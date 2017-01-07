Осенний пошаговый уход за малиной Шаг 1. Внимательно осмотрите каждый куст и удалите под самый корень сухие и старые ветки. Также нет смысла оставлять и молодые тонкие побеги. После обрезки должны остаться лишь крепкие молодые стебли. Укоротите их на 10 – 20 см. Расстояние между кустами должно быть более 60 сантиметров. Поэтому проредите малинник – уберите ненужные отростки при помощи лопаты. Это позволит увеличить урожайность и ягоды малины в следующем году вырастут крупными. Уход за малиной осенью Шаг 2. Если малинник замульчирован соломой, уберите её на компостную кучу, иначе паразиты и полевые мыши устроят в малиннике гнезда. Шаг 3. Удалите листья на кустах, иначе они отсыреют, начнут гнить. Выполняйте эту операцию аккуратно, чтобы не повредить почки. Многие садоводы используют следующий приём: надевают рукавицу или перчатку и проводят ею снизу вверх, вдоль побега. Только не удаляйте листья малины, проводя перчаткой сверху вниз – обломаете все почки. Уход за малиной осенью Шаг 4. Пригибайте стебли малины так, чтобы с наступлением зимы они полностью скрылись под снегом. Свяжите их в пучки, пригните к земле и закрепите скобкой из проволоки. Не оставляйте стебли на высоте полметра от поверхности – это самая морозоопасная зона. Так как высота снега к середине зимы, когда самые сильные морозы, редко превышает 40 сантиметров, стебли малины будут торчать над снегом, где самая низкая температура воздуха. В таком случае вместо защиты неправильно пригнутая малина попадает в опасные условия. Также, ничего не даст, если вы просто свяжете стебли в пучки и в стоячем положении, оставите их зимовать. Вернее, это, скорее всего, приведёт к вымерзанию цветочных почек, так как они будут расположены выше снежного покрова. Шаг 5. Не перекормите малину осенью азотными удобрениями. Это снизит её зимостойкость, так как растение будет продолжать расти, вместо того, чтобы перейти в фазу покоя.