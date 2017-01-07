Чтобы чеснок не мельчал на огороде Чеснок выращивает практически каждый огородник, ведь это не только вкусно, и необходимо для консервации и поддержания своего здоровья. Поэтому каждый хочет вырастить крупный чеснок. Но для этого необходимо соблюдать основные правила, благодаря которому сохраняется хорошая урожайность крупного чеснока. 1. Качество посадочного материала. Здоровый посадочный материал. От качества посадочного материала зависит будущий урожай. И не важно сажаете озимый или яровой чеснок. Если зубки будут с небольшой гнилью, или засохшие, то не стоит ждать хорошего урожая, не говоря уже о том, чтобы вырастить крупный чеснок. Необходимо сажать здоровый чеснок. Крупный посадочный материал. Сажать зубки необходимо крупные, ведь от того, какой посажен чеснок, такой и вырастет. Если посадить маленькие зубки, то не стоит ждать крупного чеснока. Поэтому для хорошего крупного урожая головок чеснока нужны сажать крупные и здоровые зубчики. 2. Севооборот. Севооборот также влияет на рост чеснока. Ведь если крупный чеснок посадить на тот участок, где до этого росли плохие предшественники, то чеснок вырастет мелкий. Поэтому я неоднократно уже говорила о необходимости соблюдать севооборот.Хорошие предшественники для чеснока: горох, фасоль, огурцы, капуста, кабачки, патиссоны, тыква. 3. Чеснок вырождается. Чеснок может мельчать из-за того, что он выродился. Чтобы этого не произошло необходимо каждые три года обновлять посадочный материал. Делать это очень просто. Когда выращиваем чеснок, убираем не все стрелки. Несколько растений оставляем со стрелками, дальше из них вырастут бульбочки, а осенью из них созреют семена. Данные семена собираем, на следующий год сажаем и получаем однозубку. Именно данный посадочный материал сажаем и получаем крупный и обновленный чеснок. 4. Удобрение. Чтобы чеснок вырос хороший и крупный необходимо удобрять почву. Ведь если земля истощена, то чеснок вырастит мелкий. Это произойдет и-за того, что растению просто не будет хватать питательных веществ для роста и развития чеснока. Поэтому в почву вносим 3-4 кг перегноя на 1 кв. м., а также 300 г золы и 20 г суперфосфата из расчета на 1 кв. м. удобрение с почвой хорошо перекапываем, чтобы удобрения равномерно распределились в земле.