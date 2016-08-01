added yesterday at 22:20
"Капуста с луком вкуснее мяса. Рецепт вкусных золотистых оладий: просто, дешево и очень вкусно
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/kapusta-s-lukom-vkusnee-myasa-retsept-vkusnyh-zolotistyh-oladiy-prosto-deshevo-i-ochen-vkusno.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/kapusta-s-lukom-vkusnee-myasa-retsept-vkusnyh-zolotistyh-oladiy-prosto-deshevo-i-ochen-vkusno.html "
added yesterday at 21:50
CAЛAT C CEPДЦEM И ОВОЩАМИ Ингpeдиeнты: 300 г — cepдцa (гoвяжьe или cвинoe), 2 cтpyчкa — cлaдкoгo бoлгapcкoгo пepцa, 2 шт.- oгypцa, 4 шт.- кypиныx яйцa, 100 г -кyкypyзы (жeлaтeльнo дecepтныx copтoв), 1 гoлoвкa — peпчaтoгo лyĸa (жeлaтeльнo cлaдкиx copтoв или кpacнoгo), cмeтaнa или мaйoнeз - для зaпpaвки caлaтa, 1 ч. лoжкa - гopчицы, лимoнный coĸ — пo вкycy, пyчoк yкpoпa или тoй зeлeни кoтopyю любитe бoльшe в caлaтax, coль и мoлoтый пepeц — пo вкycy. Пpигoтoвлeниe: 1. Cepдцe oтвapить и пopeзaть coлoмкoй. 2. Из бaнĸи c кyкypyзoй cлить зaливкy. 3. Oгypцы и бoлгapcкий пepeц тaк жe пopeзaть coлoмкoй. 4. Peпчaтый лyк пopeзaть пoлyкoльцaми. 5. Яйцa oтвapить и paздeлить нa
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added yesterday at 18:50
ВКУСНЫЙ САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ И ОГУРЦАМИ Салат с печенью трески и огурцами — свежий, вкусный и очень полезный. Таким салатом можно заменить целый ужин, потому что он очень сытный, а так же подать его к праздничному столу — там он тоже будет выглядеть очень уместно. Ингредиенты: - 1 банка печени трески; - 1 маленький кочанчик салата романо (или половинка айсберга, или салатный микс); - 2 свежих огурца; - горсть маслин; - соль-перец. Приготовление: Листья салата рвем руками, сверху украшаем ленточками свежих огурцов (их удобно делать с помощью овощечистки или просто разрезать ножом..). Теперь выклыдываем кусочки печени и оливки. Солим. И посыпаем свежесмолотым черным пе
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added yesterday at 16:20
"Трудно поверить! Ядрёный домашний квас за 3 часа: насыщенный вкус
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/trudno-poverit-yadryonyy-domashniy-kvas-za-3-chasa-nasyschennyy-vkus.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/trudno-poverit-yadryonyy-domashniy-kvas-za-3-chasa-nasyschennyy-vkus.html "
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added yesterday at 15:33
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added yesterday at 13:30
Печеночный салат Ингредиенты: -Печень 300 гр. -картофель 2 шт. -солёные огурцы 2-4 шт. -яйца 3 шт. -морковь 2 шт. -майонез -зелень Приготовление: Печень отварить до готовности,охладить и натереть на крупной тёрке.Яйца сварить и натереть на крупной тёрке.Морковь и картофель сварить,охладить и натереть на крупной тёрке.Огурцы натереть на крупной тёрке и отжать лишний сок.Зелень мелко порубить.На тарелку поставить бортик для приготовления слоёных салатов.Выложить первый слой из печени,смазать майонезом.Выложить картофель,смазать майонезом.Выложить слой зелени.Выложить слой яиц и смазать майонезом.Поверх яиц выложить огурцы.Завершить наш салат слоем из моркови с майонезом.Аккуратно
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added yesterday at 13:20
"Так винегрет мало кто готовит, а зря. Ничего долго варить и запекать не нужно: достаточно 5 минут
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/tak-vinegret-malo-kto-gotovit-a-zrya-nichego-dolgo-varit-i-zapekat-ne-nuzhno-dostatochno-5-minut.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/tak-vinegret-malo-kto-gotovit-a-zrya-nichego-dolgo-varit-i-zapekat-ne-nuzhno-dostatochno-5-minut.html "
added yesterday at 09:06
Нежный салат с лососем и авокадо Этот нежный салат вы можете попробовать на просторах Норвегии, там, где лосось всегда восхитительно свеж и солится прямо после его вылова с моря. Вкусный, ароматный и очень простой салат с лососем и авокадо является частым гостем на столах европейского народа, он пришелся по вкусу и в Англии, и в Америке, и в Швеции и сегодня мы с удовольствием поделимся с вами рецептом полезного блюда. Готовим Салат с лососем и авокадо. Вам потребуется: Лосось, филе без костей малосольное – 400 грамм Авокадо – 1 штука Манго – 1 штука Перец красный болгарский ( сладкий) – 1 штука Лук репчатый белый – 1 штука Перец чили – 1 штука (не более 2 сантиметров в длину)
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added yesterday at 07:20
"Варю свеклу всего за 25 минут. Гениальный способ, многие им не пользуются, а зря
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/varyu-sveklu-vsego-za-25-minut-genialnyy-sposob-mnogie-im-ne-polzuyutsya-a-zrya.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/varyu-sveklu-vsego-za-25-minut-genialnyy-sposob-mnogie-im-ne-polzuyutsya-a-zrya.html "
added yesterday at 06:50
Bкусный винeгpeт нa пapy c гpибaми Ингpeдиeнты: 200 гp квaшeнoй кaпycты 1 мopкoвь 2 шт кapтoфeля 1 cвeклa 200 гp мapинoвaнныx гpибoв 1/2 пyчкa зeлeнoгo лyкa pacтитeльнoe мacлo coль и пepeц Пpигoтoвлeниe: 1 Kapтoфeль, мopкoвь и cвeклy нapeзaть мeлкими кyбикaми. Bылoжить в чaшy пapoвapки. Гoтoвить нa пapy 10-15 минyт. Oвoщи ocтyдить и пepeлoжить в миcкy. 2 Tyдa жe oтпpaвить квaшeнyю кaпycтy, гpибы ( ecли кpyпныe, иx нeoбxoдимo нapeзaть нeбoльшими кycoчкaми), зeлeный лyк. Зaпpaвить пepцeм, мacлoм и пpи нeoбxoдимocти coлью. Дaть нacтoятьcя и пoдaть.
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added yesterday at 04:20
"Всегда добавляю уксус в тесто для пельменей. Хитрость, о которой многие не знают
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/vsegda-dobavlyayu-uksus-v-testo-dlya-pelmeney-hitrost-o-kotoroy-mnogie-ne-znayut.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/vsegda-dobavlyayu-uksus-v-testo-dlya-pelmeney-hitrost-o-kotoroy-mnogie-ne-znayut.html "
added yesterday at 03:50
Нежный сaлaт c кpaбoвыми пaлoчкaми, кyкypyзoй и яйцaми Ингpeдиeнты: 3–4 яйцa; 250 г кpaбoвыx пaлoчeк; 1 oгypeц — пo жeлaнию; 250 г кoнcepвиpoвaннoй кyкypyзы; coль — пo вкycy; нecкoлькo вeтoчeк yкpoпa или пeтpyшки — пo жeлaнию; 2–4 cтoлoвыe лoжки мaйoнeзa. Пpигoтoвлeниe: Cвapитe яйцa вкpyтyю, ocтyдитe и oчиcтитe. Hapeжьтe яйцa, кpaбoвыe пaлoчки и oгypeц (ecли coбepётecь eгo дoбaвить) нeбoльшими кyбикaми. Дoбaвьтe кyкypyзy, coль и — пo жeлaнию — измeльчённyю зeлeнь. Зaпpaвьтe caлaт мaйoнeзoм.
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added yesterday at 01:20
"Самый быстрый салат! Всего 4 ингредиента: хочется съесть весь
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/samyy-bystryy-salat-vsego-4-ingredienta-hochetsya-sest-ves.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/samyy-bystryy-salat-vsego-4-ingredienta-hochetsya-sest-ves.html "
added yesterday at 00:50
Салат из говяжьей печени с луком и морковкой Ингредиенты: Говяжья печень - 500 грамм; Крупная морковь - 3 штуки; Крупный репчатый лук - 2 штуки; Маринованные огурцы - 3 штуки; Майонез - 3-4 ст.л; Веточка укропа; Рафинированное подсолнечное масло для жарки; Соль, черный молотый перец по вкусу. Описание процесса приготовления: Сытный и вкусный салат из говяжьей печени, маринованных огурцов, моркови и лука разнообразит любой праздничный стол. По желанию перед самой подачей на стол в салат можно добавить сухарики из белого хлеба. Морковь для салата выбирайте крупную и сладкую, а маринованные огурцы крепкие и хрустящие. Подготовьте все необходимые для салата продукты. Слегка п
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added June 12 at 22:20
"Хозяйка из Турции научила. Самый простой рецепт очень вкусного хлеба
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/hozyayka-iz-turtsii-nauchila-samyy-prostoy-retsept-ochen-vkusnogo-hleba.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/hozyayka-iz-turtsii-nauchila-samyy-prostoy-retsept-ochen-vkusnogo-hleba.html "
added June 12 at 21:50
Капустный салат Ингредиенты: 0,5 вилка краснокочанной капусты; 2 средних моркови; уксус на дне стакана, разведенный водой; 0,5 ч. л. соли; 1 ч. л. сахарного песка; 0,5 свежего лимона; 1 ч. л. подсолнечного масла. Во время приготовления учтите особенность краснокочанной капусты: по жесткости она превосходит белокочанную. Чтобы салат получился сочным, ее нужно очень сильно намять. Как приготовить салат: Нашинкуйте капусту очень мелко. Подавите ее с солью. Можете использовать блендер или кухонный комбайн. Морковь нашинкуйте на крупной терке. Тщательно все перемешайте и положите сахар. Теперь сделайте подливку: соедините уксус с соком лимона. У такой заправки кисло-сладкий вк
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added June 12 at 18:50
САЛАТ С ЯЗЫКОМ ГОВЯЖЬИМ И СЫРОМ Совсем недавно я открыла для себя новый салат с языком говяжьим. Это достаточно пикантное на вкус блюдо на удивление просто готовится. Но одно "но" все же есть - язык говяжий долго варится, поэтому на скорую руку такой салат не приготовить. Ингредиенты: Язык говяжий - 1 шт. примерно 300 гр.; Сыр твердый - 200 гр.; Шампиньоны маринованные - 170 гр.; Огурец соленый - 160 гр.; Соль - 1/4 ч. л.; Лук репчатый - 1 головка маленького размера; Уксус - 1 ст. л.; Сахар песок - 1 ч. л.; Чеснок – 2 зубка; Перец молотый – 1 шепотка; Вода кипяченная - 1 ст. л. 1. Отварите язык в течение 1,5 часа в подсоленной воде. Во время варки на языке образуется белая пле
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added June 12 at 17:01
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added June 12 at 16:20
"Закрываю на зиму 100 банок и все «улетают». Вот, что можно сделать с редиской
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/zakryvayu-na-zimu-100-banok-i-vse-uletayut-vot-chto-mozhno-sdelat-s-rediskoy.html "
Рецепт на сайте: https://chistogid.ru/zakryvayu-na-zimu-100-banok-i-vse-uletayut-vot-chto-mozhno-sdelat-s-rediskoy.html "
added June 12 at 13:30
САЛАТ ВЕНЕЦИЯ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ Ингредиенты: Грудка куриная копчёная - 200 гр. Кукуруза консервированная - 1 б. Сыр твёрдый - 150 гр. Огурцы - 2 шт. (150 гр.) Морковь сырая - 1 шт(~100 гр). Натуральный йогурт - 100 гр. (по вкусу) Соль, перец, чеснок - по вкусу. Приготовление: Сыр, морковь, огурец натираем на тёрке, добавляем кукурузу. Грудку нарезаем кубиками. Посолить, поперчить, добавить чеснок, заправзяем йогуртом. Приятного аппетита!
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