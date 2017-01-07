Куда лучше посадить смородину 1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины. 2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений. 3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину. 4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах. 5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы. 6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются. 7.Самый простой способ - это размножение отводками. Для этого весной, перед распусканием почек, один или несколько прошлогодних побегов прижимают металлической скобой к почве. Место соприкосновения побега с почвой присыпают удобренной органикой почвой. К осени присыпанный побег даст корни, его обрезают и переносят постоянное место. Если требуется много саженцев, то их заготавливают из древесных черенков, которые нарезают осенью и хранят до весны под снегом. Для этого выбирают развитые однолетние побеги. Эти побеги нарезают так, чтобы у них было 5 - 6 почек. С наступлением весны их высаживают вертикально или с небольшим наклоном, чтобы над землей оставались 2 почки.