая 1 пучок - Соль поваренная по вкусу - Специи по вкусу Приготовление: Снимите куриное мясо с костей, удалите кожицу. Пропустите мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком. Зелень вымойте, обсушите и тоже пропустите через мясорубку. Посолите и поперчите фарш, добавьте специи и хорошенько вымешайте. Фарш отбейте несколько раз с силой о разделочную доску. Сформируйте из ф
added today at 09:00
Поразительная скумбрия в сметане в духовке Надо взять: - Скумбрия — 1 шт. - Луковица — 1 шт. - Сметана — 2-3 ст. л. - Горчица дижонская — 1-2 ст. л. - Соль поваренная — 1/2 ч. л. Приготовление: Скумбрию предварительно разморозьте. Отрежьте голову, разрежьте по хребту и разверните, как книжку, удалите внутренности. Хорошо промойте. 2.Лук репчатый нарежьте полукольцами. Сметану смешайте с горчицей. Я специально указывала примерное количество и сметаны, и горчицы, поскольку здесь все по вкусу.
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added today at 05:00
Вкуснющий десерт "творожный домик" Надо взять: - творог — 400 грамм - сметана — 2-3 ст. ложки - сахарная пудра (или сахарный песок) — 80-100 грамм - печенье бисквитное («Юбилейное») — 9 шт. - молоко тёплое — 100 мл - шоколад (для украшения) — 50 г Приготовление: Переложите в миску творог, сметану и сахарную пудру. Хорошо взбейте все погружным блендером до гладкой однородной массы. Если ваш творог сухой, добавьте еще пару столовых ложек сметаны. Сахарную пудру можно заменить сахаром, но есть
added today at 03:00
Превосходная запеканка из печени индейки Надо взять: - печень индейки 800 грамм - рис отварной 1 ст. - луковица 1 шт. - морковь средняя 1 шт. - сельдерей 100 грамм - яйца куриные 3 шт. - подсолнечное масло - мускатный орех 0,5 ч.л. - соль поваренная Приготовление: Луковицу, среднюю морковь и корень сельдерея нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до мягкости. Печень нарезать маленькими кусочками и с помощью блендера довести ее до однородного состояния. К печени добавить заранее о
added yesterday at 22:30
Ленивый "Наполеон" из слоеного теста Надо взять: - Слоеное тесто — 750 грамм - Сахарный песок — 100 грамм - Молоко тёплое — 1,5 стакан - Мука пшеничная — 5 ст. л. (без горки) - Ароматизатор ванильный — 0,5 ч. л. - Масло сливочное — 50 грамм - Соль поваренная — 1 щепотка Приготовление: 1.Слоеное тесто слегка разморозьте и выложите на противень. Разогрейте духовку до 200 градусов и запеките листы теста до румяности примерно 20 минут. 2.Затем извлеките их из духовки и дайте остыть около 10 мину
added yesterday at 21:30
Заготавливаем скумбрию с помидорами на зиму Надо взять: - Скумбрия — 1 шт. - Луковица — 1 шт. - Помидоры мясистые — 5-6 шт. (сорт "Сливка") - Уксус 9% — 1 ст. л. - Вода питьевая — 150 мл. - Соль поваренная — 0,25 ч. л. - Перец черный молотый — 3 щепотки - Лавровый лист — 2-3 шт. Приготовление: 1.Скумбрию промойте в воде. Если рыбка приобреталась замороженной, то предварительно разморозьте ее около 25-30 минут при комнатной температуре. Срежьте голову, хвост, плавники, очистите от внутренност
added yesterday at 20:30
Надо взять: - Яйцо куриное-3 шт, - Сахарный песок- 1 стакан, - мёд- 3 ст. л., - масло сливочное-100 грамм, - сода пищевая-2 ч. л., - мука пшеничная(сколько возьмёт тесто,но не тугое тесто), - вареная сгущёнка -2 банки - 1 пачка сливочного масла, - орехи кешью. Приготовление: Яйца растереть с сахаром, добавить масло , мед, и на водяной бане, на медленном огне, постоянно помешивая, варить до карамельного цвета -добавить соду, смесь побелеет Снять с бани, добавить муку, перемешать деревянной ло
added yesterday at 18:00
Отменные гренки с помидорами и сыром к завтраку Надо взять: - 3 кусочка хлеба, лучше от багета - 1 куриное яйцо - 2 столовые ложки молока - половина помидора - 3 столовые ложки тёртого сыра - зелень свежая укропа - соль поваренная, молотый перец - подсолнечное масло Приготовление: Яйцо смешать с молоком, измельченным укропом, посолить, поперчить. Всю смесь хорошо взбить венчиком или вилкой. Хлеб нарезать. Выложить кусочки хлеба в яичную смесь и дать хорошо ей впитаться, а пока поставить на п
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