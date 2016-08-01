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Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added today at 10:00
#совет
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added today at 06:00
Шоколадный торт "Обыкновенное чудо"😍 Ингредиенты: мука - 1ст. кефир - 1ст. сахар -1ст. сода - 1/2 ч.л. какао - 2 ст.л. сметана - 400мл. сахар 2/3 ст.
#рецепты Приготовление: 1.Кефир и сахар хорошо взбиваем. 2.Добавляем просеянную муку, соду и какао. Ещё раз хорошо взбиваем. 3.Вылить тесто в форму и выпекать 30 минут при 200* 4.Готовый корж остудить и разрезать пополам. 5.Сметану и сахар хорошо взбиваем. Промазываем коржи. 6.Украшаем торт тертым шоколадом. 7.Торт лучше поставить на 2 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и стал нежным. Несмотря на простоту, торт отличный по вкусу и смотрится очень хорошо. Приятного аппетита!
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 23:00
Салат сырный с хлебом😘 😍 Ингредиенты: - 2 шт. куриное яйцо - 100 г белый хлеб - 2 шт. соленые огурцы - 200 г сыр твердый - 2 зубчика чеснока.
#рецепты Сварить яйца, остудить, очистить от скорлупы и мелко нарезать. Нарезать хлеб маленькими кубиками. Нагреть масло на небольшой сковороде и обжарить в нем кубики хлеба. Выложить хлеб на противень и поставить на несколько минут в разогретую духовку. Достать и охладить. Нарезать огурцы кубиками или брусочками. Натереть на терке сыр. Очистить чеснок и измельчить. Смешать в небольшой миске яйца, сухарики, огурцы, сыр и чеснок. Добавить майонез, приправить солью и перцем, перемешать. Выложить с
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 21:19
#лайфхак
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 20:00
Суп с фрикадельками.😍 Ингредиенты: -2-3 картофелины, -1 луковица, -1 морковь, -соль, -молотый перец. Фрикадельки: -200 г мяса, -1 небольшая луковица, -молотый перец, -соль, -1 яйцо.
#рецепты Приготовить фрикадельки: мясо дважды пропустить через мясорубку, добавить мелко нарезанный лук и яйцо, посолить, поперчить, хорошо вымешать, сформовать шарики чуть поменьше грецкого ореха. В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, мелко нарезанный лук, натертую на крупной терке морковь и фрикадельки. Посолить, поперчить и варить до готовности.
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 18:11
Печенье "Яблочко".😘 😍 Ингредиенты: - Сливочное масло-100 г - Сахар - 200 г - Яйца - 2 шт. - Мука - 320 г - Разрыхлитель-2 ч.л. - Корица-1 ч.л. - Соль-щепотка - Яблоки - 3 шт.
#рецепты Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром. Когда масло с сахаром побелеют (не сильно), вбейте по одному яйца. Затем добавьте муку, корицу, соль и разрыхлитель. Перемешайте ложкой. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к тесту и перемешайте ложкой, чтобы яблоки равномерно распределились в тесте. Выкладывайте массу на смазанный противень ложечкой в виде горочки. Я выпекала в бумажных формочках. Наполняла и ставила на противень. Печенье немного у
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 14:00
#совет
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 10:00
Салат с кальмарами,сырoм и кукурузoй😍 Ингредиенты: ● сыр-100гр. ● кальмары-600гр. ● рис-100гр. ● кукуруза-1банка ● яйца-3шт. ● пoлoвинка лимoна ● майoнез ● сoль пo вкусу ● листья салата ● петрушка для украшения
#рецепты Пригoтoвление: Кальмары пoчистить и oтварить 3-5 минут, рис и яйца сварить. Нарезать кальмарoв, сыр и яйца сoлoмкoй. К ним дoбавить oтварнoй рис, кукурузу.Всё сбрызнуть сoкoм из пoлoвины лимoна, дoбавить майoнез и сoль пo вкусу. Всё перемешать. В салатницу вылoжить листья салата, сверху вылoжить салат гoрoчкoй и украсить пo свoему желанию.
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 06:00
Блинный тoрт😘 😍 Ингредиенты: Блины: Мoлoкo — 1 л Сахар — 2 ст. л. Яйца куриные — 3 шт. Растительнoе маслo — 4 ст. л. Сoда — 1 ч. л. Сoль — 1 щепoтка Мука — 400 г
#рецепты Крем: Сгущеннoе мoлoкo — 1 банка Маслo сливoчнoе — 30 г Сметана — 100 г Пригoтoвление: 1. Разбиваем в миску три яйца, взбиваем с сoлью и сахарoм. 2. Дoбавляем мoлoкo, перемешиваем. 3. Мешая тестo, начинаем всыпать муку дo тех пoр, пoка наша масса не станет кoнсистенции 15%-oй сметаны. 4. Дoбавляем растительнoе маслo и сoду. Мешаем, oткладываем в стoрoнку миску. 5. В этo время гoтoвим крем. Сгущеннoе мoлoкo перемешиваем с мягким сливoчным маслoм, дoбавляем сметану. Кладем в хoлoдильни
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added May 19 at 23:18
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Рецепты для родных и друзей
17 May
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Пирог "Цитрус".😍 Ингредиенты: -Молоко - 100 мл -Дрожжи сухие - 1 ст.л. -Сахар - 250 г -200 г в начинку, 50 г в тесто -Масло сливочное -200 г -Мука - 3 стак. -Соль - 0,5 ч.л. -Лимон - 1 шт. -Апельсин - 0,5 шт.
#рецепты Приготовление пирога "Цитрус": Шаг 1 Приготовление пирога Цитрус: Мягкое масло растереть с мукой. В теплое молоко положить дрожжи и сахар. Дать дрожжам раствориться. Соединить муку с маслом и дрожжи с сахаром . Посолить. Замесить тесто. Поставить его на 30 минут в холод. Достаем тесто и делим на три части. Первую часть раскатываем и кладем в форму. Размеры формы 25Х20 см. Шаг 2 Приготовление пирога Цитрус: Делаем начинку. У лимона и апельсина удаляем косточки. Кого смущает горькая корка, можно ее срезать. Перемалываем, добавляем стакан сахара. Выкладываем на первый корж. Шаг 3 Приготовление пирога Цитрус: Потом раскатываем второй корж и кладем на начинку. На второй опять начинку и третий корж сверху. Получается три слоя. Смазываем желтком, накалываем зубочисткой и ставим в духовку, нагретую до 180 градусов минут на 40-50. Шаг 4 Приготовление пирога Цитрус: Получаем вот такой пирог. Шаг 5 Приготовление пирога Цитрус: Ждем, когда остынет и разрезаем на кусочки.
О Б
17 May
О Б
Интересненько !!!!👍👍👍
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НАТАЛИ Я
17 May
НАТАЛИ Я
(Y)
  • 0
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