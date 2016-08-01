Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040

Добрый день!!!🤗 Время баловать себя и своих близких Вкусняшками.Морское комбо-770руб.Вес-750гр.Состав:пицца морская-20см.Креветки в кляре-5шт.Мидии запечённые-5шт.🦪 Соус HEINZ сырный🧀 Сделать заказ можно по телефону8-964-900-30-408-929-84-04-800 Мы находимся по адресу:г.Ейск Ул.Б.хмельницкого 135 Доставка по городу бесплатная От 300руб.,а также осуществляется доставка по району.