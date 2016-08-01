added today at 11:30
КАК НАСТОЙКА ПРОПОЛИСА МЕНЯ СПАСЛА Я рекомендую опробованный мною метод лечения с использованием настойки прополиса: 20 капель настойки добавляют в полстакана горячего молока (если человек не очень хорошо переносит молоко, можно взять всего четверть стакана или даже одну ст. ложку). Сочетание прополиса и молока дает особый эффект: помимо лечения простудных и легочных заболеваний (для чего, собственно, я и рекомендую прополисную настойку) улучшаются общее самочувствие, сон, успокаивается психик
added today at 10:30
Творог "здоровья" и как его приготовить. Очень интересный рецепт попался на глаза.. очень было любопытно..., что получится)))
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added today at 09:30
ПРОСТАЯ ГИМНАСТИКА ИЗ ТИБЕТА ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА Эту гимнастику практиковали монахи в одном из тибетских монастырей. Она занимает всего пять минут в день. Тибетская гормональная гимнастика позволяет поддерживать все эндокринные железы, которые вырабатывают гормоны, в молодом состоянии, в возрасте примерно 25- 30 лет. Эта гимнастика очень легкая. Делаем её прямо в постели. Желательно проснуться до шести утра. Упражнение 1. Растираем руки Лежа на постели растереть руки в т
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added today at 08:52
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added today at 07:30
Рецепт, о котором хочу рассказать, может быть полезен при деформирующем артрозе коленных и тазобедренных суставов, при атрофии мышц рук и ног, склеродермии, от кисты в гайморовых пазухах, а также при многих других болезнях. Этой универсальной настойкой я пользуюсь с военных лет в память о моей бабушке-травнице. Приготовить настойку — она называется «Тибетская» — нетрудно. Измельчите ножом один крупный красный горький перец вместе с семенами, порубите один нижний крупный лист алоэ, который пе
added today at 06:30
Это касается каждого! Инфаркт, инсульт, тромбофлебит, варикозное расширение вен, геморрой… Что общего у всех этих заболеваний? Одна из причин их возникновения — густая кровь. Она не может свободно про...
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added today at 05:30
Мелочи Жизни
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added today at 04:30
Съешьте 6 жаренных долек чеснока и посмотрите, что будет происходить с вашим телом в течении 24 часов! Чеснок — это один из самых полезных продуктов на планете! И все мы знаем, что многие люди...
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added today at 03:30
ЛИСТ КАПУСТЫ НА ГРУДЬ Если кого-то из членов моей семьи начинает донимать кашель, никогда не покупаю в аптеке лекарства, а лечу так. Беру капустный лист, опускаю его на 1-2 минуты в кипящую воду, затем намазываю медом и накладываю на грудь (при сильном кашле - два капустных листа, один на грудь, второй - на спину). Облегающая футболка хорошо держит лист всю ночь. А наутро от него почти ничего не остается. Вместе с медом он впитывается в кожу, оказывает целебное действие. 3-5 ночей - и простудно
added today at 02:30
СМЕШАЙТЕ БАНАНЫ, МЕД И ВОДУ: КАШЕЛЬ И БРОНХИТ ИСЧЕЗНУТ! Вот как приготовить это средство: Лечение хронического кашля и бронхита всегда были проблемой даже для традиционной медицины … ну, до сих пор. Это новое средс...
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