Заливное из куриного мяса Ингредиенты: Куриный суповой набор – 0.5 кг Куриная грудка – 0.5 кг Желатин – 20 г Морковь – 1 штука Желтый болгарский перец – 1 штука Репчатый лук – 1 штука Зеленый горошек – 2 столовых ложки Специи – соль, перец по вкусу Приготовление: Сложить в кастрюлю куриный суповой набор и грудку, положить луковицу, варить около часа. Желатин замочить. Бульон тщательно процедить, охладить, смешать с желатином. Отварить морковь, очистить от шкурки. Нарезать красивыми колечками, цветочками. Перец нарезать на ломтики, тонкие веточки. Разобрать мясо и уложить в порционные тарелочки. Украсить цветочками из моркови, веточками перца и зеленым горошком. Залить бульоном. Перед подачей на стол – перевернуть заливное, украсить веточкой укропа.