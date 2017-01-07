Размножаем пионы Размножать пионы можно делением кустов, семенами, отводками и стебельными черенками. Размножение пионов семенами очень хлопотливое дело, они выходят через один-два года и зацветают на третий-четвертый год при хорошем уходе. Семенное размножение интересно и заманчиво тем, что есть возможность получить новые хорошие сорта пионов. Размножение пионов отводками Размножение пионов отводками намного проще. В конце мая крайний побег пригибают к земле и кладут в вырытые ямки глубиной 10 см. Согнуть его под прямым углом для того, чтобы в этом месте быстрей образовались корни. Побег, что в ямке, обильно полить и засыпать хорошим перегноем. Отводки необходимо часто поливать и не допускать подсыхания земли. Весной от отводков появятся ростки, гораздо поздней, чем у основного куста. Летом за ними необходимы уход, регулярная поливка и рыхление почвы. Осенью, не поздней 20-25 августа, укоренившиеся отводки можно выкапывать и сажать на основное место. Размножение пионов стеблевыми черенками: в конце мая на черенки срезают не цветущие стебли у самой корневой шейки. Черенок заготавливают длиной 10 см и сажают на глубину 5 см той частью в землю, что была срезана от корневой шейки. Уход по выращиванию за черенками пионов аналогичен уходу за черенками роз. Размножение пионов делением кустов Размножение пионов делением кустов - дело трудоемкое, требующее внимательного отношения. Эту работу надо делать с 15 августа и до 1 сентября, чтобы делянки пионов могли до морозов немного укорениться. Кусты пионов должны быть 7-9-летнего возраста; если их не делить, они плохо цветут и дают мелкие цветы. Куст пиона откапывают по кругу, отступая от куста на 40-45 см, вынимают его лопатами с четырех сторон. Вынутый из ямы куст лучше положить на решетку и тщательно промыть водой из шланга, чтобы увидеть, как переплетаются корневища для удобства из разъединения. Каждая делянка пиона должна иметь по 3-4 глазка. Посадка пионов, правильный уход за пионами Место для посадки надо выбирать солнечное или полутень, сажать кусты пионов нужно на расстоянии 1 м друг от друга. При посадке пионов яму копать 70 x 70 x 70 см и заправить ее перегноем, добавить 150 г нитрофоски и пару литровых банок древесной золы. Кусты пионов сажают, чтобы почки были выше уровня почвы на 3- 4 см. При оседании земли в яме куст будет правильно сидеть. Для получения крупных верхушечных цветов в первый год цветения боковые бутоны можно удалять. За весь вегетативный период пионы требуют ухода, подкормки два раза, после полива и дождя рыхления почвы (лучше почву замульчировать потемневшими опилками), и так продолжать до 20 сентября. Хорошо посаженные и ухоженные делянки пионов зацветают на второй год, семенники необходимо сразу срезать, чтобы куст пиона не затрачивал силу на образование семян. Надо помнить, что после цветения пионы за лето набирают силы для цветения на следующий год. При хорошем уходе кусты пионов сильно разрастаются и стебли с цветками ложатся на землю; связывать их нельзя, а нужно у каждого куста поставить четыре колышка и к ним укрепить горизонтальные планки для поддержания стеблей. Бутоны пионов выделяют сладкий сок, что сильно привлекает муравьев, они, снимая сок, портят бутоны, которые не распускаются и засыхают. Для отпугивания муравьев необходимо бутоны опылять табачной пылью, а муравейник ликвидировать: обдать кипятком. У вновь посаженных кустов пионов на зиму необходимо окучить шейку с глазками.