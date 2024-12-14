Новогодний салат "Елочка" с курицей, грибами и яичными блинчиками

Хочу предложить вам в качестве красивого праздничного блюда для новогоднего стола приготовить салат "Елочка" с курицей, грибами и яичными блинчиками. От такого салата будут несомненно в восторге не только дети, но и взрослые. Он не только внешне красив и наряден, но и очень вкусен, все ингредиенты прекрасно гармонируют с друг другом. Попробуйте и быть может этот салат станет обязательным блюдом на вашем новогоднем столе.

Ингредиенты:

Куриное филе: 200 Грамм (копченое или вареное),

Грибы шампиньоны: 200 Грамм,

Яйцо: 4 Штуки,

Молоко: 2 Ст. ложки,

Чернослив б/к: 50 Грамм,

Орехи грецкие: 30 Грамм,

Чеснок: 1-2 Зубчиков,

Огурец: 2-3 Штук (для украшения),

Растительное масло: 3 Ст. ложки,

Майонез: 100 Грамм,

Соль: По вкусу,

Ягоды замороженные: По вкусу (любые для украшения),

Перец сладкий: 0,5 Штуки (для украшения)

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Чернослив замочите в теплой воде. Куриное филе, если используете отварное, заранее отварите и остудите (у меня отварная грудка).

Соедините яйца, молоко и соль по вкусу. Взбейте. Смажьте разогретую сковороду растительным маслом и вылейте половину яичной смеси по принципу выпекания блинов. Обжарьте с двух сторон до готовности (не пересушите).

Приготовьте таким образом второй блин. Яичные блинчики нарежьте небольшими полосками и сложите в глубокую миску.

На этой же сковороде обжарьте шампиньоны и добавьте к нарезанным яичным блинчикам.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к остальным ингредиентам.

Добавьте сюда же пропущенный через пресс чеснок, нарезанный чернослив и измельченные грецкие орехи.

Добавьте майонез и соль по вкусу. Хорошо все перемешайте.

Выложите салат в форме елочки на блюдо.

Нарежьте тонко огурцы полукружочками и выложите внахлест друг на друга начиная снизу и до верхушки.

Из перца ножом вырежете звезду и положите ее на макушку. В качестве елочных игрушек используйте любые замороженные ягоды. Салат "Елочка" с курицей, грибами и яичными блинчиками готов. Подавайте как закуску к новогоднему столу. Приятного аппетита!

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