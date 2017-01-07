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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added January 7 2017 at 15:17
Дорогие садоводы, не за горами сезон рассады и все мы озабочены приобретение качественного посадочного материала. Это наболевшая тема, очень часто производители оказываются недобросовестными, семена не всходят, интернет-магазины присылают засохшие саженцы и т.д. Эта тема создана как раз для таких случаев. Здесь вы можете написать о плохом продавце и предупредить других не связываться с ним. Или можете наоборот похвалить продавца, который вам нравится и ни разу не подводил, и посоветовать его
#ОтзывыОСеменах
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added April 18 2016 at 12:11
ВНИМАНИЕ!
#ПравилаГруппы
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added May 25 2015 at 13:15
ДАЧНАЯ БЕСЕДКА - тема для взаимопомощи У нас, садоводов и огородников, зачастую возникает много вопросов и проблем. Давайте помогать друг другу своими знаниями и делиться опытом. В этой теме в комментариях вы можете: ► задать интересующие вас вопросы по дачной тематике ► озвучить возникшие проблемы ► предложить администраторам темы статей, которые вам хотелось бы прочитать в группе ► да и просто вежливо общаться, поделиться тонкостями или секретами, вашими личными наработками в выращивании как
#ДачнаяБеседка #ВопросОтвет
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 18:16
Саженцы красной смородины без затрат Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем. В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляютс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 13:31
Как вырастить арбуз Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще! Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз. Начать нужно с выбора сорта или гибрида Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются с
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 06:25
Способ определить кислотность почвы Для большинства овощных и плодово ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов. Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка. Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане: р
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 18:16
Томатные ошибки • Ошибка №1 ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры • Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ • Ошибка №3 - ОБРЫ
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 13:31
Частые проблемы с рассадой помидоров Проблема первая: рассада томатов вытягивается Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку. Расс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 06:25
Пластиковые бутыли помогают рассаде Пластиковые бутылки темного цвета с водой аккумулируют тепло, за счет того, что днем вода в них нагревается и ночью отдают его рассаде; а если их вкопать вертикально, они станут поддержкой для пленки и объем внутри парника увеличится.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 18:16
Как избавить томаты от фитофтороза Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; - вода — 0,5 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь ма
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 13:31
Новичкам о прививках плодовых деревьев О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! Что такое прививка, и для чего она нужна В садоводстве прививкой назыв
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 06:25
Мини-пруд на даче своими руками Столь модный сейчас компактный пруд можно создать в тазу, оцинкованном корыте или деревянной бочке (ее дно и стенки выстилают гидроизоляционной пленкой). Допустимый объем – 20-200 л. В тазу на 20 л сажают одно-два растения (ирис болотный, осоки, рогоз малый) – каждое в отдельном горшке. Затем их погружают в воду, оставляя около 1/3 ее поверхности открытой. В корытце на 50 л высаживают уже 3-5 растений, например, посконник коноплевый, хвощ пестрый и хауттюнию
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 22 at 18:16
Растения, которые могут жить почти без полива Альпийские астры. Они требуют гораздо меньше ухода и полива. Белые, розовые и голубые соцветия-ромашки будут уместны и на альпийской горке, и в цветнике. Подушковидный куст высотой 30 см привлекателен и после цветения – под ним не пробьется ни один сорняк. Армерия приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декорати
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
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Правила посадки лилии Прежде чем рассказать, как правильно сажать эти замечательные цветы, следует упомянуть, каких видов бывают лилии. Ведь они такие все разные. Итак, лилии бывают: Азиатской группы - ЛА-гибриды, Восточные гибриды, ОТ-гибриды, Трубчатые гибриды, ЛО-гибриды. Наиболее неприхотливые сорта лилий принадлежат к Азиатской группе. ЛА-гибриды, которые круглогодично используют для выгонки цветов, благодаря хорошей зимостойкости и устойчивости к заболеваниям часто сажают в открытый грунт. Восточные гибриды из всех лилий самые душистые и красивые . ОТ-гибриды, также служащие для выгонки цветов в цветоводческих хозяйствах, слишком привередливы и зимой даже при хорошем укрытии могут погибнуть. Тем, кто любит аромат лилий, стоит посадить Трубчатые гибриды. ЛО-гибриды – новый вид лилий, полученный в результате скрещивания совсем недавно. Наш рассказ, как нужно сжать лилии, начнем с того, когда приступать к этой процедуре. А разместить луковицы лилий на постоянное место следует в первой половине октября. Вот вам готовый ответ на часто задаваемый вопрос, можно ли сажать лилии осенью. Где посадить лилии в саду Выбирая место для посадки лилий, следует учесть высоту растений, их размер, окраску и форму цветка. Высокорослые виды желательно разместить на заднем плане миксбордера или клумбы. Они также неплохо смотрятся небольшими группками. Низкорослые сорта лилий, имеющих мелкие цветки, прекрасно уживаются между флоксами, пионами и лилейниками в миксбордерах, а также на альпийских горках. Сажать лилии можно и нужно в компании с розами. В этом случае вопрос об их укрытии на зиму решается легко. Лилии хорошо растут и на солнце и в полутени. Если растение посажено на освещенном месте, то надо не забывать про мульчирование и полив. В противном случае лилия будет плохо цвести и вырастит маленького роста. Запаздывать с посадкой лилий не стоит, поскольку луковицы могут усыхать и истощаться. Для профилактики грибковых болезней, перед тем как сажать луковицы лилий, их желательно протравить раствором препарата «Максим». Для ускорения роста корневой системы, особенно при поздней посадке, применяют иммуностимуляторы Эпин, Гетероауксин и НВ-101. Для хорошего роста лилиям требуется питательная, рыхлая, водопроницаемая почва. Нужно подготовить место для посадки. Если сорт лилии предпочитает нейтральную почву, то в посадочную ямку добавляют золу и фосфорную муку. Луковицу лилии лучше посадить на песчаную подушку. Для этого в посадочную ямку насыпаем немного песка и луковицу слегка вдавливаем в него. Как нужно сажать лилию: Выкапываем совком посадочную ямку необходимого размера. Из смеси золы и песка в ямке делаем защитную подушку. Протравленную луковицу сажаем на глубину, которая примерно в три раза превышает ее диаметр. Не обрезая молодых корней луковицы, расправляем их и, стараясь не заламывать, засыпаем почвой. После посадки ямку поливаем и мульчируем торфом. Для того чтобы уберечь лилии весной от возвратных заморозков, их нужно сажать немного глубже, чем рекомендуют.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
Ольга Ольга
19 March
Ольга Ольга
😃
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