Голубцы с курицей и грибами в формах для маффиновИнгредиенты: -300 гр куриного филе; -½ стакана риса; -1 небольшая морковка; -1 луковица; -1 долька чеснока; -3 помидора (либо 2 столовых ложки томатной пасты); -300 гр сметаны; -1 небольшой вилок молодой капусты; -5-6 шампиньонов; -2 столовые ложки растительного масла; -масло сливочное, для смазывания формочек; -соль, перец по вкусу.