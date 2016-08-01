Освежающий домашний лимонад Освежающий, натуральный без всякой химии и красителей. В этом лимонаде сохраняются витамины, так что он не только вкусный, но и полезный. Ингредиенты: На целых 10 литров (!) потребуется 4 апельсина, 1 лимон и сахар Приготовление: Фрукты обдать кипятком, положить в морозилку на 8-10 часов, а затем опустить ненадолго в горячую воду (чтобы фрукты лучше поддались нарезке) после этого нарезать на кусочки и прокрутить через мясорубку. Прокрученную массу залить 3-мя литрами холодной питьевой воды. Через 15 минут настой профильтровать, сначала через дуршлаг, чтобы убрать крупные кусочки, затем через сито, чтобы удалить мякоть, – (отходы не выбрасывайте, они вам еще пригодятся). 1 кг сахара растворите в 2 литрах теплой воды. Долить в отфильтрованный настой еще 4 (четыре!) литра воды и 2 литра, получившегося сиропа. Дайте настояться еще час и всё! Лимонад готов. Перелейте в красивый кувшин, а остальной в бутылки. Все поставьте в холодильник. Если вас испугает столь большой литраж, уменьшите количество ингредиентов наполовину. Но я уверена что, попробовав этот напиток, вы будете его готовить еще и еще. Лимонад получился очень вкусный, освежающий! Я взяла половину нормы, выход у меня получился 5 литров.