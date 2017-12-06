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s.otlizydavaydruzhit

Советы и Рецепты от Лизы

 shared a topic
yesterday 11:36
Полезные советы и рецепты для всех ❤
Полезные советы и рецепты для всех ❤

Не съем, так понадкусываю! 🤗

Не съем, так понадкусываю! - 962386338746
Не съем, так понадкусываю! - 962386338746
6 Comments
4 Shares
200 likes
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s.otlizydavaydruzhit

Советы и Рецепты от Лизы

 shared a topic
yesterday 11:36
Полезные советы и рецепты для всех ❤
Полезные советы и рецепты для всех ❤

Как вам такая идея на праздничный стол?

Ингредиенты:
Растительное масло - 10 мл
Сливочное масло - 150 гр
Свиная отбивная - 1 кг
Чёрный перец - 3 гр
Соль - 3 гр
Плавленый сыр - 200 гр
Петрушка - 10 гр
Томаты - 3 шт
Яйца - 3 шт
Мука - 100 гр
Панировочные сухари - 100 гр
00:40
Мясные рулетики в панировке!
85 941 views
8 Comments
251 Shares
1.5K likes
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s.otlizydavaydruzhit

Советы и Рецепты от Лизы

 shared a topic
yesterday 11:36
Полезные советы и рецепты для всех ❤
Полезные советы и рецепты для всех ❤

Совет, который пригодится! 👍

00:15
Как закрыть банку, если нет крышки!
53 935 views
3 Comments
38 Shares
493 likes
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s.otlizydavaydruzhit

Советы и Рецепты от Лизы

 shared a topic
yesterday 11:36
Полезные советы и рецепты для всех ❤
Полезные советы и рецепты для всех ❤

А каким способом пользуетесь вы?

00:34
Лучший способ крепления гирлянды! 🎄
937 756 views
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58 Comments
830 Shares
7.7K likes
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