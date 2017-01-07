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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added January 7 2017 at 15:17
Дорогие садоводы, не за горами сезон рассады и все мы озабочены приобретение качественного посадочного материала. Это наболевшая тема, очень часто производители оказываются недобросовестными, семена не всходят, интернет-магазины присылают засохшие саженцы и т.д. Эта тема создана как раз для таких случаев. Здесь вы можете написать о плохом продавце и предупредить других не связываться с ним. Или можете наоборот похвалить продавца, который вам нравится и ни разу не подводил, и посоветовать его
#ОтзывыОСеменах
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added April 18 2016 at 12:11
ВНИМАНИЕ!
#ПравилаГруппы
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added May 25 2015 at 13:15
ДАЧНАЯ БЕСЕДКА - тема для взаимопомощи У нас, садоводов и огородников, зачастую возникает много вопросов и проблем. Давайте помогать друг другу своими знаниями и делиться опытом. В этой теме в комментариях вы можете: ► задать интересующие вас вопросы по дачной тематике ► озвучить возникшие проблемы ► предложить администраторам темы статей, которые вам хотелось бы прочитать в группе ► да и просто вежливо общаться, поделиться тонкостями или секретами, вашими личными наработками в выращивании как
#ДачнаяБеседка #ВопросОтвет
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 18:16
Саженцы красной смородины без затрат Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем. В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляютс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 13:31
Как вырастить арбуз Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще! Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз. Начать нужно с выбора сорта или гибрида Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются с
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 06:25
Способ определить кислотность почвы Для большинства овощных и плодово ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов. Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка. Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане: р
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 18:16
Томатные ошибки • Ошибка №1 ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры • Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ • Ошибка №3 - ОБРЫ
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 13:31
Частые проблемы с рассадой помидоров Проблема первая: рассада томатов вытягивается Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку. Расс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 06:25
Пластиковые бутыли помогают рассаде Пластиковые бутылки темного цвета с водой аккумулируют тепло, за счет того, что днем вода в них нагревается и ночью отдают его рассаде; а если их вкопать вертикально, они станут поддержкой для пленки и объем внутри парника увеличится.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 18:16
Как избавить томаты от фитофтороза Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; - вода — 0,5 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь ма
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 13:31
Новичкам о прививках плодовых деревьев О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! Что такое прививка, и для чего она нужна В садоводстве прививкой назыв
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 06:25
Мини-пруд на даче своими руками Столь модный сейчас компактный пруд можно создать в тазу, оцинкованном корыте или деревянной бочке (ее дно и стенки выстилают гидроизоляционной пленкой). Допустимый объем – 20-200 л. В тазу на 20 л сажают одно-два растения (ирис болотный, осоки, рогоз малый) – каждое в отдельном горшке. Затем их погружают в воду, оставляя около 1/3 ее поверхности открытой. В корытце на 50 л высаживают уже 3-5 растений, например, посконник коноплевый, хвощ пестрый и хауттюнию
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 22 at 18:16
Растения, которые могут жить почти без полива Альпийские астры. Они требуют гораздо меньше ухода и полива. Белые, розовые и голубые соцветия-ромашки будут уместны и на альпийской горке, и в цветнике. Подушковидный куст высотой 30 см привлекателен и после цветения – под ним не пробьется ни один сорняк. Армерия приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декорати
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
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Чтобы плодовые деревья плодоносили быстрее Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы. Но, подождите, не спешите. Да, это проблема, однако она легко решается! Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить. Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно. Перетяжка Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают. Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский) Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год. Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана. Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет. Кольцевание Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек. Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский) Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть! Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть. Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать. Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет. Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение. Смена ориентации Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать. Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский) Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви. Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится. Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год. Прищипка Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести. Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев. Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3. КСТАТИ Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет ЭТО ИНТЕРЕСНО Гуманный метод профессора Коломийца Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника. Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов. Схема внесения подкормок такова: В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах. Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг. Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод