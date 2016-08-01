yesterday 19:48
Оксана Фролова shared a topic
yesterday 17:48
Не могу больше смотреть на жёлтые пятна на подушках, ещё и пыль столбом. Мой способ стирки (проще простого)
Наверняка, у каждого есть любимая подушка, на которой удобно и комфортно спать....
Интересные советы
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yesterday 15:59
Оксана Фролова shared a topic
yesterday 15:52
Не могу больше смотреть на жёлтые пятна на подушках, ещё и пыль столбом. Мой способ стирки (проще простого)
Наверняка, у каждого есть любимая подушка, на которой удобно и комфортно спать....
Интересные советы
0 Comments
53 Shares
52 likes