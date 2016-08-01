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Проверено Временем
Проверено Временем
added today at 11:30
КАК НАСТОЙКА ПРОПОЛИСА МЕНЯ СПАСЛА Я рекомендую опробованный мною метод лечения с использованием настойки прополиса: 20 капель настойки добавляют в полстакана горячего молока (если человек не очень хорошо переносит молоко, можно взять всего четверть стакана или даже одну ст. ложку). Сочетание прополиса и молока дает особый эффект: помимо лечения простудных и легочных заболеваний (для чего, собственно, я и рекомендую прополисную настойку) улучшаются общее самочувствие, сон, успокаивается психик
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Проверено Временем
Проверено Временем
added today at 10:30
ТВОРОГ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ | Это Полезно Знать
Творог "здоровья" и как его приготовить. Очень интересный рецепт попался на глаза.. очень было любопытно..., что получится)))
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Проверено Временем
Проверено Временем
added today at 09:30
ПРОСТАЯ ГИМНАСТИКА ИЗ ТИБЕТА ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА Эту гимнастику практиковали монахи в одном из тибетских монастырей. Она занимает всего пять минут в день. Тибетская гормональная гимнастика позволяет поддерживать все эндокринные железы, которые вырабатывают гормоны, в молодом состоянии, в возрасте примерно 25- 30 лет. Эта гимнастика очень легкая. Делаем её прямо в постели. Желательно проснуться до шести утра. Упражнение 1. Растираем руки Лежа на постели растереть руки в т
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Проверено Временем
Проверено Временем
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added today at 08:52
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Проверено Временем
Проверено Временем
added today at 07:30
Рецепт, о котором хочу рассказать, может быть полезен при деформирующем артрозе коленных и тазобедренных суставов, при атрофии мышц рук и ног, склеродермии, от кисты в гайморовых пазухах, а также при многих других болезнях. Этой универсальной настойкой я пользуюсь с военных лет в память о моей бабушке-травнице. Приготовить настойку — она называется «Тибетская» — нетрудно. Измельчите ножом один крупный красный горький перец вместе с семенами, порубите один нижний крупный лист алоэ, который пе
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Проверено Временем
Проверено Временем
added today at 06:30
Профилактика образования тромбов | Это Полезно Знать
Это касается каждого! Инфаркт, инсульт, тромбофлебит, варикозное расширение вен, геморрой… Что общего у всех этих заболеваний? Одна из причин их возникновения — густая кровь. Она не может свободно про...
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Проверено Временем
Проверено Временем
added today at 05:30
Мелочи Жизни
Мелочи Жизни
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26K participants
Супер мазь для пяток ⬇ ⬇ ⬇
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Проверено Временем
added today at 04:30
Жаренные дольки чеснока | Это Полезно Знать
Съешьте 6 жаренных долек чеснока и посмотрите, что будет происходить с вашим телом в течении 24 часов! Чеснок — это один из самых полезных продуктов на планете! И все мы знаем, что многие люди...
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Проверено Временем
added today at 03:30
ЛИСТ КАПУСТЫ НА ГРУДЬ Если кого-то из членов моей семьи начинает донимать кашель, никогда не покупаю в аптеке лекарства, а лечу так. Беру капустный лист, опускаю его на 1-2 минуты в кипящую воду, затем намазываю медом и накладываю на грудь (при сильном кашле - два капустных листа, один на грудь, второй - на спину). Облегающая футболка хорошо держит лист всю ночь. А наутро от него почти ничего не остается. Вместе с медом он впитывается в кожу, оказывает целебное действие. 3-5 ночей - и простудно
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Проверено Временем
added today at 02:30
СМЕШАЙТЕ БАНАНЫ... | Это Полезно Знать
СМЕШАЙТЕ БАНАНЫ, МЕД И ВОДУ: КАШЕЛЬ И БРОНХИТ ИСЧЕЗНУТ! Вот как приготовить это средство: Лечение хронического кашля и бронхита всегда были проблемой даже для традиционной медицины … ну, до сих пор. Это новое средс...
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Проверено Временем
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Тесто на куличи Ингредиенты: Теплое молоко — 2 Чашки Сухие дрожжи — 1,5 Ст. ложки Мука — 5 Чашек Яйца — 6 Штук Сахар — 1 Чашка Ванилин — 2 Чайных ложки Сливочное масло — 200 Грамм Изюм — 1 Стакан Количество порций: 2 Как приготовить "Тесто на куличи" В чашке комбайна вливаем теплое молоко и растворяем в нем сухие дрожжи. Включаем комбайн и постепенно засыпаем два стакана муки. После того как получится однородная масса, накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут. Пока тесто поднимается, желтки отделяем от белков. Желтки взбиваем вместе с сахаром. В другой посуде взбиваем белки до пены. В тесто замешиваем желтки, растопленное сливочное масло, винилин и белки. И хорошенько все перемешиваем лопаткой. Затем тесто снова вымешиваем при помощи кухонного комбайна, постоянно добавляя оставшуюся муку. Тесто должно получиться однородным и эластичным. Накрываем его полотенцем и оставляем в тепле расти еще около часа. Затем изюм недолго вымачиваем в кипятке (буквально пару минут). Изюм добавляем в тесто, аккуратно перемешиваем его. Затем тесто снова накрыть полотенцем и снова оставить настаиваться. Затем тесто можно выпекать. Из данного теста получается вот такой великолепный кулич!
07:29
Тесто "Александрийское"(для куличей и булочек)
36 views
Проверено Временем
Проверено Временем
✓РЕЦЕПТЫ, НОВОСТИ, СОВЕТЫ! ☚ВСТУПАЙТЕ В ГРУППУ И УЗНАВАЙТЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО! Совместный блог: https://etpozn.ru
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