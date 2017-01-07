Полное собрание дачных хитростей 1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления. 2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями. 3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см. 4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. 5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза. 6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь 7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов. 8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня. 9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют. 10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко. 11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год. 12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы. 13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота. 14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс. 15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. 16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника. 17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица. 18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая. 19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью. 20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. 21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи. 22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови. 23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. 24. Хорошим спутником для огурца является укроп. 25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. 26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется. 27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни. 28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника. 29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной. 30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. 31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов. 32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания. 33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой. 34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков. 35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать. 36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. 37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки. Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими... Памятка садовода-огородника Лук - Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа. - После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть. - От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки. - Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить. - Прореживай шалот, не жалей. - Заканчивай поливать, разгреби земельку. - Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак. Огурец - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Полив только теплой водой вечером. - Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу. - Сделай каркас для плетей по верху. - Не рыхлить, подсыпай землю. - Поставь ведро с навозной жижей или травой. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки. Томаты - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку. - Держи теплицу открытой, не закрывай. - Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном. - Полив под мульчу. - Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки. - Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой. - Наруби ботву, заправь в землю. - Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров. - Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды. - Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды. Малина - Не развязывай малину пока не проведешь обработку. - Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку. - Первая обработка - бордосская жидкость веничком. - Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки. - От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались. - Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике. - Поливай, поливай и еще раз поливай. - Прополоть, обрезать, пригнуть. Гладиолус - Закрой черной пленкой для прогрева. Подкормки: - 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней. - 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата. - Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить. - Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю. - От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм. - Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай. - Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется. - Посади вдоль грядки настурцию и бархотки. - Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой. Ирис Подкормки: - ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1; - в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3; - через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1. Актинидия - Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности. - Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу. - Защити от котов. - Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг. - Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается. - Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок. Клематис - Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. - На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести, - Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба. - Закрой ноги цветочками 50-6-см. - Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды). - Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов. Вереск - Расправь корни горизонтально. - В яму добавь хвою и песок. - Поливать подкисленной водой. - Весной кормить кемирой. - Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью. - Замульчируй сосновой щепой. - На зиму укрыть. - Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см. Рододендрон - Ямка неглубокая. - В яму добавь хвою и песок. - Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать. - Изредка опрыскивать. - На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой. Древовидная гортензия - Подкормка весной - кемира цветочная. - Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия. - Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения. Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков. - За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне. - Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов - Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином». - Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили - Поставь в капусту палки с полистиролом - Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу - Черенкуй растюхи