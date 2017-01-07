Борьба с вредителями крыжовника Крыжовник довольно часто становится жертвой нашествия огневок, тли и пилильщиков. Для защиты от них можно использовать зольный настой (1 кг древесной золы на три литра воды). Обработку следует проводить весной. При необходимости опрыскивание повторяют после периода цветения. Еще один бич крыжовника – мучнистая роса, о которой сигнализируют серые пятна на листьях и побегах. Эффективным средством для ликвидации заболевания являются растворы пищевой соды (5 г на литр воды) и железного купороса (3 г на литр воды). Обработку следует проводить сразу после обнаружения первых признаков налета.