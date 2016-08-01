Купить сплит-систему и кондиционер в Волгограде

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RUB50,800
RUB32,800
RUB65,800
yesterday 21:08
Размещение внешнего блока ✍🏻 Внешний блок чаще всего размещается под открывающейся створкой окна — это позволяет установить и в дальнейшем обслуживать кондиционер без привлечения промышленного альпиниста. Трасса расположена возле открывающейся створки окна. Как правило, такое расположение позволяет закрепить трассу на стене — это не только улучшает внешний вид, но и препятствует раскачиванию трассы при сильно ветре. При необходимости трассу можно спрятать в декоративный короб. Дренажный шл
yesterday 14:57
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yesterday 14:36
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yesterday 14:08
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yesterday 12:34
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Как не простывать от кондиционера? Избегайте слишком низких температур Не нужно устанавливать минимальную температуру и самую большую скорость вентилятора, чтобы добиться быстрого охлаждения. Резкие перепады температуры могут плохо сказываться на здоровье. Оптимальная температура воздуха в помещении должна быть в районе 22-25 градусов. Как давно вы проветривали и убирали комнату? Кондиционер не вентилирует помещение, поэтому нужно обязательно проветривать или использовать приточную вентил
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В нашем магазине вы можете купить сплит-систему, кондиционеры, отопительное оборудование и газовые котлы с бесплатной доставкой по Волгограду и Волжскому. В ассортименте широкий выбор разнообразного оборудования для систем кондиционирования и вентилирования. Осуществляем доставку и установку.
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Phone number:
8(8442) 57-20-26
Address:
400005, Волгоградская обл, гор. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, дом № 15, оф. 17