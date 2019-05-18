Сырники в духовке Ингредиенты: 250 г творога 1 маленькое яйцо 2 ст.л. (без горки) манной крупы 1/2 ч.л. соли (или по вкусу) 2 ст.л. сахара (или по вкусу) 2 ст.л. муки для обваливания Приготовление: Яйцо слегка взбиваем и отделяем примерно 1/4 его часть для смазывания верха сырников. Если творог очень крупитчатый, протираем его через сито или пюрируем в кухонном комбайне. Соединяем творог, яйцо, соль, сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем манку, перемешиваем. Обязательно даем постоять минут 20, чтобы манка разбухла. Влажными руками формируем круглые плосковатые сырники-шайбы, обваливаем их в муке и укладываем на противень, застеленный смазанной фольгой или силиконовым ковриком для выпечки.Оставшуюся четверть яйца слегка взбиваем с 1 ч.л. воды или молока и смазываем этой смесью верх сырников. Ставим в разогретую до 200 С (400 F) на 10 минут. Сразу же подаем на завтрак с вашими любимыми топпингами. Кстати, более красивой и золотистой получается нижняя сторона сырников.