А Вы знаете секрет выращивания крупных чесночных бульбочек? Для многих садоводов уже не секрет, что для выращивания здорового и крупного чеснока требуется его постоянное обновление. Я считаю, что как раз обновление в основном и помогает избежать вырождения чеснока и его гниения в процессе роста. Как же обновить свой чеснок? Оказывается, сделать это совсем не трудно. Бульбочки, которые мы оставляем для контроля готовности чеснока к уборке и есть посадочный материал для обновления. Если понаблюдать за этими головками с семенами, то можно увидеть, что на одних эти семена очень крупные, на других очень мелкие. Конечно же, надо стремиться вырастить бульбочки больших размеров. Из них вырастает сразу большая однозубка, которую надо сажать на полноценную крупную головку. Как же получить крупные бульбочки? Наблюдая за головками с семенами, я сделала вывод. Те головки, у которых в процессе роста лопнула покровная чешуя, имеют более крупные семена, в сравнении с теми, у которых чешуя не лопнула. На фото семена из не лопнувших головок и тех, которые лопнули уже в конце роста. Вот я и подумала, а почему же не помочь чесноку вырастить крупные семена? Для этого я оставляю самые крепкие семенные головки. Далее, в принудительном порядке сама надрываю покровную чешую на головках. Семена получают свободу и начинают полноценно развиваться. На фото видно, что семена очень крупные. Некоторые из них достигают размера с ноготь. Такие крупные семена очень легко сажать поштучно. Из них на следующий год вырастут хорошие однозубки, которые обновят Ваш посадочный материал и сэкономят крупные головки чеснока.