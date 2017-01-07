Чтобы плодовые деревья плодоносили быстрее Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы. Но, подождите, не спешите. Да, это проблема, однако она легко решается! Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить. Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно. Перетяжка Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают. Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский) Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год. Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана. Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет. Кольцевание Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек. Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский) Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть! Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть. Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать. Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет. Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение. Смена ориентации Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать. Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский) Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви. Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится. Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год. Прищипка Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести. Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев. Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3. КСТАТИ Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет ЭТО ИНТЕРЕСНО Гуманный метод профессора Коломийца Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника. Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов. Схема внесения подкормок такова: В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах. Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг. Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.