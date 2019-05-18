Селедка под шубой по-новому Ингредиенты: Сельдь — 1 Штука (небольшая) Сырок плавленый — 100 Грамм Свекла — 1-2 Штук Яйцо — 3 Штуки Морковь — 2 Штуки Майонез — По вкусу Соль, перец черный молотый — По вкусу Количество порций: 4 Как приготовить "Селедка под шубой по-новому" 1. Подготовьте продукты для салата. Отварите яйца вкрутую, овощи — до готовности (в кожуре). Все очистите. Сельдь должна быть без костей и кожи. 2. Селедку нарежьте кубиками, а остальные овощи и яйца на крупной терке натрите. 3. Салат можно подать как порционно, так и в одном большом салатнике. Я буду порционно готовить. Первый слой салата - сельдь. 4. Второй слой - морковь, специи и майонез. Вилочкой утрамбовывайте немного салат. 5. Следующий слой - плавленый сыр. Солить его не нужно, если он соленый. Сделайте только майонезную сеточку. 6. Предпоследний слой салата - отварная свекла. Посолите её, поперчите и сделайте майонезную сетку. 7. Последний слой салата - тёртые вареные яйца. Утрамбуйте осторожно вилочкой. Снимите сервировочное кольцо при помощи пресса. 8. Украсьте салат по желанию. Приятного аппетита!