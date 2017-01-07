Луковый коктейль для цветов Если мои комнатные цветы "грустнеют" на глазах, я готовлю для них "живительный коктейль" - отвар луковой шелухи. Приготовить его совсем несложно, а самое главное - "ингредиенты" всегда под рукой. В эмалированную посуду кладу горсть шелухи, заливаю 1,5 л кипятка, кипячу 5-7 минут, даю настояться в течении двух часов, процеживаю и охлаждаю. Опрыскиваю этим отваром растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар, как полноценное удобрение. Я "балую" свои растения обычно один раз в два месяца, а если вдруг у них "пропадет настроение", то чаще. Луковый отвар содержит полный набор микроэлементов и годится как для комнатных цветов, так и для садовых. Но помните, что каждый раз отвар придется готовить заново - хранить его нельзя.