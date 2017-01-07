Осенняя листва — на пользу огороду Каждый год бесчисленное количество опавшей листвы порождает споры о ее дальнейшей судьбе – кто-то считает, что листву необходимо собрать и уничтожить, кто-то убежден в том, что ее нужно использовать в компосте, а кто-то просто оставляет листья под деревьями. Можно однозначно сказать, что осенняя листва весьма полезна для огорода, главное – знать, как ее применить. Не все то мусор… Многие относятся к растительным остаткам с огорода, к сухой траве, остающейся после зимы, как к мусору, и по этой причине сжигают сухостой и листья. Так поступать категорически нельзя! Во-первых, это огонь, который по сухой траве может распространиться очень быстро и перерасти в пожар. Во-вторых, это дым, который загрязняет воздух и негативно сказывается на нашем самочувствии, а в-третьих, это не по-хозяйски, сжигать такой полезный «продукт». Уроки матушки-природы Чтобы понять, что делать с листвой, нужно просто вспомнить о том, что же происходит с ней в природе и попытаться немного рационализировать. А в природе листья из года в год опадают, остаются под деревьями, слеживаются и постепенно перегнивают, превращаясь в плодородную почву, которая питает дерево и растения вокруг него. Листва текущего года играет роль утеплителя, а нижние слои играют уже питательную роль. В целом, толща листового опада является одновременно и мульчей, и питанием, и утеплителем. Под толщей листвы сохраняется тепло и влага, почва не пересыхает и способна впитывать влагу с питательными элементами даже в зимнюю оттепель. Перепревшая листва богата полным комплексом важнейших элементов, необходимых растениям. Хозяйский подход Процесс разложения листьев на поверхности почвы происходит медленно, поэтому в саду целесообразней его ускорить. Есть следующие варианты: компостирование; непосредственная закладка в почву. Кроме того, сухая листва – хороший утеплитель, ее используют для утепления грядок с высаженными под зиму культурами, земляникой, луковичными многолетниками. Листва в компосте Листья имеют сухую плотную структуру. Для хорошего перепревания листьев в компосте их нужно закладывать с другими отходами из соотношения 1/3 часть к 2/3. В качестве «разогревающих» компост отходов подойдут остатки овощей, капустные листья, ботва овощных культур. Слой таких отходов следует за слоем листвы и так повторяется дальше. В компост не помещают корни сорняков и овощных культур, так как на них могут сохраняться заболевания, а такой сорняк как пырей запросто может поселиться в компостной куче, возродившись из кусочка корневища. Закладка в почву Осеннюю листву можно использовать при непосредственной закладке в почву. Используют такой метод при подготовке «теплых» грядок для ранневесенней высадки скороспелых культур. Для этого в выбранном месте роют траншею, складывая почву с одной стороны. На дно траншеи укладывают ветки, срезанную малину и листья, уплотняют и почву возвращают на место. Грядка получается выступающая над поверхностью. Весной почву с «начинкой» хорошо проливают горячей водой, укрывают пленкой. Через несколько дней на такую грядку можно высадить тот же редис, салат, а потом и огурцы. Почва будет получать выделяемое в результате гниения тепло, и под пленкой овощные культуры будут расти как «на дрожжах». Особенно хорошо удаются на теплых грядках огурцы, они предпочитают структурированную почву. Во многих странах налажена переработка опавших листьев, для удобства ее укладывают сразу в бумажные мешки, затем отвозят в места складирования и поливают, готовый лиственный перегной смешивают в различных соотношениях с песком и торфом. В результате получают обогащенный важными элементами грунт, который широко используется в растениеводстве. Оказывается осенняя листва вовсе не мусор, при правильном ее использовании она может оказаться очень полезной.