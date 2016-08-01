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Пусть всегда будет вкусно
31 Jul
Moscow, Russia
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Шарлотка🍰 📝Ингредиенты: - 3 куриных яйца - 1 стакан сахара - 1 стакан сметаны - 1 стакан муки - 1 ч/л соды - 3 средних по размеру яблока - Горсть замороженной красной смородины - Горсть замороженной черной смородины 📝Приготовление: Яйцо, сахар взбить. Ввести сметану, взбить. Соду гасим уксусом, добавляем и взбиваем. Яблоки готовы, осталось нарезать их тонкими ломтиками. В тесто вводим муку, взбиваем до однородной массы. Половину теста для "шарлотки" выливаем в смазанную форму маслом и укладываем яблоки. Далее, выкладываем замороженную смородину.Заливаем сверху остатками теста и выпекаем в духовке 30-40 мин при 180 градусах. Готовность проверяем зубочисткой - сухая - готово! Как всегда, переворачивая, извлекаем изделие из формы. Шарлотку можно подавать к столу не украшая. И даже горячим! Всем приятного аппетита!
Радость Жизни
35 years old, Russia
Радость Жизни
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