Это нереально вкусно! Я думала Манго🥭А угостили меня такой вот Тыквой! Я не раздумывая сразу две партии сделала. Открыли баночку, съели на ура! И 20 банок будет мало! Да еще и полезно. Теперь и у меня все просят рецепт. Реально классная идея. Практически деликатес за копейки! Рецепт: