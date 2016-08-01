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Оксана Фролова
Оксана Фролова
yesterday 19:48
Вкуснейшие Чудушки  !
00:54
Вкуснейшие Чудушки ( рецепт )
842 views
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Оксана Фролова
Оксана Фролова
 shared a topic
yesterday 17:48
👉 Домашние Секреты на Заметку ✔
👉 Домашние Секреты на Заметку ✔
Не могу больше смотреть на жёлтые пятна на подушках, ещё и пыль столбом. Мой способ стирки (проще простого)
Наверняка, у каждого есть любимая подушка, на которой удобно и комфортно спать....
Интересные советы
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0 Comments
66 Shares
53 likes
Оксана Фролова
Оксана Фролова
yesterday 15:59
Cалат кoтoрый покoрит всех с первoй вилки!
01:00
Салат ЯРКИЙ ( рецепт )
4 222 views
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Оксана Фролова
Оксана Фролова
 shared a topic
yesterday 15:52
👉 Домашние Секреты на Заметку ✔
👉 Домашние Секреты на Заметку ✔
Не могу больше смотреть на жёлтые пятна на подушках, ещё и пыль столбом. Мой способ стирки (проще простого)
Наверняка, у каждого есть любимая подушка, на которой удобно и комфортно спать....
Интересные советы
🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻
•••
0 Comments
53 Shares
52 likes
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Оксана Фролова
16 Dec
Moscow, Russia
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Простая, красивая и очень вкусная закуска на праздничный стол
01:00
ТАРТАЛЕТКИ С СЕМГОЙ И ОГУРЦАМИ ( рецепт )
5 403 views
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