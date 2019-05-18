added May 18 2019 at 22:31
added March 23 2019 at 18:33
added today at 18:01
Салат овощной с маслинами и фетой Ингредиенты: ● помидоры, ● огурцы, ● болгарский перец – всего по 200 г. ● Фета – 200 г, которую можно заменить брынзой. ● Десять-пятнадцать маслин без косточек, ● по вкусу зелень, ● соль, ● перец. ● Три столовых ложки растительного масла ● две столовые ложки лимонного сока. Приготовление: Огурцы нарезать соломкой, помидоры – кубиками. Из перца необходимо удалить семена и нарезать его соломкой. Чтобы приготовить вкусную заправку, нужно смешать лимонн
added today at 14:11
added today at 11:22
Пюре из цветной капусты Ингредиенты: • Цветная капуста - 700 г • Лук - 1 шт • Молоко 1% - 4 ст. л • Чеснок - 5 г • Соль, перец - по вкусу Приготовление: Для начала займемся цветной капустой. Если капуста свежая, то опустим кочан в большую кастрюлю с подсоленной холодной водой и оставим минут на 15 пока из кочана не выползут все насекомые. Разбираем на не мелкие соцветия. Отвариваем до мягкости. Сливаем воду. Если у Вас капуста замороженная, то ее надо класть не размораживая в кипящую
added today at 07:21
added yesterday at 20:21
Пеппероната с курицей. Ингредиенты: - филе куриной грудки - 500 г - мука - 1 ст. л. - соль и перец по вкусу - лук репчатый - 2 шт - чеснок - 4 зуб. - перец болгарский - 2 шт (лучше взять разного цвета) - томаты (можно взять томаты в собственном соку) - 400 г - томатная паста 2 ст. л. (Если берете томаты в собственном соку, то паста не нужна) Приготовление: 1. Курицу вымыть и нарезать небольшими кусочками (2х2см). Поперчить и посолить. 2. Добавить муку и хорошо размешать. 3. На сковороде разогр
added yesterday at 18:01
added yesterday at 14:11
Шоколадные трюфели Ингредиенты: Сахар — 1,5 стакана Вода — 0,5 стакана Масло сливочное — 100 г Какао — 5 ст. л. Молоко сухое— 400 г Орех грецкий —100 г Приготовление: 1. Сахар залейте водой и поставьте на огонь. 2. Доведите до кипения и варите 2–3 мин., помешивая. 3. Снимите с огня и растопите в горячем сиропе масло и кэроб (какао). 4. Тщательно перемешайте. 5. Постепенно вмешайте сухое молоко. 6. Добавьте измельченные орехи. 7. Вымесите массу и поставьте на час в холодильник.
added yesterday at 07:21
Насыпной яблочный пирог Ингредиенты: Манка — 1 стакан Мук — 1 стакана Сахарный песок — 1 стакан Разрыхлитель — 1 ч. л. Корица — 1 ч. л. Крахмал — 2 ч. л. Яблоки (кисленькие) — 1-1,5 кг Корица, орехи, мак (по желанию) Приготовление: 1. Смешать все сухие ингредиенты. 2. Яблоки очистить от кожицы, натереть на крупной тёрке, сок не сливать. Добавить по желанию мак или орехи (можно и без них). 3. Форму застелить пергаментом. 4. Насыпать ровным слоем на дно несколько ложек сухой смеси, сверху выло
added January 3 at 20:21
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