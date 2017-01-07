Как посадить клематис Знаете ли вы, что от правильной посадки клематиса зависит общее развитие и состояние растения? Посаженная наспех лиана, ни когда не будет радовать вас пышным цветением. От выбранного вами места для посадки саженца, тоже зависит будущие благополучие растения. Выбор сорта и знания о его биологической особенности, так же будет влиять на конечный результат. Выращивание растений начинается всегда с подготовки посадочной ямы и посадки. Давайте для начала узнаем как правильно посадить клематис. Для клематисов отводят участки на защищенном от ветра месте. При высоком стоянии грунтовых вод (80–100 см) их сажают на искусственных холмиках, а на дне посадочных ям устраивают дренаж из гальки, гравия, битых кирпичей. На тяжелых почвах размеры посадочных ям – 70 х 70 х 70, на легких – 50 х 50 х 50. Лучшее время для деления и пересадки клематиса в открытом грунте – апрель – начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Приемлемо и осеннее время – конец августа – сентябрь. Летом клематисы пересаживают, когда побеги одревеснели. Растения в контейнерах можно пересаживать с весны до осени. Клематисы со стержневой корневой системой плохо переносят пересадку. Их лучше сразу сажать на постоянное место. Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1), добавляют 2–3 стакана золы, 100–150 г минеральных удобрений, 150–200 г доломитовой муки. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют. Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5–8 см, для взрослых – на 8–10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15–20 см от саженца и еще раз поливают. Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс 1. Декорирование сухого ствола 2. Декорирование глухой стены 3. Посадка в контейнер Опоры для лиан нужно устанавливать перед посадкой или сразу после нее, иначе можно повредить корневую систему. Диаметр опоры, за которую будет цепляться клематис, не должен превышать 2 см.