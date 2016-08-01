Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040

yesterday 12:43
Добрый день!!!🤗 Вкусная пицца с БЕСПЛАТНОЙ доставкой на дом Пицца тоскане-450руб. Вес-600гр., размер-30см. Состав: фирменное тесто, фирменный соус, майонез,ветчина, салями,грибы,лук репчатый маринованный, огурцы маринованные, маслины,сыр . Сделать заказ можно по телефону 8-964-900-30-40 8-929-84-04-800 Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ от 300руб.,а также осуществляется доставка по району
Добрый день!!!🤗 Время баловать себя и своих близких Вкусняшками. 🦪 Морское комбо-770руб. Вес-750гр. Состав:пицца морская-20см. Креветки в кляре-5шт. Мидии запечённые-5шт.🦪 Соус HEINZ сырный🧀 Сделать заказ можно по телефону 8-964-900-30-40 8-929-84-04-800 Мы находимся по адресу:г.Ейск Ул.Б.хмельницкого 135 Доставка по городу бесплатная От 300руб.,а также осуществляется доставка по району.
Добрый день!!!🤗 Вкусная пицца с БЕСПЛАТНОЙ доставкой на дом Пицца пепперони-450руб. Вес-500гр.,30см. Состав: фирменное тесто, фирменный соус, майонез, колбаски пепперони, болгарский перец, маслины,сыр. Сделать заказ можно по телефону 8-964-900-30-40 8-929-84-04-800 Мы находимся по адресу:г.Ейск Ул.Б.хмельницкого 135 Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ от 300руб.,а также осуществляется доставка по району.
Добрый день!!🤗 Вкусная пицца с БЕСПЛАТНОЙ доставкой на дом Пицца Карбонара-480руб. Состав: фирменное тесто, фирменный соус, бекон,сыр пармезан,сыр моцарелла, желток куриный. Сделать заказ можно по телефону: 8-964-900-30-40 8-929-84-04-800 Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ от 300руб.,а также осуществляется доставка по району.