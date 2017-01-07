ПОЧЕМУ У МАЛИНЫ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ? Листья малины желтеют из-за неправильного ухода Листья малины могут пожелтеть не вовремя, если заросли слишком густые и растениям недостает как света, так и воздуха. В таком случае можно исправить ситуацию грамотной обрезкой и прореживанием, заодно и кустарники оздоровите. Пожелтение листьев малины весной и летом может вызвать и высокая влажность почвы, вызванная продолжительной дождливой погодой. Обилие влаги вымывает питательные вещества из верхних слоев почвы, делая их недосягаемыми для корневой системы ягодника, и тогда малина начинает страдать от нехватки азота и калия (см. ниже). Сам огородник также может спровоцировать это явление, обильно поливая малинник холодной водой и устраивая еще дополнительно опасный застой влаги у корней. Может случиться и обратная ситуация, когда пожелтение листьев малины провоцируется излишне сухой и жаркой погодой, когда растению попросту не хватает влаги и оно медленно увядает из-за недостаточного поступления питательных веществ. "Лечение" в этих случаях одно – наладить грамотную систему полива и корректировать ее в зависимости от капризов погоды. Листья малины желтеют из-за несбалансированности питательных веществ в почве Частой причиной того, что листья малины вдруг начали желтеть, может стать недостаток азота. Этот элемент для растений жизненно необходим – он входит в состав хлорофилла, без которого невозможен процесс фотосинтеза. Среди признаков азотного голодания – побледнение и пожелтение листвы (старые листья малины начинают желтеть от кончиков к центру), отставание растений в росте, преждевременное цветение. Внесение азотных удобрений – гарантия правильного роста малиновых кустов. Что делать в этом случае? Исправить недостаток азота можно, обеспечив ягодникам регулярный полив и подкормки азотными удобрениями – например, раствором мочевины (150 г на 10 л воды). А еще в той или иной степени пожелтение листьев малины может говорить о недостатке марганца или магния, о переизбытке фосфора и калия. Как поступить в этом случае и не перепутать причины? Внимательно относиться к подкормкам малинника – и к их количеству, и к составу, и к срокам. Листья малины желтеют из-за болезни Но, к сожалению, причиной того, что у малины желтеют и вянут листья, также могут быть опасные вирусные или грибковые заболевания. Рассмотрим самые вероятные из них. Корневой рак малины Корневой рак (зобоватость корней) – бактериальное заболевание малины, поражающее ее корневую систему. Бактерии проникают в ткани растения через механические повреждения и образуют на корнях наросты-галлы с коричневым гладким покрытием, которые затем срастаются. Видоизмененные корни перестают полноценно впитывать влагу и питательные вещества из почвы. В результате надземная часть кустарника желтеет и увядает, листья высыхают и опадают, новые побеги вырастают короткими и скручиваются, ягоды мельчают и теряют вкусовые свойства. В случае прогрессирования заболевания малина может даже погибнуть. Как вылечить малину от корневого рака? Полностью вылечить кустарник от этого заболевания не выйдет, нужно сосредоточиться на мерах профилактики и поддержания растения. Факторы риска для растений в случае корневого рака – долгое выращивание культуры на одном участке, защелоченная скудная почва, засушливая погода. Поэтому: Сильно пораженные кусты выкопайте и сожгите, а на месте, где они произрастали, ничего не высаживайте еще 2-4 года, чтобы бактерии успели погибнуть. Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно удаляйте сорняки и соблюдайте севооборот. Не допускайте защелачивания почвы. До посадки пролейте почву 1%-ным раствором медного купороса. В таком же растворе (100 г на 10 л воды) на 5-10 минут замочите корни саженцев перед посадкой (после промойте водой). Вовремя вносите фосфорные и калийные удобрения. Соблюдайте режим полива, особенно в жаркие засушливые периоды. Ржавчина малины Ржавчина – широко распространенное грибковое заболевание многих видов растений; не является исключением и малина. У пораженных кустов уже с весны на листьях и стеблях появляются мелкие светло-рыжие подушечки, наполненные спорами паразита, которые затем лопаются и распространяют заразу на соседние растения. Листья начинают желтеть и сохнуть, побеги растрескиваются, ягодник сильно ослабевает, значительно снижается качество урожая, падает зимостойкость. Как вылечить малину от ржавчины? Грибок зимует в виде спор в опавшей листве, а основной фактор риска во время вегетации – повышенная влажность воздуха при теплой погоде. Меры профилактики и борьбы со ржавчиной малины включают следующие рекомендации: Выбирайте те сорта малины, которые устойчивы к этому заболеванию (Желтая Спирина, Русская, Прогресс, Вечноплодоносящая). Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно очищайте участок от сорняков и опада. Мульчируйте ягодные кусты навозом (живущие в нем микроорганизмы разрушают споры грибка), регулярно рыхлите почву. Весной, до распускания почек, опрыскайте малинник 3%-ным раствором бордоской жидкости, 2%-ным калийной соли или 4%-ным раствором сульфата аммония (400 г препарата на 10 л воды). При первых признаках заболевания обработайте кусты фунгицидом (Фитоспорин, Хом, Ордан, Топаз и др.). Обработку можно проводить 3-4 раза за сезон (во время распускания почек, перед цветением, во время появления первых завязей, а также после сбора урожая). Удаляйте пораженные листья и побеги, сильно зараженные кусты выкорчевывайте и сжигайте. Ржавчина растений – признаки болезни и способы борьбы с ней Отчего ржавеют растения, и можно ли их уберечь от этой напасти. Хлороз малины Жилковый хлороз малины – уже не бактериальное или грибковое, а вирусное заболевание. Его главная отличительная особенность – пожелтение листьев малины вдоль жилок (которые поначалу остаются зелеными), и лишь затем весь лист приобретает желто-бурую окраску, усыхает по краю и деформируется. Параллельно вытягиваются и истончаются побеги растения, а ягоды часто созревают только с солнечной стороны и засыхают не вызревая. Быстро развиваясь, болезнь поражает все листья, которые со временем опадают и перестают защищать куст малины в холодный период. Растение слабеет и погибает. Бывают виды хлороза, которые вызываются неинфекционными причинами (плохой дренаж почвы, ее повышенная кислотность и обедненный состав), однако чаще всего переносчиками заболевания являются клещи и тля. Также заражение может происходить во время прививки больного растения на здоровое и при попадании сока заболевших культур или использовании непродезинфицированного инструмента. Как вылечить малину от хлороза? И эту болезнь легче предупредить, чем потом долго с ней бороться. Выбирайте сорта малины, устойчивые к хлорозу (Колхозница, Корнуэльская Виктория, Русская урожайная и др.). Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно очищайте участок от сорняков и опада, рыхлите междурядья. Дезинфицируйте садовые инструменты перед работой. Не забывайте подкармливать здоровые растения (перегной, торф и компост 1 раз в 2-3 года из расчета 5-6 кг на 1 кв.м). Своевременно боритесь с клещами и тлей на участке при помощи различных средств: Фуфанон, Актеллик, Инта-Вир. Удаляйте пораженные листья и побеги, сильно зараженные кусты выкорчевывайте и сжигайте. Мозаика малины Заболевание малины с красивым названием "мозаика" – тоже вирусной природы. На самом деле это целая группа заболеваний с общим признаком – листья малины желтеют и светлеют хаотично разбросанными пятнами и полосками различной формы и размера. При сильном поражении на них появляются выпуклые участки, а сами листья истончаются и чахнут. Одновременно истончаются и побеги, а ягоды мельчают и теряют вкус. Растение ослабевает, после суровой зимы или жаркого лета урожайность малинника снижается на 50 %, а кусты могут погибнуть полностью. Вирус активно распространяют тля и клещи – возбудители внедряются в растение через раны, оставленные насекомыми-вредителями или инструментом, а также через корневую поросль. Как вылечить малину от мозаики? Проводите профилактику и своевременную борьбу с насекомыми-вредителями, а также: Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно очищайте участок от сорняков и опада, рыхлите междурядья. Не располагайте культурный малинник рядом с диким, на котором почти обязательно будут насекомые-возбудители заболевания. Подкармливайте малину на протяжении всего сезона суперфосфатом, калийной солью, навозом или перепревшим компостом. Своевременно боритесь с клещами и тлей на участке при помощи различных средств: Искра, Командор, Фуфанон, Актеллик, Инта-Вир. Используйте народные средства: настой табака, настой ромашки. Удаляйте пораженные листья и побеги, сильно зараженные кусты выкорчевывайте и сжигайте.