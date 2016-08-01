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Страдаете от шейного остеохондроза? Сделайте жизнь комфортнее со специальной подушкой Ostio. http://b.newshopsale.ru/rd/wr2g5g В чем ее эффект? Поддерживает позвонки шеи в анатомически правильном состоянии Снимает нагрузку с мышц шеи и плеч Вытягивает шею, за счет чего расстояние между позвонками увеличивается от 0,5-1 мм Улучшает кровообращение Помогает привыкнуть держать голову правильно Насос и все необходимое в комплекте По специальной программе вы сможете купить подушку Os
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Канал почек — канал вечного блаженства Канал почек, это канал, который отвечает за счастье человека от рождения и до старости. Если вы хотите повысить качество жизни, следует тренировать и укреплять канал почек. Состояние почек часто определяется наследственностью, передается от предыдущих поколений. Если наследство не очень хорошее, тогда тем более необходимо приложить усилия. Иначе, достигнув средних лет, человек быстро начнет терять здоровье. Телу необходимы физические упражнения, еще б
added today at 10:02
Как обычно, на маникюр совсем не хватает времени. Что же делать? 1. Смешайте 1 столовую ложку соли с 1 чайной ложкой подсолнечного масла, помассируйте кожу в течение 5 минут, смойте. 2. Всыпьте в мисочку 2 столовые ложки крахмала, разведите стаканом воды и подержите там руки минут 10. Смойте. 3. Смажьте их питательным кремом. 4. При помощи лопатки сдвиньте кутикулу и пилочкой подровняйте ногти. 5. Теперь осталось нанести на ногти лак! Отличный экспресс-эффект дает маска для рук с медом и
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Готовлю деткам, а ест муж. Всего 3 ингредиента, проще проcтого: Ингредиенты: Сгущенное молоко — 200 г Сливки — 500 мл Вафельные коржи — 2 шт. Приготовление: За полчаса до начала приготовления охладите как следует в морозилке миску, в которой будете взбивать массу, и венчики миксера. В подготовленную посуду влейте охлажденные сливки. Взбивайте на высоких оборотах в течение 5–7 минут. Когда сливки станут достаточно густыми, тонкой струйкой влейте сгущенку. Взбивайте в течение минуты на небольших о
added today at 08:02
Скорая помощь для печени Не принимая дорогих лекарств - экономим с пользой для здоровья. 1. Ешьте черную смородину с сахаром в пропорции 1:2, запивая чаем (без ограничения). 2. Принимайте настой из корня лопуха. 5 ст. ложек измельченного корня лопуха положите в термос, залейте 1 л кипятка и настаивайте в течение 5-6 часов. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды. 3. Пейте чай с шиповником. 1 стакан плодов шиповника разомните, залейте 2 стаканами кипяченой воды, добавьте 1 ст.
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Заказывала сумку модель18 http://d.protradeonline.ru/rd/g28XKZ Очень довольна всем: цена супер , не возникло никаких трудностей при оформлении заказа, заказ пришёл быстро (5 дней), сумка оказалась точно такой же, как на фотографии, описание точное. Что очень для меня важно: хорошие замки-молнии!!! :)))) На ощупь материал приятный, настоящая кожа. Ну и брелочек в виде кошечки делает сумочку игривой, очень женственной. Очень понравился магазин, теперь присматриваюсь к другим моделькам
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