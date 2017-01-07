Болезни смородины: бокальчатая ржавчина и как с ней бороться Рецепт довольно прост: 200 г табачной пыли залить 3л горячей воды. Настаивать необходимо 2-3 суток. Одновременно необходимо сделать настой из стакана зубчиков чеснока, которые также необходимо залить 2л кипятка. В 10л ведро необходимо слить оба настоя, предварительно их, процедив, а затем добавить к получившемуся настою 1 столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку черного или же красного жгучего молотого перца. Раствор должен настоять еще не менее 1,5-2 часов. После чего следует процедить еще раз и опрыскать растения до распускания почек. Жмых же, который остался после процеживания необходимо прикопать вокруг куста. Спустя две недели, когда распустятся листочки, сделать настой луковой шелухи и опрыскать растения. Это снимет стресс и укрепит растение.