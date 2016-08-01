ПОЛЬЗА ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ (витамин В9)

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added today at 13:30
Потрясающий эффект! Шипит, бурлит и потрясающе пахнет😃👍 А уж какой унитаз чистенький😊 Из такого количества составляющих получится около 30 очищающих бомбочек – если бросать в унитаз по 1 в день, то хватить на целый месяц! Ингредиенты: 1 ст. соды; 1/4 ст. лимонной кислоты; 0,5 ч. л. уксуса; 1 ст. л. 6%-го раствора перекиси водорода; 15–20 капель любого эфирного масла (можно комбинировать по 5 капель нескольких видов). Инструкция: 1. Насыпьте соду в глубокую миску и руками раздавите комочки
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Проверено Временем
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added today at 13:11
Приобрел термос ANTARCTICA K46 для похода на рыбалку (и в машину, приходится много ездить, горячее питье очень кстати). На прошлых выходных на подледной рыбалке был. Очень хорошо термос тепло держит. Я в этом сам убедился - специально долго из него ничего не пил, чтобы проверить, сколько он тепло удержит. Так вот, термос почти 2 дня пролежал в снегу, а чай в нем был, когда я его открыл - кипяток, как только что из чайника. Еще самый жирный плюс, что подогрев есть - у других термосов такого не вс
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Проверено Временем
Проверено Временем
added today at 11:30
КАК НАСТОЙКА ПРОПОЛИСА МЕНЯ СПАСЛА Я рекомендую опробованный мною метод лечения с использованием настойки прополиса: 20 капель настойки добавляют в полстакана горячего молока (если человек не очень хорошо переносит молоко, можно взять всего четверть стакана или даже одну ст. ложку). Сочетание прополиса и молока дает особый эффект: помимо лечения простудных и легочных заболеваний (для чего, собственно, я и рекомендую прополисную настойку) улучшаются общее самочувствие, сон, успокаивается психик
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Проверено Временем
added today at 10:30
ТВОРОГ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ | Это Полезно Знать
Творог "здоровья" и как его приготовить. Очень интересный рецепт попался на глаза.. очень было любопытно..., что получится)))
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added today at 09:30
ПРОСТАЯ ГИМНАСТИКА ИЗ ТИБЕТА ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА Эту гимнастику практиковали монахи в одном из тибетских монастырей. Она занимает всего пять минут в день. Тибетская гормональная гимнастика позволяет поддерживать все эндокринные железы, которые вырабатывают гормоны, в молодом состоянии, в возрасте примерно 25- 30 лет. Эта гимнастика очень легкая. Делаем её прямо в постели. Желательно проснуться до шести утра. Упражнение 1. Растираем руки Лежа на постели растереть руки в т
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Проверено Временем
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added today at 08:52
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Проверено Временем
added today at 07:30
Рецепт, о котором хочу рассказать, может быть полезен при деформирующем артрозе коленных и тазобедренных суставов, при атрофии мышц рук и ног, склеродермии, от кисты в гайморовых пазухах, а также при многих других болезнях. Этой универсальной настойкой я пользуюсь с военных лет в память о моей бабушке-травнице. Приготовить настойку — она называется «Тибетская» — нетрудно. Измельчите ножом один крупный красный горький перец вместе с семенами, порубите один нижний крупный лист алоэ, который пе
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added today at 06:30
Профилактика образования тромбов | Это Полезно Знать
Это касается каждого! Инфаркт, инсульт, тромбофлебит, варикозное расширение вен, геморрой… Что общего у всех этих заболеваний? Одна из причин их возникновения — густая кровь. Она не может свободно про...
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added today at 05:30
Мелочи Жизни
Мелочи Жизни
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added today at 04:30
Жаренные дольки чеснока | Это Полезно Знать
Съешьте 6 жаренных долек чеснока и посмотрите, что будет происходить с вашим телом в течении 24 часов! Чеснок — это один из самых полезных продуктов на планете! И все мы знаем, что многие люди...
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ПОЛЬЗА ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ (витамин В9)
Лучше остальных витаминов восстанaвливает иммунитет и поддeрживает работу сeрдца и кровeносных сосудов. Стимулирует деятельность всех органов, особенно кожи, способствует нормaльному росту волос. Фолиевая кислота в комплексе с витаминами В6 и В12 снижает риск развития заболеваний глаз на 30%. Фолиевая кислота обеспечивает здоровый цвет кожи. А вместе с пантотеновой и парааминбензойной кислотами она может долгое время препятствовать поседению волос. Этот витамин особо рекомендуется во время беременности. Ежедневная доза фолиевой кислоты во время беременности составляет 400 мг. Результаты многолетних тестов показали, что длительный прием витамина В9 (фолиевой кислоты) позволяет не только избавиться от многих осложнений во время беременности и родов, но и полезен для здоровья женского организма вплоть до наступления менопаузы. Так, ученые выяснили, что употребление фолиевой кислоты помогает избежать появления проблем с позвоночником у ребенка, способствует правильному формированию нервной системы плода. Кроме того, этот витамин незаменим при лечении послеродовой депрессии, поэтому его по праву считают самым главным витамином для женщин. У женщин недостаток фолиевой кислоты может привести к отсутствию нормальной реакции репродуктивных органов на эстроген. В подростковом возрасте фолиевая кислота корректирует половое созревание девушки, помогает при акне. Необходим этот витамин и мужчинам. Фолиевая кислота работает в одной упряжке с тестостероном, способствуя созреванию спермы. Чтобы у юноши развивались нормальные половые характеристики вроде голоса, бороды и увеличения простаты для выработки семени, ему ежедневно требуется определенное количество фолиевой кислоты. Основные источники фолиевой кислоты: бобовые, салат, шпинат, капуста, зеленый лук, зеленый горошек, фасоль, соя, свекла, морковь, томаты, мука грубого помола и хлебобулочные изделия из этой муки, гречневая и овсяная крупы, пшено, дрожжи. Из продуктов животного происхождения богаты фолиевой кислотой печень, почки, творог, сыр, икра, яичный желток. Однако необходимо ежедневно съедать огромное количество нужных продуктов, чтобы восполнить содержание этого витамина в организме. Поэтому целесообразно принимать его в таблетках, учитывая невысокую его стоимость.
Проверено Временем
Проверено Временем
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Мария П
yesterday 08:47
Мария П
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