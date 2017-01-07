Как измерить массу удобрений без весов? В одном десятилитровом ведре помещается: 12 кг дерновой земли; 10 кг парниковой или компостной земли; 5 кг древесной золы; 12 кг навозной жижи; 8 кг свежего конского навоза и 9 кг – коровьего; 8 кг перегноя; 5 кг сухого торфа. В одну столовую ложку входит минеральных удобрений: 8 г древесной золы; 9 г извести-пушонки; 16 г калимагмезии; 12 г мочевины; 18 г селитры калийной; 17 г сернокислого натрия; 14 г сульфата аммония; 16 г суперфосфата гранулированной и 17 г – порошковидного; 14 г удобрительной овощной смеси; 18 г фосфористой муки; 14 г хлористого калия. Меркой для минеральных удобрений может служить и спичечный коробок. В него помещается (в граммах): аммиачной селитры -17, сульфата аммония – 17, мочевины – 15, кальциевой селитры – 22, суперфосфата порошковидного – 24, суперфосфата гранулированного -22, фосфатной муки – 34, хлористого калия – 18, сернокислого калия – 25, калимагнезии -20, калийной селитры – 25, удобрительной смеси – 20, золы древесной – 10, извести-пушонки – 12.