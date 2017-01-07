Правила посадки лилии Прежде чем рассказать, как правильно сажать эти замечательные цветы, следует упомянуть, каких видов бывают лилии. Ведь они такие все разные. Итак, лилии бывают: Азиатской группы - ЛА-гибриды, Восточные гибриды, ОТ-гибриды, Трубчатые гибриды, ЛО-гибриды. Наиболее неприхотливые сорта лилий принадлежат к Азиатской группе. ЛА-гибриды, которые круглогодично используют для выгонки цветов, благодаря хорошей зимостойкости и устойчивости к заболеваниям часто сажают в открытый грунт. Восточные гибриды из всех лилий самые душистые и красивые . ОТ-гибриды, также служащие для выгонки цветов в цветоводческих хозяйствах, слишком привередливы и зимой даже при хорошем укрытии могут погибнуть. Тем, кто любит аромат лилий, стоит посадить Трубчатые гибриды. ЛО-гибриды – новый вид лилий, полученный в результате скрещивания совсем недавно. Наш рассказ, как нужно сжать лилии, начнем с того, когда приступать к этой процедуре. А разместить луковицы лилий на постоянное место следует в первой половине октября. Вот вам готовый ответ на часто задаваемый вопрос, можно ли сажать лилии осенью. Где посадить лилии в саду Выбирая место для посадки лилий, следует учесть высоту растений, их размер, окраску и форму цветка. Высокорослые виды желательно разместить на заднем плане миксбордера или клумбы. Они также неплохо смотрятся небольшими группками. Низкорослые сорта лилий, имеющих мелкие цветки, прекрасно уживаются между флоксами, пионами и лилейниками в миксбордерах, а также на альпийских горках. Сажать лилии можно и нужно в компании с розами. В этом случае вопрос об их укрытии на зиму решается легко. Лилии хорошо растут и на солнце и в полутени. Если растение посажено на освещенном месте, то надо не забывать про мульчирование и полив. В противном случае лилия будет плохо цвести и вырастит маленького роста. Запаздывать с посадкой лилий не стоит, поскольку луковицы могут усыхать и истощаться. Для профилактики грибковых болезней, перед тем как сажать луковицы лилий, их желательно протравить раствором препарата «Максим». Для ускорения роста корневой системы, особенно при поздней посадке, применяют иммуностимуляторы Эпин, Гетероауксин и НВ-101. Для хорошего роста лилиям требуется питательная, рыхлая, водопроницаемая почва. Нужно подготовить место для посадки. Если сорт лилии предпочитает нейтральную почву, то в посадочную ямку добавляют золу и фосфорную муку. Луковицу лилии лучше посадить на песчаную подушку. Для этого в посадочную ямку насыпаем немного песка и луковицу слегка вдавливаем в него. Как нужно сажать лилию: Выкапываем совком посадочную ямку необходимого размера. Из смеси золы и песка в ямке делаем защитную подушку. Протравленную луковицу сажаем на глубину, которая примерно в три раза превышает ее диаметр. Не обрезая молодых корней луковицы, расправляем их и, стараясь не заламывать, засыпаем почвой. После посадки ямку поливаем и мульчируем торфом. Для того чтобы уберечь лилии весной от возвратных заморозков, их нужно сажать немного глубже, чем рекомендуют.