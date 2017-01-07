EnglishHelp
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added January 7 2017 at 15:17
Дорогие садоводы, не за горами сезон рассады и все мы озабочены приобретение качественного посадочного материала. Это наболевшая тема, очень часто производители оказываются недобросовестными, семена не всходят, интернет-магазины присылают засохшие саженцы и т.д. Эта тема создана как раз для таких случаев. Здесь вы можете написать о плохом продавце и предупредить других не связываться с ним. Или можете наоборот похвалить продавца, который вам нравится и ни разу не подводил, и посоветовать его
#ОтзывыОСеменах
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added April 18 2016 at 12:11
ВНИМАНИЕ!
#ПравилаГруппы
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added May 25 2015 at 13:15
ДАЧНАЯ БЕСЕДКА - тема для взаимопомощи У нас, садоводов и огородников, зачастую возникает много вопросов и проблем. Давайте помогать друг другу своими знаниями и делиться опытом. В этой теме в комментариях вы можете: ► задать интересующие вас вопросы по дачной тематике ► озвучить возникшие проблемы ► предложить администраторам темы статей, которые вам хотелось бы прочитать в группе ► да и просто вежливо общаться, поделиться тонкостями или секретами, вашими личными наработками в выращивании как
#ДачнаяБеседка #ВопросОтвет
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 18:16
Саженцы красной смородины без затрат Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем. В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляютс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 13:31
Как вырастить арбуз Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще! Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз. Начать нужно с выбора сорта или гибрида Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются с
•••
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 06:25
Способ определить кислотность почвы Для большинства овощных и плодово ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов. Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка. Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане: р
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 18:16
Томатные ошибки • Ошибка №1 ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры • Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ • Ошибка №3 - ОБРЫ
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 13:31
Частые проблемы с рассадой помидоров Проблема первая: рассада томатов вытягивается Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку. Расс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 06:25
Пластиковые бутыли помогают рассаде Пластиковые бутылки темного цвета с водой аккумулируют тепло, за счет того, что днем вода в них нагревается и ночью отдают его рассаде; а если их вкопать вертикально, они станут поддержкой для пленки и объем внутри парника увеличится.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 18:16
Как избавить томаты от фитофтороза Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; - вода — 0,5 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь ма
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 13:31
Новичкам о прививках плодовых деревьев О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! Что такое прививка, и для чего она нужна В садоводстве прививкой назыв
•••
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 06:25
Мини-пруд на даче своими руками Столь модный сейчас компактный пруд можно создать в тазу, оцинкованном корыте или деревянной бочке (ее дно и стенки выстилают гидроизоляционной пленкой). Допустимый объем – 20-200 л. В тазу на 20 л сажают одно-два растения (ирис болотный, осоки, рогоз малый) – каждое в отдельном горшке. Затем их погружают в воду, оставляя около 1/3 ее поверхности открытой. В корытце на 50 л высаживают уже 3-5 растений, например, посконник коноплевый, хвощ пестрый и хауттюнию
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 22 at 18:16
Растения, которые могут жить почти без полива Альпийские астры. Они требуют гораздо меньше ухода и полива. Белые, розовые и голубые соцветия-ромашки будут уместны и на альпийской горке, и в цветнике. Подушковидный куст высотой 30 см привлекателен и после цветения – под ним не пробьется ни один сорняк. Армерия приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декорати
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
loading...
Show more
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
358 145 participants in the group
Join
Осенняя листва — на пользу огороду Каждый год бесчисленное количество опавшей листвы порождает споры о ее дальнейшей судьбе – кто-то считает, что листву необходимо собрать и уничтожить, кто-то убежден в том, что ее нужно использовать в компосте, а кто-то просто оставляет листья под деревьями. Можно однозначно сказать, что осенняя листва весьма полезна для огорода, главное – знать, как ее применить. Не все то мусор… Многие относятся к растительным остаткам с огорода, к сухой траве, остающейся после зимы, как к мусору, и по этой причине сжигают сухостой и листья. Так поступать категорически нельзя! Во-первых, это огонь, который по сухой траве может распространиться очень быстро и перерасти в пожар. Во-вторых, это дым, который загрязняет воздух и негативно сказывается на нашем самочувствии, а в-третьих, это не по-хозяйски, сжигать такой полезный «продукт». Уроки матушки-природы Чтобы понять, что делать с листвой, нужно просто вспомнить о том, что же происходит с ней в природе и попытаться немного рационализировать. А в природе листья из года в год опадают, остаются под деревьями, слеживаются и постепенно перегнивают, превращаясь в плодородную почву, которая питает дерево и растения вокруг него. Листва текущего года играет роль утеплителя, а нижние слои играют уже питательную роль. В целом, толща листового опада является одновременно и мульчей, и питанием, и утеплителем. Под толщей листвы сохраняется тепло и влага, почва не пересыхает и способна впитывать влагу с питательными элементами даже в зимнюю оттепель. Перепревшая листва богата полным комплексом важнейших элементов, необходимых растениям. Хозяйский подход Процесс разложения листьев на поверхности почвы происходит медленно, поэтому в саду целесообразней его ускорить. Есть следующие варианты: компостирование; непосредственная закладка в почву. Кроме того, сухая листва – хороший утеплитель, ее используют для утепления грядок с высаженными под зиму культурами, земляникой, луковичными многолетниками. Листва в компосте Листья имеют сухую плотную структуру. Для хорошего перепревания листьев в компосте их нужно закладывать с другими отходами из соотношения 1/3 часть к 2/3. В качестве «разогревающих» компост отходов подойдут остатки овощей, капустные листья, ботва овощных культур. Слой таких отходов следует за слоем листвы и так повторяется дальше. В компост не помещают корни сорняков и овощных культур, так как на них могут сохраняться заболевания, а такой сорняк как пырей запросто может поселиться в компостной куче, возродившись из кусочка корневища. Закладка в почву Осеннюю листву можно использовать при непосредственной закладке в почву. Используют такой метод при подготовке «теплых» грядок для ранневесенней высадки скороспелых культур. Для этого в выбранном месте роют траншею, складывая почву с одной стороны. На дно траншеи укладывают ветки, срезанную малину и листья, уплотняют и почву возвращают на место. Грядка получается выступающая над поверхностью. Весной почву с «начинкой» хорошо проливают горячей водой, укрывают пленкой. Через несколько дней на такую грядку можно высадить тот же редис, салат, а потом и огурцы. Почва будет получать выделяемое в результате гниения тепло, и под пленкой овощные культуры будут расти как «на дрожжах». Особенно хорошо удаются на теплых грядках огурцы, они предпочитают структурированную почву. Во многих странах налажена переработка опавших листьев, для удобства ее укладывают сразу в бумажные мешки, затем отвозят в места складирования и поливают, готовый лиственный перегной смешивают в различных соотношениях с песком и торфом. В результате получают обогащенный важными элементами грунт, который широко используется в растениеводстве. Оказывается осенняя листва вовсе не мусор, при правильном ее использовании она может оказаться очень полезной.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
Log in or sign up to add a comment