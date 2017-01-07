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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added January 7 2017 at 15:17
Дорогие садоводы, не за горами сезон рассады и все мы озабочены приобретение качественного посадочного материала. Это наболевшая тема, очень часто производители оказываются недобросовестными, семена не всходят, интернет-магазины присылают засохшие саженцы и т.д. Эта тема создана как раз для таких случаев. Здесь вы можете написать о плохом продавце и предупредить других не связываться с ним. Или можете наоборот похвалить продавца, который вам нравится и ни разу не подводил, и посоветовать его
#ОтзывыОСеменах
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added April 18 2016 at 12:11
ВНИМАНИЕ!
#ПравилаГруппы
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added May 25 2015 at 13:15
ДАЧНАЯ БЕСЕДКА - тема для взаимопомощи У нас, садоводов и огородников, зачастую возникает много вопросов и проблем. Давайте помогать друг другу своими знаниями и делиться опытом. В этой теме в комментариях вы можете: ► задать интересующие вас вопросы по дачной тематике ► озвучить возникшие проблемы ► предложить администраторам темы статей, которые вам хотелось бы прочитать в группе ► да и просто вежливо общаться, поделиться тонкостями или секретами, вашими личными наработками в выращивании как
#ДачнаяБеседка #ВопросОтвет
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 18:16
Саженцы красной смородины без затрат Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем. В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляютс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 13:31
Как вырастить арбуз Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще! Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз. Начать нужно с выбора сорта или гибрида Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются с
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 06:25
Способ определить кислотность почвы Для большинства овощных и плодово ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов. Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка. Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане: р
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 18:16
Томатные ошибки • Ошибка №1 ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры • Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ • Ошибка №3 - ОБРЫ
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 13:31
Частые проблемы с рассадой помидоров Проблема первая: рассада томатов вытягивается Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку. Расс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 06:25
Пластиковые бутыли помогают рассаде Пластиковые бутылки темного цвета с водой аккумулируют тепло, за счет того, что днем вода в них нагревается и ночью отдают его рассаде; а если их вкопать вертикально, они станут поддержкой для пленки и объем внутри парника увеличится.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 18:16
Как избавить томаты от фитофтороза Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; - вода — 0,5 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь ма
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 13:31
Новичкам о прививках плодовых деревьев О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! Что такое прививка, и для чего она нужна В садоводстве прививкой назыв
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 06:25
Мини-пруд на даче своими руками Столь модный сейчас компактный пруд можно создать в тазу, оцинкованном корыте или деревянной бочке (ее дно и стенки выстилают гидроизоляционной пленкой). Допустимый объем – 20-200 л. В тазу на 20 л сажают одно-два растения (ирис болотный, осоки, рогоз малый) – каждое в отдельном горшке. Затем их погружают в воду, оставляя около 1/3 ее поверхности открытой. В корытце на 50 л высаживают уже 3-5 растений, например, посконник коноплевый, хвощ пестрый и хауттюнию
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 22 at 18:16
Растения, которые могут жить почти без полива Альпийские астры. Они требуют гораздо меньше ухода и полива. Белые, розовые и голубые соцветия-ромашки будут уместны и на альпийской горке, и в цветнике. Подушковидный куст высотой 30 см привлекателен и после цветения – под ним не пробьется ни один сорняк. Армерия приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декорати
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
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ПОЧЕМУ У МАЛИНЫ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ? Листья малины желтеют из-за неправильного ухода Листья малины могут пожелтеть не вовремя, если заросли слишком густые и растениям недостает как света, так и воздуха. В таком случае можно исправить ситуацию грамотной обрезкой и прореживанием, заодно и кустарники оздоровите. Пожелтение листьев малины весной и летом может вызвать и высокая влажность почвы, вызванная продолжительной дождливой погодой. Обилие влаги вымывает питательные вещества из верхних слоев почвы, делая их недосягаемыми для корневой системы ягодника, и тогда малина начинает страдать от нехватки азота и калия (см. ниже). Сам огородник также может спровоцировать это явление, обильно поливая малинник холодной водой и устраивая еще дополнительно опасный застой влаги у корней. Может случиться и обратная ситуация, когда пожелтение листьев малины провоцируется излишне сухой и жаркой погодой, когда растению попросту не хватает влаги и оно медленно увядает из-за недостаточного поступления питательных веществ. "Лечение" в этих случаях одно – наладить грамотную систему полива и корректировать ее в зависимости от капризов погоды. Листья малины желтеют из-за несбалансированности питательных веществ в почве Частой причиной того, что листья малины вдруг начали желтеть, может стать недостаток азота. Этот элемент для растений жизненно необходим – он входит в состав хлорофилла, без которого невозможен процесс фотосинтеза. Среди признаков азотного голодания – побледнение и пожелтение листвы (старые листья малины начинают желтеть от кончиков к центру), отставание растений в росте, преждевременное цветение. Внесение азотных удобрений – гарантия правильного роста малиновых кустов. Что делать в этом случае? Исправить недостаток азота можно, обеспечив ягодникам регулярный полив и подкормки азотными удобрениями – например, раствором мочевины (150 г на 10 л воды). А еще в той или иной степени пожелтение листьев малины может говорить о недостатке марганца или магния, о переизбытке фосфора и калия. Как поступить в этом случае и не перепутать причины? Внимательно относиться к подкормкам малинника – и к их количеству, и к составу, и к срокам. Листья малины желтеют из-за болезни Но, к сожалению, причиной того, что у малины желтеют и вянут листья, также могут быть опасные вирусные или грибковые заболевания. Рассмотрим самые вероятные из них. Корневой рак малины Корневой рак (зобоватость корней) – бактериальное заболевание малины, поражающее ее корневую систему. Бактерии проникают в ткани растения через механические повреждения и образуют на корнях наросты-галлы с коричневым гладким покрытием, которые затем срастаются. Видоизмененные корни перестают полноценно впитывать влагу и питательные вещества из почвы. В результате надземная часть кустарника желтеет и увядает, листья высыхают и опадают, новые побеги вырастают короткими и скручиваются, ягоды мельчают и теряют вкусовые свойства. В случае прогрессирования заболевания малина может даже погибнуть. Как вылечить малину от корневого рака? Полностью вылечить кустарник от этого заболевания не выйдет, нужно сосредоточиться на мерах профилактики и поддержания растения. Факторы риска для растений в случае корневого рака – долгое выращивание культуры на одном участке, защелоченная скудная почва, засушливая погода. Поэтому: Сильно пораженные кусты выкопайте и сожгите, а на месте, где они произрастали, ничего не высаживайте еще 2-4 года, чтобы бактерии успели погибнуть. Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно удаляйте сорняки и соблюдайте севооборот. Не допускайте защелачивания почвы. До посадки пролейте почву 1%-ным раствором медного купороса. В таком же растворе (100 г на 10 л воды) на 5-10 минут замочите корни саженцев перед посадкой (после промойте водой). Вовремя вносите фосфорные и калийные удобрения.  Соблюдайте режим полива, особенно в жаркие засушливые периоды. Ржавчина малины Ржавчина – широко распространенное грибковое заболевание многих видов растений; не является исключением и малина. У пораженных кустов уже с весны на листьях и стеблях появляются мелкие светло-рыжие подушечки, наполненные спорами паразита, которые затем лопаются и распространяют заразу на соседние растения. Листья начинают желтеть и сохнуть, побеги растрескиваются, ягодник сильно ослабевает, значительно снижается качество урожая, падает зимостойкость. Как вылечить малину от ржавчины? Грибок зимует в виде спор в опавшей листве, а основной фактор риска во время вегетации – повышенная влажность воздуха при теплой погоде. Меры профилактики и борьбы со ржавчиной малины включают следующие рекомендации: Выбирайте те сорта малины, которые устойчивы к этому заболеванию (Желтая Спирина, Русская, Прогресс, Вечноплодоносящая). Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно очищайте участок от сорняков и опада. Мульчируйте ягодные кусты навозом (живущие в нем микроорганизмы разрушают споры грибка), регулярно рыхлите почву. Весной, до распускания почек, опрыскайте малинник 3%-ным раствором бордоской жидкости, 2%-ным калийной соли или 4%-ным раствором сульфата аммония (400 г препарата на 10 л воды). При первых признаках заболевания обработайте кусты фунгицидом (Фитоспорин, Хом, Ордан, Топаз и др.). Обработку можно проводить 3-4 раза за сезон (во время распускания почек, перед цветением, во время появления первых завязей, а также после сбора урожая). Удаляйте пораженные листья и побеги, сильно зараженные кусты выкорчевывайте и сжигайте. Ржавчина растений – признаки болезни и способы борьбы с ней Отчего ржавеют растения, и можно ли их уберечь от этой напасти. Хлороз малины Жилковый хлороз малины – уже не бактериальное или грибковое, а вирусное заболевание. Его главная отличительная особенность – пожелтение листьев малины вдоль жилок (которые поначалу остаются зелеными), и лишь затем весь лист приобретает желто-бурую окраску, усыхает по краю и деформируется. Параллельно вытягиваются и истончаются побеги растения, а ягоды часто созревают только с солнечной стороны и засыхают не вызревая. Быстро развиваясь, болезнь поражает все листья, которые со временем опадают и перестают защищать куст малины в холодный период. Растение слабеет и погибает. Бывают виды хлороза, которые вызываются неинфекционными причинами (плохой дренаж почвы, ее повышенная кислотность и обедненный состав), однако чаще всего переносчиками заболевания являются клещи и тля. Также заражение может происходить во время прививки больного растения на здоровое и при попадании сока заболевших культур или использовании непродезинфицированного инструмента. Как вылечить малину от хлороза? И эту болезнь легче предупредить, чем потом долго с ней бороться. Выбирайте сорта малины, устойчивые к хлорозу (Колхозница, Корнуэльская Виктория, Русская урожайная и др.). Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно очищайте участок от сорняков и опада, рыхлите междурядья. Дезинфицируйте садовые инструменты перед работой. Не забывайте подкармливать здоровые растения (перегной, торф и компост 1 раз в 2-3 года из расчета 5-6 кг на 1 кв.м). Своевременно боритесь с клещами и тлей на участке при помощи различных средств: Фуфанон, Актеллик, Инта-Вир. Удаляйте пораженные листья и побеги, сильно зараженные кусты выкорчевывайте и сжигайте. Мозаика малины Заболевание малины с красивым названием "мозаика" – тоже вирусной природы. На самом деле это целая группа заболеваний с общим признаком – листья малины желтеют и светлеют хаотично разбросанными пятнами и полосками различной формы и размера. При сильном поражении на них появляются выпуклые участки, а сами листья истончаются и чахнут. Одновременно истончаются и побеги, а ягоды мельчают и теряют вкус. Растение ослабевает, после суровой зимы или жаркого лета урожайность малинника снижается на 50 %, а кусты могут погибнуть полностью. Вирус активно распространяют тля и клещи – возбудители внедряются в растение через раны, оставленные насекомыми-вредителями или инструментом, а также через корневую поросль. Как вылечить малину от мозаики?  Проводите профилактику и своевременную борьбу с насекомыми-вредителями, а также: Приобретайте заведомо здоровые саженцы от проверенных производителей. Регулярно очищайте участок от сорняков и опада, рыхлите междурядья. Не располагайте культурный малинник рядом с диким, на котором почти обязательно будут насекомые-возбудители заболевания. Подкармливайте малину на протяжении всего сезона суперфосфатом, калийной солью, навозом или перепревшим компостом. Своевременно боритесь с клещами и тлей на участке при помощи различных средств: Искра, Командор, Фуфанон, Актеллик, Инта-Вир. Используйте народные средства: настой табака, настой ромашки. Удаляйте пораженные листья и побеги, сильно зараженные кусты выкорчевывайте и сжигайте.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
Кокетка и Скромница
20 Feb
Кокетка и Скромница
На фото скорее всего банальный хлороз.
Исправляется поливом и опрыскиванием растений хелатом железа.  
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