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added today at 11:30
Страдаете от шейного остеохондроза? 🌿 🌿 🌿 Сделайте жизнь комфортнее со специальной подушкой Ostio. 👉 http://b.newshopsale.ru/rd/wr2g5g В чем ее эффект? ☝Поддерживает позвонки шеи в анатомически правильном состоянии ☝Снимает нагрузку с мышц шеи и плеч ☝Вытягивает шею, за счет чего расстояние между позвонками увеличивается от 0,5-1 мм ☝Улучшает кровообращение ☝Помогает привыкнуть держать голову правильно ☝Насос и все необходимое в комплекте По специальной программе вы сможете купить подушку Os
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added today at 11:02
Канал почек — канал вечного блаженства Канал почек, это канал, который отвечает за счастье человека от рождения и до старости. Если вы хотите повысить качество жизни, следует тренировать и укреплять канал почек. Состояние почек часто определяется наследственностью, передается от предыдущих поколений. Если наследство не очень хорошее, тогда тем более необходимо приложить усилия. Иначе, достигнув средних лет, человек быстро начнет терять здоровье. Телу необходимы физические упражнения, еще б
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added today at 10:02
Нужная информация.
💅 Как обычно, на маникюр совсем не хватает времени. Что же делать? ⠀ 1. Смешайте 1 столовую ложку соли с 1 чайной ложкой подсолнечного масла, помассируйте кожу в течение 5 минут, смойте. 2. Всыпьте в мисочку 2 столовые ложки крахмала, разведите стаканом воды и подержите там руки минут 10. Смойте. 3. Смажьте их питательным кремом. 4. При помощи лопатки сдвиньте кутикулу и пилочкой подровняйте ногти. 5. Теперь осталось нанести на ногти лак! ⠀ Отличный экспресс-эффект дает маска для рук с медом и
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added today at 09:02
Готовлю деткам, а ест муж. Всего 3 ингредиента, проще проcтого: Ингредиенты: Сгущенное молоко — 200 г Сливки — 500 мл Вафельные коржи — 2 шт. Приготовление: За полчаса до начала приготовления охладите как следует в морозилке миску, в которой будете взбивать массу, и венчики миксера. В подготовленную посуду влейте охлажденные сливки. Взбивайте на высоких оборотах в течение 5–7 минут. Когда сливки станут достаточно густыми, тонкой струйкой влейте сгущенку. Взбивайте в течение минуты на небольших о
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added today at 08:02
Скорая помощь для печени Не принимая дорогих лекарств - экономим с пользой для здоровья. 1. Ешьте черную смородину с сахаром в пропорции 1:2, запивая чаем (без ограничения). 2. Принимайте настой из корня лопуха. 5 ст. ложек измельченного корня лопуха положите в термос, залейте 1 л кипятка и настаивайте в течение 5-6 часов. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды. 3. Пейте чай с шиповником. 1 стакан плодов шипов­ника разомните, залейте 2 стаканами кипяченой воды, добавьте 1 ст.
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added today at 07:02
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Заказывала сумку модель18👜 👉 http://d.protradeonline.ru/rd/g28XKZ Очень довольна всем: цена супер 💸, не возникло никаких трудностей при оформлении заказа, заказ пришёл быстро (5 дней), сумка оказалась точно такой же, как на фотографии, описание точное😜. Что очень для меня важно: хорошие замки-молнии!!! :)))) На ощупь материал приятный, настоящая кожа💖. Ну и брелочек в виде кошечки делает сумочку игривой, очень женственной. 😻Очень понравился магазин, теперь присматриваюсь к другим моделькам
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3 Jul
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Лучшие рeцепты детоксикации! 1. Яблоко и корица. Тонко нaрежьте одно яблока и залейте 500 мл чистой воды, добaвьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпeйте в течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы помoжет вам нормализовать обмeн веществ и очистить пищеварительный тракт. 2. Лимонный сок и мед. 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 мл теплой воды, добавьте 1 ч. ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимать натощак, за полчаса до завтрака. Это поможет очистить пищеварительную систему, укрепит стенки сосудов и подарит заряд жизненной энергии! 3. Имбирный напиток. Небольшое количество свежего корня имбиря (3-4 см) очистить от кожуры и мелко нарезать, залить 1 литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 10 мин., процедить. После остывания добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника. Принимать в течение дня по 100-150 мл за полчаса до еды. Нормализуется пищеварение, обмен веществ, напиток окажет тонизирующее и общеукрепляющее действие. 4. Свекольный сок. Приготовьте свежевыжатый сок из 1 свеклы, 2 яблок и 4 стеблей сельдерея, принимать по 1 ст. ложке 2 раза в день (утром и вечером) за полчаса до еды. 5. Коктейль здоровья Приготовьте свежевыжатые соки из 1 апельсина, 1 лимона и 1 моркови, смешайте с 100 мл минеральной воды. Пейте натощак за полчаса до еды. Этот коктейль прекрасное средство от усталости, в нем большое количество антиоксидантов. 6. Огурец и сельдерей Измельчите 1 огурец и 1 корень сельдерея, добавьте 300 мл воды. Пейте в течение дня, идеально подходит для разгрузочных дней.