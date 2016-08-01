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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 22:20
Очень Вкусный Тирамису в креманках🍨По настоящему потрясающий рецепт!
Пожалуй, это Самое вкуснейшее и нежнейшее Тирамису в Мире, но из тех, что мне удавалось попробовать, так точно. Приготовьте и Вы этот поистине Божественный изысканный, ароматный Десерт к чаю, по идеальному рецепту самого быстрого и удачного Тирамису! Это Супер Мега Вкусно😘👍
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 20:15
Фаршированное Мясо в Кружке😜👍Гениальная Идея как удивить гостей.
Невероятно вкусное, нежное, сочное порционное мясо, буквально тает во рту. На праздничный стол готовлю только так! Отличная альтернатива популярногомяса по-французски. Мясо, запеченное таким оригинальным способом – всегдабеспроигрышный вариант. Легко, аппетитно, сытно, красиво Бoмбa!
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
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added today at 19:00
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 18:14
Заливной Пирог с рыбными консервами. По вкусу похоже на салат «Мимоза» Тесто очень мягкое, нежное, воздушное. Готовится за 1 минуту – смешиваешь  все ингредиенты и готово, не нужно ждать, пирог выпекать можно сразу.  Пирог родом из CCCP 😘👍Чтобы приготовить заливной рыбный пирог:
Диаметр формы 22 см: Тесто: Мука – 200 гр Сметана 10% – 200 гр Майонез 30% - 200 гр (можно взять только сметану 400 гр) Яйцо – 2 шт. Сахар – 1 ч.л. Соль – 0,5 ч.л. Разрыхлитель – 10 гр Начинка: Рыбные консервы – 1 банка (жидкость слить) Яйцо отварное – 2 шт. Лук – 1 шт. (для маринования лука: уксус яблочный 6% - 2 ч.л., сахар – 1/3 ч.л.) Укроп – небольшой пучок Кунжут – 1 горсть !!!Советую обязательно замариновать лук, так он остается хрустящим в готовом пироге, иначе он просто сварится!!!
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 16:12
Для чего в тесте сода. Многие не знают об этом. А для чего её уксусом гасить. Разрыхлитель своими руками: по 1 ч.л сода, лимонная кислота, крахмал👍 💕 Разрыхлитель больше не покупаю↙
Друзья, если Вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лaйk  и напишите комментарий, хотя бы смайлик или просто "спасибо". Мне это очень нужно👍 💕
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Promo
added today at 14:35
Самый оригинальный подарок это портрет по фото на холсте. Изготовления 1-2 дня, доставку по всему миру. Сейчас действует скидка 42%. Делаем любые размеры. Наш ВАТЦАП - mssg.me/89656568653 Узнать цены и условия - ok.ru/group/52860439756986/messages
Портрет по фото. Студия портретов | OK.RU
Группа Портрет по фото. Студия портретов в Одноклассниках. Создаем портреты по вашему фото любых размеров. Доставляем по всей России. По всем вопросам пишите - ok.ru/group/52860439756986/messages
OK.RU
•••
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 14:11
😜 Элементарно, Ватсон!
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 12:30
Удобно👍 Правда ведь гениально?😜
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 10:11
Маршмеллоу в домашних условиях – это просто! Очень легкий рецепт  пастилы или суфле, всем придется по вкусу😘👌Пружинистая, воздушная  структура, нежный вкус настоящего маршмеллоу, что может быть вкуснее?  В рецепте только подручные и доступные Ингредиенты⬇
Ингредиенты: желатин – 10 г., вода – 60 мл. + 60 мл., сахар – 220 г., ванильный сахар – 5 г., соль – щепотка, кукурузный крахмал – 20 г, сахарная пудра – 20 г. Процесс приготовления смотрим в самом видео. Пробуйте, надеюсь, что это рецепт будет вам полезен и придется по вкусу! Удачного приготовления💕
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 08:12
Бабушкин МОХИТО😜
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
yesterday 18:12
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Они таят во рту😘👌Неимоверно вкусные, золотистые пирожки за 15 минут! Благодаря этому рецепту на столе в считанные минуты окажется угощение  к чаю, да такое вкусное, что все попросят добавки! Готовятся просто и очень  быстро и из самых простых и доступных ингредиентов:
кефир 3,2% 200 мл яйца 2 шт сахар 160 г + для обваливания ванильный сахар 1 пакетик масло растительное 100 мл соль щепотка мука 550 г ( + - ) разрыхлитель 1,5 ч.л масло растительное для жарки
Приготовление: В глубокой миске тщательно смешать кефир, два куриных яйца, сахар, растительное масло, ванильный сахар и немного соли. Всыпать муку, разрыхлитель и замешать тесто сначала ложкой, а потом вручную. Из теста сформировать небольшие "пальчики" или обычные шарики. Обжаривать  мини пирожки-пончики в хорошо разогретом масле с двух сторон до полной готовности на среднем огне.
По желанию готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой.  Кyшaйтe вкycнo и бyдьтe здoрoвы, надеюсь, рецепт будет вам полезен👍 💕
Ольга Ольга
yesterday 19:09
Ольга Ольга
👍
  • 3
Инна Новикова(Захарова)
yesterday 19:32
Инна Новикова(Захарова)
Супер!
  • 1
Елена Елизарова
yesterday 20:24
Елена Елизарова
👍
  • 0
Алена Матвейчук
yesterday 21:32
Алена Матвейчук
Тают может???
  • 1
Виктория Рагулина
07:11
Виктория Рагулина
Набор продуктов для оладий.Как из него получатся пирожки,как на картинке?)))
  • 1
15:12
Лидия Баровская
👍
  • 0
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