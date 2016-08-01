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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 20:15
Фаршированное Мясо в Кружке😜👍Гениальная Идея как удивить гостей.
Невероятно вкусное, нежное, сочное порционное мясо, буквально тает во рту. На праздничный стол готовлю только так! Отличная альтернатива популярногомяса по-французски. Мясо, запеченное таким оригинальным способом – всегдабеспроигрышный вариант. Легко, аппетитно, сытно, красиво Бoмбa!
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
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added today at 19:00
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 18:14
Заливной Пирог с рыбными консервами. По вкусу похоже на салат «Мимоза» Тесто очень мягкое, нежное, воздушное. Готовится за 1 минуту – смешиваешь  все ингредиенты и готово, не нужно ждать, пирог выпекать можно сразу.  Пирог родом из CCCP 😘👍Чтобы приготовить заливной рыбный пирог:
Диаметр формы 22 см: Тесто: Мука – 200 гр Сметана 10% – 200 гр Майонез 30% - 200 гр (можно взять только сметану 400 гр) Яйцо – 2 шт. Сахар – 1 ч.л. Соль – 0,5 ч.л. Разрыхлитель – 10 гр Начинка: Рыбные консервы – 1 банка (жидкость слить) Яйцо отварное – 2 шт. Лук – 1 шт. (для маринования лука: уксус яблочный 6% - 2 ч.л., сахар – 1/3 ч.л.) Укроп – небольшой пучок Кунжут – 1 горсть !!!Советую обязательно замариновать лук, так он остается хрустящим в готовом пироге, иначе он просто сварится!!!
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 16:12
Для чего в тесте сода. Многие не знают об этом. А для чего её уксусом гасить. Разрыхлитель своими руками: по 1 ч.л сода, лимонная кислота, крахмал👍 💕 Разрыхлитель больше не покупаю↙
Друзья, если Вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лaйk  и напишите комментарий, хотя бы смайлик или просто "спасибо". Мне это очень нужно👍 💕
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
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added today at 14:35
Самый оригинальный подарок это портрет по фото на холсте. Изготовления 1-2 дня, доставку по всему миру. Сейчас действует скидка 42%. Делаем любые размеры. Наш ВАТЦАП - mssg.me/89656568653 Узнать цены и условия - ok.ru/group/52860439756986/messages
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 14:11
😜 Элементарно, Ватсон!
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 12:30
Удобно👍 Правда ведь гениально?😜
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 10:11
Маршмеллоу в домашних условиях – это просто! Очень легкий рецепт  пастилы или суфле, всем придется по вкусу😘👌Пружинистая, воздушная  структура, нежный вкус настоящего маршмеллоу, что может быть вкуснее?  В рецепте только подручные и доступные Ингредиенты⬇
Ингредиенты: желатин – 10 г., вода – 60 мл. + 60 мл., сахар – 220 г., ванильный сахар – 5 г., соль – щепотка, кукурузный крахмал – 20 г, сахарная пудра – 20 г. Процесс приготовления смотрим в самом видео. Пробуйте, надеюсь, что это рецепт будет вам полезен и придется по вкусу! Удачного приготовления💕
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
added today at 08:12
Бабушкин МОХИТО😜
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
Домашние "Рецепты как у Мамы!"
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added today at 07:50
Самый оригинальный подарок это портрет по фото на холсте. Изготовления 1-2 дня, доставку по всему миру. Пройдите тест и получите 42% скидку. Делаем любые размеры. Тест тут,жмите - https://mrqz.me/5ec82ebe4b092e0044ab356d
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Домашние "Рецепты как у Мамы!"
yesterday 12:13
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Это нереально вкусно! Я думала Манго🥭А угостили меня такой вот Тыквой! Я не раздумывая сразу две партии сделала. Открыли баночку, съели на ура! И 20 банок будет мало! Да еще и полезно. Теперь и у меня все просят рецепт. Реально классная идея. Практически деликатес за копейки! Рецепт:
Хорошо долгими зимними вечерами открыть баночку, вспомнить лето. Ингредиенты: Тыква - 3 кг. Апельсин - 3 шт. Лимон - 1 шт. Лимонная кислота - 10 гр. Сахар - 600 гр. Стерилизуем 30 минут!
Как приготовить Манго из тыквы смотрим в самом видео
Кушайте вкусно и будьте здоровы, а нам подарите 👍 и 💞 не забывайте комментировать, нам будет очень приятно! 
Татьяна Фрейдензон (Палий)
yesterday 12:59
Татьяна Фрейдензон (Палий)
А где видео?
  • 3
Марина Халецкая
yesterday 13:16
Марина Халецкая
👍﻿
  • 0
Александр Миротворцев
yesterday 13:44
Александр Миротворцев
РЕАЛЬНОЕ  МАНГО   ТЫКВОЙ  НЕ  ЗАМЕНИШЬ !  РЕЗИНОВЫЕ  КУКЛЫ  ДАВНО  ИЗОБРЕЛИ  НО  ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ   ПРЕДПОЧИТАЮТ  ТРАДИЦИОННЫЙ      ДРЕВНИЙ   СПОСОБ,
  • 3
Лариса Горгуленко-Луга
yesterday 13:52
Лариса Горгуленко-Луга
Много разных рецептов из тыквы. Все ..на любителя. Мы готовим многое из тыквы. Особенно витаминное варенье
  • 2
Владимир Седин
yesterday 14:04
Владимир Седин
📌
  • 0
ЛАРИСА МИЛУТКА
yesterday 15:19
ЛАРИСА МИЛУТКА
🎁
  • 0
НИНА КОМАРОВА
yesterday 15:56
НИНА КОМАРОВА
это же огоньки сибирские! ностальгия
  • 1
НИНА КОМАРОВА
yesterday 15:57
НИНА КОМАРОВА
это же огоньки сибирские! ностальгияю
  • 1
Манн Галина Евгеньевна
yesterday 16:01
Манн Галина Евгеньевна
Супер!
  • 1
Зинаида Петренко
yesterday 16:14
Зинаида Петренко
А где видео?
  • 0
Татьяна Мосиевских (Лапшина)
yesterday 17:48
Татьяна Мосиевских (Лапшина) replied to НИНА
У нас их называют жарками.
  • 0
Мария Рябкова
yesterday 18:01
Мария Рябкова
  • 0
Мария Рябкова
yesterday 18:01
Мария Рябкова
Я про тыкву:варенье из манго по карману не всякому и что полезней еще спорный вопрос. Варенье из тыквы готовила, очень вкусное и так поесть , и в выпечку отлично. Спасибо за рецепт, в прошлом году готовила и ныне буду
  • 0
Наталья Пархимович (Рудько)
yesterday 18:04
Наталья Пархимович (Рудько)
Супер!
  • 0
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