Запеканка за пять минут Перемешивается: 5 ст. л манки 4 ст. л сахара, 3 яйца 2 пачки творога 1 банка (200 г.) сметаны щепотка соли. после добавить 0,5 ч.л. соды, гашеной уксусом, можно изюм. Выливаю на сковороду (нет формы), запекаю в духовке до легкой румяности. Пальчики проглотите! Едят даже те, кто не ест творога.