20 Лучших салатов.

Дорогие мои читатели.ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте СЕБЕ такое СОКРОВИЩЕ эти ВКУСНЕЙШИЕ САЛАТЫ. я СОБИРАЛА на протяжении 3 лет.ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ рецепты. Долго их ИСКАЛА. Лет десять назад Пробовала на КРЕСТИНАХ эти САЛАТЫ. Оооочень Понравилось. Их можно.да не то.что можно.а просто НУЖНО кушать без Хлеба. Это СОЧНЫЕ и НЕЖНЫЕ салаты. Плюс к тому.еще и Калорий МИНИМУМ....

1.Салат «Праздничный»

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Легкий салат с оригинальным вкусом. Подойдет как для взрослых, так и для детей.

Ингредиенты: куриная грудка – 500 г, яйца – 5 шт, яблоко – 1 шт., огурцы свежие – 2-3 шт., майонез, помидоры – 1 шт.

– зелень.

Приготовление: Куриную грудку и яйца отварить и остудить. Огурцы и яблоко очистить от кожуры.

Из яблока вырезать сердцевину.

Отварную грудку разделить руками на волокна.

Яблоко, огурцы нарезать соломкой. Яйца нарезать не очень крупно.

Все ингредиенты перемешать, заправить салат майонезом.

Добавить соль по вкусу.

Помидор нарезать кружочками.

Салат выложить на плоскую тарелку горкой.

Украсить помидором и зеленью.

2.Салат «Сельдь под шубой»

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"Сельдь по шубой"- это классический салат, который и в наши дни не потерял своей популярности и остается одним из любимых блюд.

Ингредиенты: сельдь слабосоленая – 2 шт., картофель 3шт., морковь 3шт, свекла – 2 шт, лук – 1шт.

Приготовление: Сельдь разделать на филе и нарезать небольшими кусочками.

Картофель, морковь и свеклу вымыть и отварить в мундире до готовности.

Дать остыть.

Все овощи и яблоко очистить и натереть раздельно на крупной терке, репчатый лук измельчить.

Яйцо сварить вкрутую и натереть на мелкой терке.

На большое блюдо выложить половину картофеля, затем – слой сельди и лука, смазать майонезом.

Далее выложить слой моркови, половину свеклы, яйца.

Каждый слой слегка посолить и пропитать майонезом.

Последним слоем выложить оставшийся картофель, яблоки.

Сверху и с боков положить оставшуюся свеклу.

Разровнять поверхность, смазать майонезом и поставить в холодильник на 2–3 ч.

3.Салат «Белковый»

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Вкусный и питательный салат для праздничного застолья.

Ингредиенты: филе индейки (1 грудка), болгарский перец -1 шт., яйца – 5шт., сыр – 200 гр., зеленый лук, майонез или оливковое масло.

Приготовление: Отварное мясо индейки разделить на волокна. Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой. Нарезать яйца и лук.

Сыр натереть на крупной терке.

Все ингредиенты перемешать, добавить соль .

Заправить салат майонезом или оливковым маслом по вкусу.

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4.Салат «Креветка»

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Этот салат готовится просто и быстро, а получается красивым и аппетитным.

Ингредиенты: замороженные креветки – 500 гр, листья салата, белый батон, 2 яйца, майонез, сливочное масло.

Приготовление: Отвариваем креветки и яйца, очищаем их.

Батон нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле.

Нарезать яйца, листья салата.

Все ингредиенты перемешать.

Добавить соль и майонез.

5.Салат «Изабелла» Этот слоенный салатик вкусный и сытный, прекрасно подойдет к любому праздничному столу.

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Ингредиенты: копченая куриная грудка -1 шт., грибы – 250гр., лук – 1 шт., яйца – 4 шт., соленые огурцы, морковь по-корейски.

Приготовление: Грибы и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

Грудку разделить на волокна.

Яйца и огурцы нарезать мелко.

Выкладываем салат на плоскую тарелку слоями и каждый слой промазываем майонезом:

1) копченая грудка;

2) грибы и лук;

3) яйца;

4) соленые огурцы;

5) корейская морковка.

Для украшения салата используется черный виноград и веточка укропа.

6.Салат «Долька апельсина»

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Этот салат выглядит очень эффектно и украсит Ваш праздничный стол.

Ингредиенты: морковь – 2 шт., яйца куриные – 4 шт., лук репчатый – 1 шт, куриное филе – 300гр, шампиньоны маринованные – 200 гр, сыр – 150 гр, чеснок – 3 зубчика, майонез

Приготовление: Одну морковь сварить, натереть на мелкой терке и оставить для украшения.

Другую морковь натереть на крупной терке, слегка обжарить вместе с мелко нарезанным луком.

Яйца и куриную грудку сварить. Куриную грудку разобрать на волокна, яйца разделить на белки и желтки.

Желтки и белки натереть на крупной терке.

Шампиньоны нарезать мелко.

Сыр натереть на крупной терке и смешать с измельченным чесноком.

Выкладываем салат слоями на плоскую тарелку и каждый слой промазываем майонезом:

1) жареная морковь с луком.

2) куриная грудка

3) шампиньоны

4) сыр с чесноком

5) желтки, смазать майонезом.

6) белки (часть оставить для украшения)

7) выложить отварную морковь.

Из отложенного белка сформировать апельсиновые «прожилки».

7. Салат «Итальянский»

Этот салат готовится достаточно просто, он сытный и вкусный.

Ингредиенты: сыр -200 гр., ветчина 200 гр., перец болгарский жёлтый - 1 шт., помидоры -1 шт., тальятелле (макароны - лапша) 200 гр., маслины 30 гр., майонез, зелень.

Приготовление: Отварить пасту.

Нарезать сыр, ветчину и перец соломкой.

Нарезать помидоры небольшими ломтиками.

Все ингредиенты перемешать, заправить салат майонезом и украсить зеленью и оливками.

8. Салат «Арбузная долька»

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Ингредиенты: отварное куриное филе – 300 г, твердый сыр – 200 г, маслины без косточки – 100 гр, огурец – 2 шт., помидоры – 3 шт., майонез.

Приготовление: Отварное куриное филе нарезать мелко. Сыр натереть на мелкой терке.

Маслины нарезать кружочками.

Все перемешать, заправить майонезом.

Немного сыра и маслин оставить на украшение.

Выкладываем салат на плоскую тарелку в виде дольки арбуза.

Огурец очищаем от сердцевины с семечками и натираем на терке.

Из помидора также убираем мягкую сердцевину, остальную часть нарезаем небольшими кубиками. Маслина разрезать вдоль на 4 части.

Выкладываем помидоры на наш салат.

Дальше создаем светлую полоску из тертого сыра, и затем огуречную полоску, похожую на корочку арбуза.

Маслины будут заменять арбузные семечки.

9. Салат «5 звезд»

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Праздничный салат с оригинальным вкусом не останется незамеченным на Вашем столе.

Ингредиенты: Куриное филе – 400гр., листья салата, яблоко – 1 шт., фисташки – 30 гр., киви – 1-2 шт., клубника – 200 гр, сыр – 150 гр.

Приготовление: Салат подается порционно в небольших салатниках.

На дно салатника выкладываем листья салата, затем отварное куриное филе, нарезанное кубиками.

Посолить, промазать майонезом.

Далее выкладываем нарезанное кубиками яблоко.

Затем очищенные фисташки.

Киви нарезать полукругами и выложить сверху.

Украсить клубникой, разрезанной вдоль на 4 части.

Сверху посыпаем тертым сыром.

10. Салат «Оливье»

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Это классический рецепт, любимый многими салат, который особенно популярен на Новогоднем столе.

Ингредиенты: вареная колбаса – 300 гр, картофель – 4 шт., морковь – 1 шт., яйца – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., огурцы соленые – 4 шт, горошек зеленый – 200 гр., майонез.

Приготовление: Морковь, картофель и яйца отварить.

Затем их очистить и нарезать небольшими кубиками.

Соленые огурцы и колбасу также нарезать некрупно.

Все ингредиенты перемешать, добавить соль, майонез.

11.Салат «Куриный»

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Этот салат готовится легко и быстро, он вкусный и сытный. Прекрасно подойдет для праздника.

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., морковь – 2-3 шт., сыр -200 гр., майонез.

Приготовление: Куриную грудку отварить.

Морковь очистить и натереть на мелкой терке.

Сыр также натереть на мелкой терке. Грудку разделить на волокна.

Салат выкладываем в салатник слоями: первый слой – курица, затем сыр, верхний слой – морковь.

Каждый слой смазать майонезом.

Украсить зеленью.

12. Салат «Аппетитный»

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Это сытный салат с насыщенным вкусом.

Готовится достаточно легко и просто.

Ингредиенты: яйца – 3 шт., шампиньоны – 4 шт., вареная колбаса – 150 гр., соленые огурцы – 2 шт., майонез.

Приготовление: Яйца отварить.

Шампиньоны, огурцы, яйца и колбасу нарезать небольшими кубиками.

Все перемешать, добавить соль и майонез.

Украсить зеленью.

13. Салат с ананасом

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Ингредиенты: салат «Айсберг», куриная грудка – 2 шт., болгарский перец – 1 шт., 5 колец консервированного ананаса, брусника – 1 горсть. Для соуса: масло виноградных косточек – 4ст.л., сок лимона – 1,5ст.л., горчица – 1 ст.л., сахар -1,5 ст.л., щепотка соли.

Приготовление: Готовим соус, для этого нужно перемешать все ингредиенты для соуса.

Готовим салат.

Куриное филе нарезать кусочками и обжарить на масле.

Листья салата «Айсберг» нарвать на небольшие кусочки.

Ананас и перец нарезать кубиками.

Выложить листья салата на тарелку. На них выложить курицу.

Полить соусом.

Затем выкладываем перец, а после - ананас.

Украшаем салат ягодами брусники.

14. Салат «Крабовый»

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Этот сытный и вкусный салат разнообразит праздничный стол.

Ингредиенты: крабовые палочки – 300 гр, фасоль белая консервированная – 1 банка, яйца – 4шт., перец красный -0,5шт., перец желтый -0,5 шт., майонез, зелень.

Приготовление: Яйца отварить и нарезать кубиками.

Перец нарезать соломкой.

Крабовые палочки нарезать кубиками.

Перемешать все ингредиенты, добавить соль, заправить салат майонезом.

15. Салат «Мимоза»

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Этот салат популярен уже много лет, он имеет яркий и нежный вкус.

Ингредиенты: Консервированная горбуша – 1 банка, яйца – 4 шт., сыр – 100 гр., лук – 1 шт., майонез.

Приготовление: Яйца сварить, разделить на белки и желтки. Натереть их на мелкой терке.

Сыр также натереть на мелкой терке.

Горбушу размять вилкой.

Лук нашинковать.

Салат выкладываем слоями: белки, сыр, горбуша, майонез, лук, горбуша, майонез, желтки.

16. Салат «Подсолнух»

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Ингредиенты: куриное филе – 250гр, шампиньоны – 200 гр, чипсы, яйца – 3шт., сыр – 100 гр, майонез, маслины без косточек – 1 банка.

Приготовление:Куриное филе отварить.

Яйца сварить вкрутую и натереть на терке.

Шампиньоны нарезать некрупно и обжарить в масле.

Сыр натереть на терке.

На плоское блюдо выкладываем салат слоями: нарезанное куриное филе, шампиньоны, яйца, сыр. Каждый слой промазать майонезом.

Из салата формируем середину подсолнуха.

Чипсы будут выполнять роль листиков, их выкладываем с краю, по кругу.

Украшаем салат оливками по всей поверхности салата.

17. Салат в тарталетках

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Это вкусный и сытный салат, которым удобно перекусить – ведь он подается порционно в тарталетках.

Ингредиенты: тунец – 1 банка, яйцо – 2 шт., огурец соленый – 1 шт., листья салата, укроп, зеленый лук, тарталетки, майонез.

Приготовление:

Тунец очистить от костей, измельчить вилкой.

Яйца сварить, нарезать мелко.

Огурец также нарезать некрупно. Все перемешать, добавить зелень и майонез.

В каждую тарталетку положить листик зеленого салата, на него выложить приготовленный салат.

18. Салат в лаваше

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Удобная закуска на праздничном столе. Необычное оформление салата понравится Вашим гостям.

Ингредиенты: Лаваш, крабовое мясо – 250гр., кукуруза – 1 банка, яйцо – 2 шт., зелень (лук, укроп, салат), майонез, плавленый сыр.

Приготовление:

Яйца отварить, нарезать мелко.

Огурец , крабовое мясо, зелень также нарезать мелко.

Все перемешать, добавить майонез.

Выложить салат на лист лаваша.

Осторожно сформировать рулет.

Края промазать плавленым сыром, чтобы рулет не раскрывался.

Разрезать рулет на кусочки по 2-3 см.

19. Салат «Цезарь»

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Это популярный салат с оригинальным вкусом.

Ингредиенты: зеленый салат, батон, чеснок, куриная грудка, помидоры черри, оливковое масло – 100гр, сок лимона, сыр пармезан.

Приготовление: Хлеб нарезать кубиками и запечь сухарики в духовке.

Сухарики натереть чесноком.

Грудку отварить, нарезать кубиками.

На тарелку выложить листья салата, измельченные руками.

Затем курицу, помидоры черри, сухарики.

Натереть сыр на терке, посыпать салат сыром.

Салат заправить оливковым маслом, добавить сок лимона по вкусу.

20. Фруктовый салат

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Этот салат имеет приятный, нежный вкус, он внесет разнообразие в Ваш праздничный стол.

Ингредиенты: абрикосы – 500 гр., клубника – 250 гр, смородина – 200гр, киви – 4шт., кукурузные хлопья – 50гр, сахар – 50гр, сок лимона – 2ст.л., шампанское – 100гр.

Приготовление: Абрикосы нарезать по вдоль на 4 части.

Сахар растворить в лимонном соке, варить на слабом огне 5-7 минут.

Добавить шампанское, прибавить огонь, довести до кипения.

Положить в смесь абрикосы, варить 1 минуту.

Клубнику нарезать пополам, киви — на 8 частей.

На тарелку положить смородину, клубнику, киви и абрикосы.

Добавить хлопья и полить полученным сиропом

