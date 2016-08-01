Сказочный пирог с черносливом и сметаной Надо взять: Для теста: - 200 грамм пшеничной муки - 100 грамм масла - 6 ст.л. питьевой воды Для начинки: - 350 грамм сметаны - 250 грамм чернослива - 100 грамм грецких орехов - 200 мл. крепкого чая - 70 грамм сахарного песка - пакетик ванильного сахара ( 8грамм.) - 40 грамм пшеничной муки Приготовление: Форма 23 см. Сначала замачиваем в чае на 4 часа чернослив. Если чернослив совсем жесткий, тогда на ночь. А если чернослив мягкий, то можно и не замачивать. Затем сливаем чай, и начиняем чернослив грецкими орехами. Готовим тесто. Масло порубить и перетереть руками с мукой в крошку. Делать это нужно очень быстро , чтобы масло не успело растаять. Добавляем воду и собираем тесто в комок. Сразу раскатываем и выкладываем в выстланную бумагой разъемную форму. Формируем бортики и обрезаем ровно края. Высота бортиков должна быть 3 см. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. Разогреваем духовку до 180гр. Вынимаем форму из холодильника, накалываем тесто вилкой, чтобы оно не поднялось , накрываем бумагой для выпечки и насыпаем фасоль или горох. Выпекаем 15-20 минут, чтобы тесто немного подрумянилось. Убираем фасоль и бумагу , раскладываем на нашу заготовку из теста чернослив. В один слой и не очень плотно. Готовим начинку . Смешиваем сметану, сахар, ванильный сахар и муку и перемешиваем до гладкости. Выливаем сметанную смесь на чернослив. Равномерно распределяем. Выпекаем при 180 градусах , пока начинка на загустеет. У меня получилось 30 минут. Готово!