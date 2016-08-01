Пирог "Цитрус".Ингредиенты: -Молоко - 100 мл -Дрожжи сухие - 1 ст.л. -Сахар - 250 г -200 г в начинку, 50 г в тесто -Масло сливочное -200 г -Мука - 3 стак. -Соль - 0,5 ч.л. -Лимон - 1 шт. -Апельсин - 0,5 шт.