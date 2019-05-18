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Простые и Вкусные рецепты
added May 18 2019 at 22:31
Эта тарелочка для меня!
Простые и Вкусные рецепты
added March 23 2019 at 18:33
Когда плотно покушал у бабушки)
Простые и Вкусные рецепты
added today at 18:01
Салат овощной с маслинами и фетой Ингредиенты: ● помидоры, ● огурцы, ● болгарский перец – всего по 200 г. ● Фета – 200 г, которую можно заменить брынзой. ● Десять-пятнадцать маслин без косточек, ● по вкусу зелень, ● соль, ● перец. ● Три столовых ложки растительного масла ● две столовые ложки лимонного сока. Приготовление: Огурцы нарезать соломкой, помидоры – кубиками. Из перца необходимо удалить семена и нарезать его соломкой. Чтобы приготовить вкусную заправку, нужно смешать лимонн
Простые и Вкусные рецепты
added today at 14:11
Простые и Вкусные рецепты
added today at 11:22
Пюре из цветной капусты Ингредиенты: • Цветная капуста - 700 г • Лук - 1 шт • Молоко 1% - 4 ст. л • Чеснок - 5 г • Соль, перец - по вкусу Приготовление: Для начала займемся цветной капустой. Если капуста свежая, то опустим кочан в большую кастрюлю с подсоленной холодной водой и оставим минут на 15 пока из кочана не выползут все насекомые. Разбираем на не мелкие соцветия. Отвариваем до мягкости. Сливаем воду. Если у Вас капуста замороженная, то ее надо класть не размораживая в кипящую
Простые и Вкусные рецепты
added today at 07:21
Простые и Вкусные рецепты
added yesterday at 20:21
Пеппероната с курицей. Ингредиенты: - филе куриной грудки - 500 г - мука - 1 ст. л. - соль и перец по вкусу - лук репчатый - 2 шт - чеснок - 4 зуб. - перец болгарский - 2 шт (лучше взять разного цвета) - томаты (можно взять томаты в собственном соку) - 400 г - томатная паста 2 ст. л. (Если берете томаты в собственном соку, то паста не нужна) Приготовление: 1. Курицу вымыть и нарезать небольшими кусочками (2х2см). Поперчить и посолить. 2. Добавить муку и хорошо размешать. 3. На сковороде разогр
Простые и Вкусные рецепты
added yesterday at 18:01
Простые и Вкусные рецепты
added yesterday at 14:11
Шоколадные трюфели Ингредиенты: Сахар — 1,5 стакана Вода — 0,5 стакана Масло сливочное — 100 г Какао — 5 ст. л. Молоко сухое— 400 г Орех грецкий —100 г Приготовление: 1. Сахар залейте водой и поставьте на огонь. 2. Доведите до кипения и варите 2–3 мин., помешивая. 3. Снимите с огня и растопите в горячем сиропе масло и кэроб (какао). 4. Тщательно перемешайте. 5. Постепенно вмешайте сухое молоко. 6. Добавьте измельченные орехи. 7. Вымесите массу и поставьте на час в холодильник.
Простые и Вкусные рецепты
added yesterday at 11:22
Простые и Вкусные рецепты
added yesterday at 07:21
Насыпной яблочный пирог Ингредиенты: Манка — 1 стакан Мук — 1 стакана Сахарный песок — 1 стакан Разрыхлитель — 1 ч. л. Корица — 1 ч. л. Крахмал — 2 ч. л. Яблоки (кисленькие) — 1-1,5 кг Корица, орехи, мак (по желанию) Приготовление: 1. Смешать все сухие ингредиенты. 2. Яблоки очистить от кожицы, натереть на крупной тёрке, сок не сливать. Добавить по желанию мак или орехи (можно и без них). 3. Форму застелить пергаментом. 4. Насыпать ровным слоем на дно несколько ложек сухой смеси, сверху выло
Простые и Вкусные рецепты
added January 3 at 20:21
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Простые и Вкусные рецепты
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Селедка под шубой по-новому Ингредиенты: Сельдь — 1 Штука (небольшая) Сырок плавленый — 100 Грамм Свекла — 1-2 Штук Яйцо — 3 Штуки Морковь — 2 Штуки Майонез — По вкусу Соль, перец черный молотый — По вкусу Количество порций: 4 Как приготовить "Селедка под шубой по-новому" 1. Подготовьте продукты для салата. Отварите яйца вкрутую, овощи — до готовности (в кожуре). Все очистите. Сельдь должна быть без костей и кожи. 2. Селедку нарежьте кубиками, а остальные овощи и яйца на крупной терке натрите. 3. Салат можно подать как порционно, так и в одном большом салатнике. Я буду порционно готовить. Первый слой салата - сельдь. 4. Второй слой - морковь, специи и майонез. Вилочкой утрамбовывайте немного салат. 5. Следующий слой - плавленый сыр. Солить его не нужно, если он соленый. Сделайте только майонезную сеточку. 6. Предпоследний слой салата - отварная свекла. Посолите её, поперчите и сделайте майонезную сетку. 7. Последний слой салата - тёртые вареные яйца. Утрамбуйте осторожно вилочкой. Снимите сервировочное кольцо при помощи пресса. 8. Украсьте салат по желанию. Приятного аппетита!
Людмила Сухарева
24 Dec 2019
Людмила Сухарева
По-новому, это уже просто ДРУГОЙ продукт, НЕ СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ...
  • 3
Taтьяна Шапирова ( Мансурова )
24 Dec 2019
Taтьяна Шапирова ( Мансурова )
Тоже классно!
  • 0
людмила борисовна
24 Dec 2019
людмила борисовна
Мама родная! Они уже и в селёдку под шубой пихают плавленый сырок..... Гурманы хреновы... И это называется-по новому... А чего ж любимую кукурузу забыли?
  • 7
людмила борисовна
24 Dec 2019
людмила борисовна replied to наталия
Еда должна быть вкусная и полезная... А секси должны быть вы....
  • 2
Ольга Леонидовна М
24 Dec 2019
Ольга Леонидовна М
Вместо картофеля ...плавленый сырок ну незнаю ..как он с селедкой и будет ли  вкусно...
  • 1
Светлана Тимченко (Никитина)
24 Dec 2019
Светлана Тимченко (Никитина)
Кто на что горазд. Скоро начнут сливочное масло туда пихать.
  • 4
Галина Михайлова
24 Dec 2019
Галина Михайлова
:-( С картошкой вкуснее намного, чем с сыром и не каждый любит сыр. Это можно сделать лично для себя и найти любителя такого закусона. Для болшого застолья делать не стала бы!
  • 5
Татьяна Королева (Рябова)
25 Dec 2019
Татьяна Королева (Рябова)
Мне кажется, с картошкой привычнее как-то. Впрочем, попробую с сыром... Но только попробую.
  • 1
ЕЛЕНА АРМАНУ (Визняк)
25 Dec 2019
ЕЛЕНА АРМАНУ (Визняк)
Для тех кто ни любит картошку
  • 0
Карина Лучшева
25 Dec 2019
Карина Лучшева replied to людмила
А где лучек к селедочке? Или яблоко кислое?..
  • 1
людмила борисовна
25 Dec 2019
людмила борисовна replied to Карина
А зачем селедке яблочко кислое? В селедку под шубой кислое яблочко не кладут. Вы что то путаете
  • 2
Татьяна Куприянова
25 Dec 2019
Татьяна Куприянова
КЛАСС .
  • 0
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