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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added January 7 2017 at 15:17
Дорогие садоводы, не за горами сезон рассады и все мы озабочены приобретение качественного посадочного материала. Это наболевшая тема, очень часто производители оказываются недобросовестными, семена не всходят, интернет-магазины присылают засохшие саженцы и т.д. Эта тема создана как раз для таких случаев. Здесь вы можете написать о плохом продавце и предупредить других не связываться с ним. Или можете наоборот похвалить продавца, который вам нравится и ни разу не подводил, и посоветовать его
#ОтзывыОСеменах
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added April 18 2016 at 12:11
ВНИМАНИЕ!
#ПравилаГруппы
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added May 25 2015 at 13:15
ДАЧНАЯ БЕСЕДКА - тема для взаимопомощи У нас, садоводов и огородников, зачастую возникает много вопросов и проблем. Давайте помогать друг другу своими знаниями и делиться опытом. В этой теме в комментариях вы можете: ► задать интересующие вас вопросы по дачной тематике ► озвучить возникшие проблемы ► предложить администраторам темы статей, которые вам хотелось бы прочитать в группе ► да и просто вежливо общаться, поделиться тонкостями или секретами, вашими личными наработками в выращивании как
#ДачнаяБеседка #ВопросОтвет
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 18:16
Саженцы красной смородины без затрат Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем. В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляютс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 13:31
Как вырастить арбуз Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще! Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз. Начать нужно с выбора сорта или гибрида Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются с
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 06:25
Способ определить кислотность почвы Для большинства овощных и плодово ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов. Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка. Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане: р
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 18:16
Томатные ошибки • Ошибка №1 ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры • Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ • Ошибка №3 - ОБРЫ
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 13:31
Частые проблемы с рассадой помидоров Проблема первая: рассада томатов вытягивается Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку. Расс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 06:25
Пластиковые бутыли помогают рассаде Пластиковые бутылки темного цвета с водой аккумулируют тепло, за счет того, что днем вода в них нагревается и ночью отдают его рассаде; а если их вкопать вертикально, они станут поддержкой для пленки и объем внутри парника увеличится.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 18:16
Как избавить томаты от фитофтороза Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; - вода — 0,5 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь ма
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 13:31
Новичкам о прививках плодовых деревьев О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! Что такое прививка, и для чего она нужна В садоводстве прививкой назыв
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 06:25
Мини-пруд на даче своими руками Столь модный сейчас компактный пруд можно создать в тазу, оцинкованном корыте или деревянной бочке (ее дно и стенки выстилают гидроизоляционной пленкой). Допустимый объем – 20-200 л. В тазу на 20 л сажают одно-два растения (ирис болотный, осоки, рогоз малый) – каждое в отдельном горшке. Затем их погружают в воду, оставляя около 1/3 ее поверхности открытой. В корытце на 50 л высаживают уже 3-5 растений, например, посконник коноплевый, хвощ пестрый и хауттюнию
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 22 at 18:16
Растения, которые могут жить почти без полива Альпийские астры. Они требуют гораздо меньше ухода и полива. Белые, розовые и голубые соцветия-ромашки будут уместны и на альпийской горке, и в цветнике. Подушковидный куст высотой 30 см привлекателен и после цветения – под ним не пробьется ни один сорняк. Армерия приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декорати
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
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Полное собрание дачных хитростей 1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления. 2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями. 3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см. 4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. 5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза. 6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь 7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов. 8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня. 9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют. 10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко. 11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год. 12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы. 13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота. 14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс. 15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. 16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника. 17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица. 18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая. 19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью. 20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. 21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи. 22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови. 23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. 24. Хорошим спутником для огурца является укроп. 25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. 26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется. 27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни. 28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника. 29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной. 30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. 31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов. 32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания. 33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой. 34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков. 35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать. 36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. 37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки. Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими...  Памятка садовода-огородника Лук - Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа. - После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть. - От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки. - Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить. - Прореживай шалот, не жалей. - Заканчивай поливать, разгреби земельку. - Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак. Огурец - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Полив только теплой водой вечером. - Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу. - Сделай каркас для плетей по верху. - Не рыхлить, подсыпай землю. - Поставь ведро с навозной жижей или травой. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки. Томаты - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку. - Держи теплицу открытой, не закрывай. - Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном. - Полив под мульчу. - Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки. - Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой. - Наруби ботву, заправь в землю. - Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров. - Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды. - Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды. Малина - Не развязывай малину пока не проведешь обработку. - Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку. - Первая обработка - бордосская жидкость веничком. - Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки. - От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались. - Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике. - Поливай, поливай и еще раз поливай. - Прополоть, обрезать, пригнуть. Гладиолус - Закрой черной пленкой для прогрева. Подкормки: - 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней. - 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата. - Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить. - Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю. - От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм. - Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай. - Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется. - Посади вдоль грядки настурцию и бархотки. - Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой. Ирис Подкормки: - ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1; - в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3; - через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1. Актинидия - Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности. - Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу. - Защити от котов. - Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг. - Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается. - Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок. Клематис - Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. - На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести, - Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба. - Закрой ноги цветочками 50-6-см. - Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды). - Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов. Вереск - Расправь корни горизонтально. - В яму добавь хвою и песок. - Поливать подкисленной водой. - Весной кормить кемирой. - Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью. - Замульчируй сосновой щепой. - На зиму укрыть. - Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см. Рододендрон - Ямка неглубокая. - В яму добавь хвою и песок. - Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать. - Изредка опрыскивать. - На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой. Древовидная гортензия - Подкормка весной - кемира цветочная. - Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия. - Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения. Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков. - За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне. - Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов - Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином». - Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили - Поставь в капусту палки с полистиролом - Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу - Черенкуй растюхи
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
lubov kool
29 Feb
lubov kool
  • 0
Я зто я
1 March
Я зто я
👍
  • 0
Елена Бажкова
1 March
Елена Бажкова
Класс!
  • 0
Надежда Rus
2 March
Надежда Rus
!!
  • 0
Надежда Адыбаева
4 March
Надежда Адыбаева
Вот прям никак не вспомню.. Кто когда за мою жизнь кормил свёклу.. Морковь.. А ведь и семьи огромные были.. И ели овощи не так.. Как сейчас по праздникам в шубе селедку😊.. Лук бывало отливали.. То солью.. То настроем листьев лопуха.. Но потом возмущается. Китайцы химией кормят.. Кто не уучил бы уходу за культурой.. Обязательно. Покормить.. Тонны всем нужны?!!!.. ТО ТОГДА Наверное кормить удобрениями😊
  • 0
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