Чахохбили по-грузински с индейкойИнгредиенты: Индейка — 800 г Лук репчатый — 2 шт. Масло сливочное — 20 г Помидоры крупные — 3 шт. Вода — 100 мл Лимон — 1 долька Аджика сухая — 1 ч. л. без горки Соль — по вкусу Зелень — 1 пучок Масло растительное — 2 ст. л. Хмели-сунели — 0,5 ч. л. Приготовление: 1. Индейку вымойте и обсушите, разрежьте на куски. 2. В сковороду влейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. 3. Выложите куски индейки и обжаривайте со всех сторон до румяной корочки. 4. Лук порежьте полукольцами и добавьте в сковороду. Убавьте огонь до среднего, и добавьте лук. Обжаривайте в течение 10 минут до прозрачности лука. Добавьте сливочное масло. 5. Помидоры вымойте и порежьте кубиком. Добавьте их в сковороду с индейкой и луком. 6. Дольку лимона мелко порежьте и добавьте в сковороду. Всыпьте аджику, посолите и влейте воду. Закройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 20–35 минут, до готовности мяса. 7. Зелень мелко порубите и добавьте в сковороду к чахохбили. Все перемешайте и снимите с огня. Приятного аппетита!