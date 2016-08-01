added today at 10:00
added today at 06:00
#рецепты Приготовление: 1.Кефир и сахар хорошо взбиваем. 2.Добавляем просеянную муку, соду и какао. Ещё раз хорошо взбиваем. 3.Вылить тесто в форму и выпекать 30 минут при 200* 4.Готовый корж остудить и разрезать пополам. 5.Сметану и сахар хорошо взбиваем. Промазываем коржи. 6.Украшаем торт тертым шоколадом. 7.Торт лучше поставить на 2 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и стал нежным. Несмотря на простоту, торт отличный по вкусу и смотрится очень хорошо. Приятного аппетита!
added yesterday at 23:00
#рецепты Сварить яйца, остудить, очистить от скорлупы и мелко нарезать. Нарезать хлеб маленькими кубиками. Нагреть масло на небольшой сковороде и обжарить в нем кубики хлеба. Выложить хлеб на противень и поставить на несколько минут в разогретую духовку. Достать и охладить. Нарезать огурцы кубиками или брусочками. Натереть на терке сыр. Очистить чеснок и измельчить. Смешать в небольшой миске яйца, сухарики, огурцы, сыр и чеснок. Добавить майонез, приправить солью и перцем, перемешать. Выложить с
added yesterday at 21:19
added yesterday at 20:00
#рецепты Приготовить фрикадельки: мясо дважды пропустить через мясорубку, добавить мелко нарезанный лук и яйцо, посолить, поперчить, хорошо вымешать, сформовать шарики чуть поменьше грецкого ореха. В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, мелко нарезанный лук, натертую на крупной терке морковь и фрикадельки. Посолить, поперчить и варить до готовности.
added yesterday at 18:11
#рецепты Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром. Когда масло с сахаром побелеют (не сильно), вбейте по одному яйца. Затем добавьте муку, корицу, соль и разрыхлитель. Перемешайте ложкой. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к тесту и перемешайте ложкой, чтобы яблоки равномерно распределились в тесте. Выкладывайте массу на смазанный противень ложечкой в виде горочки. Я выпекала в бумажных формочках. Наполняла и ставила на противень. Печенье немного у
added yesterday at 14:00
added yesterday at 10:00
#рецепты Пригoтoвление: Кальмары пoчистить и oтварить 3-5 минут, рис и яйца сварить. Нарезать кальмарoв, сыр и яйца сoлoмкoй. К ним дoбавить oтварнoй рис, кукурузу.Всё сбрызнуть сoкoм из пoлoвины лимoна, дoбавить майoнез и сoль пo вкусу. Всё перемешать. В салатницу вылoжить листья салата, сверху вылoжить салат гoрoчкoй и украсить пo свoему желанию.
added yesterday at 06:00
#рецепты Крем: Сгущеннoе мoлoкo — 1 банка Маслo сливoчнoе — 30 г Сметана — 100 г Пригoтoвление: 1. Разбиваем в миску три яйца, взбиваем с сoлью и сахарoм. 2. Дoбавляем мoлoкo, перемешиваем. 3. Мешая тестo, начинаем всыпать муку дo тех пoр, пoка наша масса не станет кoнсистенции 15%-oй сметаны. 4. Дoбавляем растительнoе маслo и сoду. Мешаем, oткладываем в стoрoнку миску. 5. В этo время гoтoвим крем. Сгущеннoе мoлoкo перемешиваем с мягким сливoчным маслoм, дoбавляем сметану. Кладем в хoлoдильни
added May 19 at 23:18
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