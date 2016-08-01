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added today at 18:14
Диаметр формы 22 см: Тесто: Мука – 200 гр Сметана 10% – 200 гр Майонез 30% - 200 гр (можно взять только сметану 400 гр) Яйцо – 2 шт. Сахар – 1 ч.л. Соль – 0,5 ч.л. Разрыхлитель – 10 гр Начинка: Рыбные консервы – 1 банка (жидкость слить) Яйцо отварное – 2 шт. Лук – 1 шт. (для маринования лука: уксус яблочный 6% - 2 ч.л., сахар – 1/3 ч.л.) Укроп – небольшой пучок Кунжут – 1 горсть !!!Советую обязательно замариновать лук, так он остается хрустящим в готовом пироге, иначе он просто сварится!!!
added today at 16:12
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added today at 14:35
Самый оригинальный подарок это портрет по фото на холсте. Изготовления 1-2 дня, доставку по всему миру. Сейчас действует скидка 42%. Делаем любые размеры. Наш ВАТЦАП - mssg.me/89656568653 Узнать цены и условия - ok.ru/group/52860439756986/messages
Группа Портрет по фото. Студия портретов в Одноклассниках. Создаем портреты по вашему фото любых размеров. Доставляем по всей России. По всем вопросам пишите - ok.ru/group/52860439756986/messages
OK.RU
added today at 14:11
added today at 12:30
added today at 10:11
Ингредиенты: желатин – 10 г., вода – 60 мл. + 60 мл., сахар – 220 г., ванильный сахар – 5 г., соль – щепотка, кукурузный крахмал – 20 г, сахарная пудра – 20 г. Процесс приготовления смотрим в самом видео. Пробуйте, надеюсь, что это рецепт будет вам полезен и придется по вкусу! Удачного приготовления
added today at 08:12
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