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Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added today at 10:00
#совет
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added today at 06:00
Шоколадный торт "Обыкновенное чудо"😍 Ингредиенты: мука - 1ст. кефир - 1ст. сахар -1ст. сода - 1/2 ч.л. какао - 2 ст.л. сметана - 400мл. сахар 2/3 ст.
#рецепты Приготовление: 1.Кефир и сахар хорошо взбиваем. 2.Добавляем просеянную муку, соду и какао. Ещё раз хорошо взбиваем. 3.Вылить тесто в форму и выпекать 30 минут при 200* 4.Готовый корж остудить и разрезать пополам. 5.Сметану и сахар хорошо взбиваем. Промазываем коржи. 6.Украшаем торт тертым шоколадом. 7.Торт лучше поставить на 2 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и стал нежным. Несмотря на простоту, торт отличный по вкусу и смотрится очень хорошо. Приятного аппетита!
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 23:00
Салат сырный с хлебом😘 😍 Ингредиенты: - 2 шт. куриное яйцо - 100 г белый хлеб - 2 шт. соленые огурцы - 200 г сыр твердый - 2 зубчика чеснока.
#рецепты Сварить яйца, остудить, очистить от скорлупы и мелко нарезать. Нарезать хлеб маленькими кубиками. Нагреть масло на небольшой сковороде и обжарить в нем кубики хлеба. Выложить хлеб на противень и поставить на несколько минут в разогретую духовку. Достать и охладить. Нарезать огурцы кубиками или брусочками. Натереть на терке сыр. Очистить чеснок и измельчить. Смешать в небольшой миске яйца, сухарики, огурцы, сыр и чеснок. Добавить майонез, приправить солью и перцем, перемешать. Выложить с
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 21:19
#лайфхак
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 20:00
Суп с фрикадельками.😍 Ингредиенты: -2-3 картофелины, -1 луковица, -1 морковь, -соль, -молотый перец. Фрикадельки: -200 г мяса, -1 небольшая луковица, -молотый перец, -соль, -1 яйцо.
#рецепты Приготовить фрикадельки: мясо дважды пропустить через мясорубку, добавить мелко нарезанный лук и яйцо, посолить, поперчить, хорошо вымешать, сформовать шарики чуть поменьше грецкого ореха. В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, мелко нарезанный лук, натертую на крупной терке морковь и фрикадельки. Посолить, поперчить и варить до готовности.
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 18:11
Печенье "Яблочко".😘 😍 Ингредиенты: - Сливочное масло-100 г - Сахар - 200 г - Яйца - 2 шт. - Мука - 320 г - Разрыхлитель-2 ч.л. - Корица-1 ч.л. - Соль-щепотка - Яблоки - 3 шт.
#рецепты Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром. Когда масло с сахаром побелеют (не сильно), вбейте по одному яйца. Затем добавьте муку, корицу, соль и разрыхлитель. Перемешайте ложкой. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к тесту и перемешайте ложкой, чтобы яблоки равномерно распределились в тесте. Выкладывайте массу на смазанный противень ложечкой в виде горочки. Я выпекала в бумажных формочках. Наполняла и ставила на противень. Печенье немного у
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 14:00
#совет
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 10:00
Салат с кальмарами,сырoм и кукурузoй😍 Ингредиенты: ● сыр-100гр. ● кальмары-600гр. ● рис-100гр. ● кукуруза-1банка ● яйца-3шт. ● пoлoвинка лимoна ● майoнез ● сoль пo вкусу ● листья салата ● петрушка для украшения
#рецепты Пригoтoвление: Кальмары пoчистить и oтварить 3-5 минут, рис и яйца сварить. Нарезать кальмарoв, сыр и яйца сoлoмкoй. К ним дoбавить oтварнoй рис, кукурузу.Всё сбрызнуть сoкoм из пoлoвины лимoна, дoбавить майoнез и сoль пo вкусу. Всё перемешать. В салатницу вылoжить листья салата, сверху вылoжить салат гoрoчкoй и украсить пo свoему желанию.
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 06:00
Блинный тoрт😘 😍 Ингредиенты: Блины: Мoлoкo — 1 л Сахар — 2 ст. л. Яйца куриные — 3 шт. Растительнoе маслo — 4 ст. л. Сoда — 1 ч. л. Сoль — 1 щепoтка Мука — 400 г
#рецепты Крем: Сгущеннoе мoлoкo — 1 банка Маслo сливoчнoе — 30 г Сметана — 100 г Пригoтoвление: 1. Разбиваем в миску три яйца, взбиваем с сoлью и сахарoм. 2. Дoбавляем мoлoкo, перемешиваем. 3. Мешая тестo, начинаем всыпать муку дo тех пoр, пoка наша масса не станет кoнсистенции 15%-oй сметаны. 4. Дoбавляем растительнoе маслo и сoду. Мешаем, oткладываем в стoрoнку миску. 5. В этo время гoтoвим крем. Сгущеннoе мoлoкo перемешиваем с мягким сливoчным маслoм, дoбавляем сметану. Кладем в хoлoдильни
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added May 19 at 23:18
#факт
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Рецепты для родных и друзей
19 May
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Голубцы с курицей и грибами в формах для маффинов😍 Ингредиенты: -300 гр куриного филе; -½ стакана риса; -1 небольшая морковка; -1 луковица; -1 долька чеснока; -3 помидора (либо 2 столовых ложки томатной пасты); -300 гр сметаны; -1 небольшой вилок молодой капусты; -5-6 шампиньонов; -2 столовые ложки растительного масла; -масло сливочное, для смазывания формочек; -соль, перец по вкусу.
#рецепты Рис промываем под проточной водой и замачиваем на 15-20 минут в кипятке, чтобы он немного набух. В кипящую воду опускаем вилок капусты на 2-3 минуты. Достаём, отделяем листья. При необходимости процедуру повторяем. Мелко нарезаем лук, морковь трём на мелкой терке, мелко режем грибы. На растительном масле пассеруем лук в течение нескольких минут. Добавляем морковь с грибами и обжариваем ещё несколько минут. Затем добавляем мелко нарезанный чеснок. Пропускаем куриное филе через мясорубку. Добавляем к нему луково-морковную смесь, рис, специи, и тщательно всё перемешиваем. Готовим соус. Томаты нужно растереть на терке, затем пропустить через сито, чтобы избавиться от семян. Томатную смесь смешиваем со сметаной. Формочки для маффинов смазываем сливочным маслом. Капустные листы выкладываем в формочки так, чтобы оставался свисающий край. В каждую формочку выкладываем фарш, а сверху кладём по 1-2 столовой ложке томатного соуса. Свободной частью капустного листа закрываем формочку, либо накрываем её отдельным листиком сверху. Поливаем всё оставшимся соусом.
Мария Цветкова
19 May
Мария Цветкова
Ну как это можно назвать голубцами?!  (hu)
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