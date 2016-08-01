ЭКСПРЕСС-ХОЛОДЕЦ - ПРОСТО И БЮДЖЕТНО Вам не хочется, или некогда, долго варить холодец. А может быть, ради небольшого лотка просто не хочется покупать особенные части туши для холодца? Во всех этих случаях выручит этот ленивый рецепт. Экспресс-холодец - просто и бюджетно Получается около килограмма холодца, просто и очень бюджетно. Меня совершенно не смущает добавление желатина, так как по сути это мясной продукт в удобном виде. Можно сварить, конечно, куриный холодец и без желатина, но для этого нужно брать больше мяса, особенно крылышки или вообще куриные лапки. Но мне такой лайт вариант очень понравился, всего-то нужно отделить одно бёдро от ужина. Если хотите ещё более мясной, положите пару бёдрышек, всё остальное оставьте без изменений. Для приготовления понадобится: Курица — 250-300 г Желатин — 20 г (ок. 1,5 ст.л.) Лук — 1/2 небольшой луковицы Морковь — 1 шт. маленькая Специи — перец-горошек, лавровый лист Чеснок — 4-5 зубковГотовим Одно большое куриное бёдро или небольшой окорочок кладём в кастрюлю и заливаем холодной водой в количестве 1 литр. Доводим до кипения. Пока закипает мясо, подготовим овощи и специи. Чеснок (2-3 зубка) разрежем пополам, чтобы он лучше отдал аромат. Лук и морковь тоже нарежем крупными кусочками. Когда мясо закипит, нужно снять пенку и положить овощи и специи. Не спешите солить, так как при варке вода выкипает, можно пересолить. Оставляем вариться на минимальном огне при едва заметном кипении на 1,5-2 часа. Вода не должна сильно выкипать, возьмите кастрюльку с плотной крышкой. Готовая курица должна хорошо разделяться на волокна. Можно варить в мультиварке на режиме «Тушение». Пока варится мясо, в полстакана холодной воды всыпаем желатин и оставляем его разбухать. Теперь у вас есть 1,5 часа свободного времени. Вынимаем готовое мясо, охлаждаем слегка, чтобы не обжечься. Пока мясо остывает, можно заняться бульоном. Убираем косточки, что в бедре, что в окорочке их мало и много времени не занимает. Я руками разбираю на волокна. Процедить бульон, перелить обратно в кастрюльку 2,5 стакана бульона и замоченный желатин. Поставить на тихий огонь и нагревать до растворения желатина. Кипятить не нужно, выключаем плиту, как только желатин разошелся в бульоне. Попробуйте на соль, горячий холодец должен быть слегка пересолен, тогда в холодном виде будет самое то. Теперь переливаем бульон в форму с мясом. Добавляем в холодец 2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Остужаем на столе, а потом убираем в холодильник до полного застывания. Когда холодец слегка загустел, я аккуратно перемешиваю его, чтобы мясо распределилось равномерно. Это не обязательно, но мне так больше нравится Это уже застывший холодец, жира на поверхности почти нет. И кто скажет, что там всего одно куриное бёдрышко?:) А это вид снизу. По-моему, его и гостям подать не стыдно.