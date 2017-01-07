Когда и как выкапывать лилии осенью Большинство сортового посадочного материала, который продается в местных цветочных магазинах, относится к морозоустойчивым типам растений. Однако стоит уточнять принадлежность лилий к тому или иному виду гибридной формы. В обязательном порядке лилии нужно выкапывать на зиму, если они относятся к таким сортам, как восточные и американские, трубчатые и азиатские. Впрочем, гибриды лилий ЛА нужно выкапывать и пересаживать ежегодно в любых климатических условиях, поскольку повторного цветения от них без этого агротехнического приема добиться практически невозможно. Это связано с тем, что данные сорта быстро образуют многочисленные детки, которые буквально отнимают питательные вещества от центральной луковицы. Не нужно выкапывать на зиму: пенсильванский и азиатский гибрид, матрагон и кандидум, даурская и гибрид ОА. Само собой разумеется, что абсолютно не прихотлива к морозам и заморозкам на почве широко распространенная и акклиматизированная тигровая лилия. Остальные сорта требуют мульчирования почвы толстым слоем опилок или еловых лапок. Поверх этого укладывается защитное укрытие. Когда и как выкапывать лилии на зиму? Важный момент в правильности проведения любой агротехнической операции — это своевременность. Нужно ли выкапывать лилии — ответ на этот вопрос мы уже дали выше. После того, как решение принято, важно определить срок проведения этой операции. Примерные сроки, когда выкапывать лилии на зиму: восточные и районированные гибриды с поздними сроками цветения — первая половина сентября; ЛА и азиатские формы гибридных сортов — вторая половина августа; ОТ, ОА и другие гибриды — после 20 августа. Можно самостоятельно определить тот момент, когда выкапывать лилии на своем участке. Обычно к данному моменту должна полностью поникнуть и пожелтеть вся надземная часть. Если этого не произошло, то после наступления 20 сентября выкапываются все без исключения сорта и гибриды. Но это только в том случае, если планируется хранить полученные луковицы в домашних условиях. Если планируете тут же осуществить посадку материала обратно в грунт, то выкапывать и пересаживать лилии позже 10 сентября не допустимо. Растения не успеют развить достаточной корневой системы и погибнут от первых же заморозков при небольшом снежном покрове. Итак, ответ на вопрос о том, выкапывают ли лилии на зиму, неоднозначный и решение принимается каждым цветоводом самостоятельно. Специалисты рекомендуют, безусловно, выкапывать все виды лилий для того, чтобы иметь возможность работать с отбором посадочного материала и обеспечивать полноценное цветение каждый год. Поэтому опытные цветоводы лилии на зиму выкапывают, отсортировывают и создают благоприятные условия для хранения посадочного материала. Основные правила выкопки луковиц лилий: с помощью садовых вил следует бережно и осторожно поднять на поверхность ком земли с луковицами; взяв рукой за стебли, тихонько отряхивается земля и исследуется на наличие деток; стебли обрезаются на высоте до 5 см от луковицы; проводится ревизия корневой системы при промывке под проточной водой; обрезается избыточная корневая масса, оставляют лишь корешки до 5 см длиной; все без исключения фракции луковиц складывают в таз и заливаются теплым раствором карбофоса или слабой марганцовки и оставляются в таком виде на 40 минут; далее можно обвалять луковицы в толченном древесном угле или золе и откалибровать; отправить для подсыхания в притемненное прохладное место. Далее следует рассортировать все луковицы. Самые крупные луковицы можно использовать для выгонки цветов на следующий год. Те, что мелкие и детки необходимо будет выращивать для последующего использования. Делается это так: после высадки и формирования бутонов все они удаляются. Растение в первый год не цветет. Для того чтобы сохранить луковицы лилий зимой нам потребуется создать благоприятные условия . Возьмите любой контейнер (можно пластиковый с закрывающейся крышкой. Подложите на дно слой в 5 см из опилок или древесной стружки, опрыскайте водой. Затем уложите луковицы и прикройте их слоем из опилок, мха или древесной стружки в 10 см. Опрыскайте водой и закройте крышкой. В крышке необходимо сделать несколько небольших по диаметру отверстий для того, чтобы поступал воздух. Для хранения поместите контейнеры в подвал или в холодильник в условиях городской квартиры. Теперь вы знаете, как выкопать и сохранить луковицы лилий зимой.