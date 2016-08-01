Пусть всегда будет вкусно

Шарлотка
Ингредиенты:
- 3 куриных яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан сметаны
- 1 стакан муки
- 1 ч/л соды
- 3 средних по размеру яблока - Горсть замороженной красной смородины - Горсть замороженной черной смородины
Приготовление:
Яйцо, сахар взбить. Ввести сметану, взбить. Соду гасим уксусом, добавляем и взбиваем. Яблоки готовы, осталось нарезать их тонкими ломтиками. В тесто вводим муку, взбиваем до однородной массы.
Половину теста для "шарлотки" выливаем в смазанную форму маслом и укладываем яблоки.
Далее, выкладываем замороженную смородину.Заливаем сверху остатками теста и выпекаем в духовке 30-40 мин при 180 градусах.
Готовность проверяем зубочисткой - сухая - готово! Как всегда, переворачивая, извлекаем изделие из формы.
Шарлотку можно подавать к столу не украшая. И даже горячим!
Всем приятного аппетита!