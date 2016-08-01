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Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
yesterday 12:43
Добрый день!!!🤗 Вкусная пицца с БЕСПЛАТНОЙ доставкой на дом 🏡🏠🚕 Пицца тоскане-450руб.🍕 Вес-600гр., размер-30см.🍕 Состав: фирменное тесто, фирменный соус, майонез,ветчина, салями,грибы,лук репчатый маринованный, огурцы маринованные, маслины,сыр . Сделать заказ можно по телефону ☎8-964-900-30-40 ☎8-929-84-04-800 Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ от 300руб.,а также осуществляется доставка по району 🚕🚕🚕🚕
Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
14 Sept
Добрый день!!!🤗 Время баловать себя и своих близких Вкусняшками. 🍕🍤🦪👍 Морское комбо-770руб.🔥 Вес-750гр.🔥 Состав:пицца морская-20см.🍕 Креветки в кляре-5шт.🍤 Мидии запечённые-5шт.🦪 Соус HEINZ сырный🧀 Сделать заказ можно по телефону ☎8-964-900-30-40 ☎8-929-84-04-800 Мы находимся по адресу:г.Ейск Ул.Б.хмельницкого 135 Доставка по городу бесплатная От 300руб.,а также осуществляется доставка по району. 🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕
Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
9 Sept
Добрый день!!!🤗 Вкусная пицца с БЕСПЛАТНОЙ доставкой на дом 🚕🚕🚕 Пицца пепперони-450руб.💥 Вес-500гр.,30см.🍕👍 Состав: фирменное тесто, фирменный соус, майонез, колбаски пепперони, болгарский перец, маслины,сыр. Сделать заказ можно по телефону ☎8-964-900-30-40 ☎8-929-84-04-800 ⚠Мы находимся по адресу:г.Ейск Ул.Б.хмельницкого 135 Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ от 300руб.,а также осуществляется доставка по району.🚗🚗🚗
Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
31 Aug
Добрый день!!🤗 Вкусная пицца с БЕСПЛАТНОЙ доставкой на дом 🏠🏡 Пицца Карбонара-480руб.🍕👍 Состав: фирменное тесто, фирменный соус, бекон,сыр пармезан,сыр моцарелла, желток куриный. Сделать заказ можно по телефону: ☎8-964-900-30-40 ☎8-929-84-04-800 Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ от 300руб.,а также осуществляется доставка по району.🚕🚕🚕🚕🚕
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Доставка вкусной Еды в Ейске 89649003040
yesterday 12:43
41 years old, Russia
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Добрый день!!!🤗 Вкусная пицца с БЕСПЛАТНОЙ доставкой на дом 🏡🏠🚕 Пицца тоскане-450руб.🍕 Вес-600гр., размер-30см.🍕 Состав: фирменное тесто, фирменный соус, майонез,ветчина, салями,грибы,лук репчатый маринованный, огурцы маринованные, маслины,сыр . Сделать заказ можно по телефону ☎8-964-900-30-40 ☎8-929-84-04-800 Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ от 300руб.,а также осуществляется доставка по району 🚕🚕🚕🚕
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