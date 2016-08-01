Тесто на куличи Ингредиенты: Теплое молоко — 2 Чашки Сухие дрожжи — 1,5 Ст. ложки Мука — 5 Чашек Яйца — 6 Штук Сахар — 1 Чашка Ванилин — 2 Чайных ложки Сливочное масло — 200 Грамм Изюм — 1 Стакан Количество порций: 2 Как приготовить "Тесто на куличи" В чашке комбайна вливаем теплое молоко и растворяем в нем сухие дрожжи. Включаем комбайн и постепенно засыпаем два стакана муки. После того как получится однородная масса, накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут. Пока тесто поднимается, желтки отделяем от белков. Желтки взбиваем вместе с сахаром. В другой посуде взбиваем белки до пены. В тесто замешиваем желтки, растопленное сливочное масло, винилин и белки. И хорошенько все перемешиваем лопаткой. Затем тесто снова вымешиваем при помощи кухонного комбайна, постоянно добавляя оставшуюся муку. Тесто должно получиться однородным и эластичным. Накрываем его полотенцем и оставляем в тепле расти еще около часа. Затем изюм недолго вымачиваем в кипятке (буквально пару минут). Изюм добавляем в тесто, аккуратно перемешиваем его. Затем тесто снова накрыть полотенцем и снова оставить настаиваться. Затем тесто можно выпекать. Из данного теста получается вот такой великолепный кулич!