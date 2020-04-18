Библиотеки города Ейска

21:20
Библионочь 2020. Память нашей Победы МКУК ЕГП ЕР "Ейская ЦБС" Центральная городская детская библиотека. #Культура_Кубани#Библиотеки_Кубани#75ВеликойПобеды#БиблиотекиЕйска#Библионочь2020#75словПобеды Литературно-музыкальная композиция.
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20:45
Библионочь 2020. Память нашей Победы. МКУК ЕГП ЕР "Ейская ЦБС" Библиотека - филиал №2 Виртуальная экскурсия "Они приближали Победу #Культура_Кубани#Библиотеки_Кубани#75ВеликойПобеды#БиблиотекиЕйска#Библионочь2020#75словПобеды
20:43
Библионочь 2020. Память нашей Победы. МКУК ЕГП ЕР "Ейская ЦБС" Библиотека - филиал №2 Патриотическая онлайн акция Помним, гордимся! #Культура_Кубани#Библиотеки_Кубани#75ВеликойПобеды#БиблиотекиЕйска#Библионочь2020#75словПобеды
20:16
Библионочь 2020. Память нашей Победы #Культура_Кубани#Библиотеки_Кубани#75ВеликойПобеды#БиблиотекиЕйска#Библионочь2020 #75словПобеды Центральная городская библиотека им.Е.А.Котенко Часть 4. Мастер-класс "Бутоньерка из фоамирана"
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Бутоньерка
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