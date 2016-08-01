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Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added today at 10:00
#совет
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added today at 06:00
Шоколадный торт "Обыкновенное чудо"😍 Ингредиенты: мука - 1ст. кефир - 1ст. сахар -1ст. сода - 1/2 ч.л. какао - 2 ст.л. сметана - 400мл. сахар 2/3 ст.
#рецепты Приготовление: 1.Кефир и сахар хорошо взбиваем. 2.Добавляем просеянную муку, соду и какао. Ещё раз хорошо взбиваем. 3.Вылить тесто в форму и выпекать 30 минут при 200* 4.Готовый корж остудить и разрезать пополам. 5.Сметану и сахар хорошо взбиваем. Промазываем коржи. 6.Украшаем торт тертым шоколадом. 7.Торт лучше поставить на 2 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и стал нежным. Несмотря на простоту, торт отличный по вкусу и смотрится очень хорошо. Приятного аппетита!
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 23:00
Салат сырный с хлебом😘 😍 Ингредиенты: - 2 шт. куриное яйцо - 100 г белый хлеб - 2 шт. соленые огурцы - 200 г сыр твердый - 2 зубчика чеснока.
#рецепты Сварить яйца, остудить, очистить от скорлупы и мелко нарезать. Нарезать хлеб маленькими кубиками. Нагреть масло на небольшой сковороде и обжарить в нем кубики хлеба. Выложить хлеб на противень и поставить на несколько минут в разогретую духовку. Достать и охладить. Нарезать огурцы кубиками или брусочками. Натереть на терке сыр. Очистить чеснок и измельчить. Смешать в небольшой миске яйца, сухарики, огурцы, сыр и чеснок. Добавить майонез, приправить солью и перцем, перемешать. Выложить с
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 21:19
#лайфхак
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 20:00
Суп с фрикадельками.😍 Ингредиенты: -2-3 картофелины, -1 луковица, -1 морковь, -соль, -молотый перец. Фрикадельки: -200 г мяса, -1 небольшая луковица, -молотый перец, -соль, -1 яйцо.
#рецепты Приготовить фрикадельки: мясо дважды пропустить через мясорубку, добавить мелко нарезанный лук и яйцо, посолить, поперчить, хорошо вымешать, сформовать шарики чуть поменьше грецкого ореха. В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, мелко нарезанный лук, натертую на крупной терке морковь и фрикадельки. Посолить, поперчить и варить до готовности.
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 18:11
Печенье "Яблочко".😘 😍 Ингредиенты: - Сливочное масло-100 г - Сахар - 200 г - Яйца - 2 шт. - Мука - 320 г - Разрыхлитель-2 ч.л. - Корица-1 ч.л. - Соль-щепотка - Яблоки - 3 шт.
#рецепты Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром. Когда масло с сахаром побелеют (не сильно), вбейте по одному яйца. Затем добавьте муку, корицу, соль и разрыхлитель. Перемешайте ложкой. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к тесту и перемешайте ложкой, чтобы яблоки равномерно распределились в тесте. Выкладывайте массу на смазанный противень ложечкой в виде горочки. Я выпекала в бумажных формочках. Наполняла и ставила на противень. Печенье немного у
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 14:00
#совет
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 10:00
Салат с кальмарами,сырoм и кукурузoй😍 Ингредиенты: ● сыр-100гр. ● кальмары-600гр. ● рис-100гр. ● кукуруза-1банка ● яйца-3шт. ● пoлoвинка лимoна ● майoнез ● сoль пo вкусу ● листья салата ● петрушка для украшения
#рецепты Пригoтoвление: Кальмары пoчистить и oтварить 3-5 минут, рис и яйца сварить. Нарезать кальмарoв, сыр и яйца сoлoмкoй. К ним дoбавить oтварнoй рис, кукурузу.Всё сбрызнуть сoкoм из пoлoвины лимoна, дoбавить майoнез и сoль пo вкусу. Всё перемешать. В салатницу вылoжить листья салата, сверху вылoжить салат гoрoчкoй и украсить пo свoему желанию.
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added yesterday at 06:00
Блинный тoрт😘 😍 Ингредиенты: Блины: Мoлoкo — 1 л Сахар — 2 ст. л. Яйца куриные — 3 шт. Растительнoе маслo — 4 ст. л. Сoда — 1 ч. л. Сoль — 1 щепoтка Мука — 400 г
#рецепты Крем: Сгущеннoе мoлoкo — 1 банка Маслo сливoчнoе — 30 г Сметана — 100 г Пригoтoвление: 1. Разбиваем в миску три яйца, взбиваем с сoлью и сахарoм. 2. Дoбавляем мoлoкo, перемешиваем. 3. Мешая тестo, начинаем всыпать муку дo тех пoр, пoка наша масса не станет кoнсистенции 15%-oй сметаны. 4. Дoбавляем растительнoе маслo и сoду. Мешаем, oткладываем в стoрoнку миску. 5. В этo время гoтoвим крем. Сгущеннoе мoлoкo перемешиваем с мягким сливoчным маслoм, дoбавляем сметану. Кладем в хoлoдильни
Рецепты для родных и друзей
Рецепты для родных и друзей
added May 19 at 23:18
#факт
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Рецепты для родных и друзей
3 May
856 416 participants in the group
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Мясо кролика тушеное в сметанно-чесночной заливке.😘 😍 😉 Ингредиенты: -Разделанная тушка кролика - 500 г -лук репчатый - 1 шт. -морковь средней величины - 1 шт. -масло подсолнечное - 3 ст. л. -масло сливочное - 1 ст. л. -мука - 2 ст. л. -сметана - 2/3 стакана -чеснок - 2-3 зубка -вода - около стакана -лавровый лист - 2 шт. -перец черный молотый - 1 щепотка -соль - около 1 ч. л. по вкусу
#рецепты Приготовление: Подготовим все ингредиенты и приступим. Хорошо промываем предварительно разделанное на порционные кусочки мясо кролика. Поставив на огонь сковороду, вливаем туда подсолнечное масло. На разогретую сковороду кладем крольчатину и обжариваем до румяной корочки с обеих сторон. Если масло со сковороды сильно брызгает, можно прикрыть сковороду крышкой и чуть уменьшить огонь. Аромат уже начинает распространяться и это при том, что еще не добавлены специи. Пока мясо подрумянивается, нужно натереть на крупной терке морковь и порезать мелкими кубиками репчатый лук. Обжаренное со всех сторон мясо, перекладываем в кастрюлю для тушения и отставляем, пока не приготовим заливку для тушения. В сковороду с подсолнечным маслом высыпаем измельченные овощи (лук и морковь), добавляем сливочное масло и даем протушиться несколько минут на среднем огне. Добавляем туда муку и хорошенько размешиваем. В эту смесь нужно положить сметану и тоже все вместе хорошенько перемешать. Вливаем стакан воды и доводим до кипения. Последний штрих - выдавленный в чеснодавке чеснок, который нужно добавить в сковороду с заливкой. Заливаем мясо сметанно-чесночной заливкой, кладем туда же лавровый лист, соль, специи и на большом огне доводим до кипения. Когда мясо в заливке закипит, делаем маленький огонь и тушим мясо до готовности около 30 минут, если кролик молодой или до 50 минут, если мясо "в возрасте". Мякоть начинает отделяться от кости - значит блюдо готово, можно накладывать порции и звать всех к столу.
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