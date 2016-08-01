added March 19 at 10:00
added today at 18:00
added today at 14:00
Чахохбили по-грузински с индейкой Ингредиенты: Индейка — 800 г Лук репчатый — 2 шт. Масло сливочное — 20 г Помидоры крупные — 3 шт. Вода — 100 мл Лимон — 1 долька Аджика сухая — 1 ч. л. без горки Соль — по вкусу Зелень — 1 пучок Масло растительное — 2 ст. л. Хмели-сунели — 0,5 ч. л. Приготовление: 1. Индейку вымойте и обсушите, разрежьте на куски. 2. В сковороду влейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. 3. Выложите куски индейки и обжаривайте со всех сторон до румяной корочк
added today at 10:00
Лазанья с лососем, креветками в сливочном соусе «Бешамель» с пармезаном и белым вином Ингредиенты: Для соуса «Бешамель»: Сливочное масло 82,5% — 110 г Мука — 70 г Итальянские приправы — 1,5 ч. л. Сливки 20% — 500 мл Вода — 100–115 мл Белое вино — 2 ст. л. Пармезан — 30 г Соль — 1 ч. л. Для лазаньи: Лазанья — 14 листов Филе лосося — 600 г Королевские креветки в начинку — 200 г Королевские креветки для оформления — 180 г Апельсин — 1 шт. Чеснок — 1 зубчик Пармезан — 160 г Итальянские припр
added today at 06:04
added yesterday at 22:00
Спагетти с коктейлем из морепродуктов Ингредиенты: Коктейль из морепродуктов — 450 г Спагетти — 250 г Оливковое масло — 4 ст. л. Чеснок, нарезать — 8 зубчиков Хлопья красного перца — 0,5 ч. л. Петрушка, измельчить — 3–4 ст. л. Лимонный сок — 1 ч. л. Соль — по вкусу Перец — по вкусу Приготовление: 1. Приготовьте спагетти в соответствии с инструкцией на упаковке до состояния аль денте. Сохраните 0,25 стакана воды, в которой они варились. 2. Нагрейте на сковороде 1 ст. л. оливкового масла, д
added yesterday at 18:00
Кекс с ягодами Ингредиенты: Яйцо куриное — 3 шт Сметана — 150 г Масло растительное — 50 мл Сахар — 180 г Мука — 220 г Мука — 1 ст. л. Разрыхлитель — 1 ч. л. Ванилин — по вкусу Ягоды замороженные — 250 г Сахарная пудра — для украшения Приготовление: 1. Яйца взбить с сахаром и ванилином в пышную массу. 2. Добавить сметану и растительное масло и слегка взбить. 3. Просеять муку с разрыхлителем. Ещё раз немного взбить до получения однородной консистенции. 4. Ягоды не размораживать. Смешать их
added yesterday at 14:00
added yesterday at 10:00
Филе лосося, запечённое с лаймом и мёдом Ингредиенты: Филе лосося — один большой кусок или несколько средних Сливочное масло — 100 г Лайм — 1 шт. Сок лайма — 2 шт. Мёд — 4 ст. л. Чеснок — 2-3 зубчика Кинза — 20 г Соль, перец — по вкусу Приготовление: 1. Разогрейте духовку до 180 ºC. Противень застелите фольгой. 2. Выложите филе лосося на фольгу, посолите и поперчите с двух сторон. 3. Нарежьте лайм тонкими кружочками и выложите вокруг рыбы. 4. В отдельной ёмкости смешайте растопленное слив
added yesterday at 06:00
Салат "Осенний лист" Ингредиенты: Сардины консервированные — 1 банка Картофель — 1 шт. Яйца — 2 шт. Морковь — 1 шт. Майонез — 2–3 ст. л. Приготовление: 1. Выложите на блюдо сардины в виде листика. 2. Сверху выложите вареный натертый картофель. Смажьте майонезом. 3. Выложите вареные яйца. Повторите действия с майонезом. На яйца выложите натертую вареную морковь. Украсьте салат майонезом, прорисовав детали листика. Приятного аппетита!
added November 4 at 22:00
Тефтели с кабачками по-гречески Ингредиенты: Свиной фарш — 350 Грамм Кабачок — 0,5 Штуки Яйцо — 1 Штука Соль — по вкусу Перец черный молотый — по вкусу Паста томатная — 1 ст. л. Лук — 0,5 Штуки Чеснок — 1 Зубчик Приготовление: 1. К фаршу вбейте куриное яйцо. 2. Натрите на терке кабачок. Добавьте нарезанный мелко лук и чеснок. Всыпьте соль и перец черный молотый. Хорошо все перемешайте. 3. Сформируйте тефтели и выложите их в форму для выпекания. 4. Томатную пасту выложите в миску и влейте
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