Мясо кролика тушеное в сметанно-чесночной заливке.Ингредиенты: -Разделанная тушка кролика - 500 г -лук репчатый - 1 шт. -морковь средней величины - 1 шт. -масло подсолнечное - 3 ст. л. -масло сливочное - 1 ст. л. -мука - 2 ст. л. -сметана - 2/3 стакана -чеснок - 2-3 зубка -вода - около стакана -лавровый лист - 2 шт. -перец черный молотый - 1 щепотка -соль - около 1 ч. л. по вкусу