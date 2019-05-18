Лимонно – медовый пирог Ингредиенты: Тесто: Сливочное масло (холодное) — 100 г Мука — 200 г Сахар — 50 Г Яйцо — 1 шт. Цедра лимона Лимонный сок — 2 ст. л. Начинка: Лимонный сок — 200 мл Цедра 2-х лимонов Мед (если засахарился – растопите на водяной бане) — 150 г Яйцо — 2 шт Жирная сметана — 200 г Для посыпки: Медовый тархун или грецкие орехи Приготовление: 1 Для приготовления рубленого теста в комбайн или блендер кладем муку, масло и сахар и лимонную цедру. Измельчаем в крошку, добавляем яйцо, лимонный сок и замешиваем тесто, пока оно не слипнется в шарик. 2. Раскатываем тесто в пласт, перекладываем в форму, формируем бортики и отправляем в холодильник на 30 минут. Для приготовления начинки натираем цедру лимонов, добавляем лимонный сок, мед и перемешиваем, оставляем на 30 минут постоять. На тесто выкладываем бумагу для выпечки и высыпаем груз – бобовые иди специальные шарики. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке с грузом 15 минут, затем снимаем груз и печем еще 5 минут. В начинку добавляем 2 яйца, перемешиваем и процеживаем смесь, добавляем сметану. 3. На горячий корж выливаем заливку и выпекаем 30 – 35 минут (желательно корж не внимать из духовки, когда наливаете начинку). Отправляем пирог в духовку и уменьшаем температуру до 160°C. Когда при потряхивании серединка качается, как желе, пирог готов. Полностью остужаем пирог и можно подавать. Украшаем пирог медовым тархуном или орехами. Приятного аппетита!