added today at 13:05
Три напиткa, чтобы держать гормоны в норме. Жeнщинам рекомeндуется пить кaждый день! Рецепт №1 Тeплая водa с лимоном помогaет сбросить лишний вес, вывeсти токсины из оргaнизма, улучшить иммунитeт, состояние кожи и пищeварение. Дeло в том, что лимон способeн влиять на гормон сытости — лeптин. Если он нe в бaлансе, организм начинает накaпливать жировые отложения. Рецепт очень простой: выдавите сок половины лимона и залейте его кипятком, дайте ему слегка остыть и выпейте залпом. Утро лучше начать
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added today at 12:05
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added today at 09:05
КВАС . КОТОРЫЙ ПРОДАЮТ В БОЧКАХ ЛЕТОМ ПОВСЮДУ 5 литров холодной воды 2 столовых ложки цикория(обычного, без всяких добавок вкусовых) чайную ложку лимонной кислоты 650 гр сахара Всё соединим, и ставим на огонь чтоб закипело. Как закипит, отключаем и пускай стоит охлаждается до парного молока Засыпаем пол пачки дрожжи (сафт момент,11-ти граммовая которая) Стоит часа 3-4, чтоб появилась пена. Как увидели, что появилась пена, пробуем на вкус (уже должен быть как квас только не холодный),
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added today at 06:05
Теперь можно не нанимать дорогостоящих репетиторов и логопедов для Вашего ребенка! Сейчас существует коррекционно-развивающая методика «Буквограмма» для детей от 4 до 15 лет. Она поможет Вашему ребенку подтянуть оценки в школе. Ваш ребенок научится правильно и хорошо общаться, станет более усидчив и воспитанным. Это программа развивает мышление и воображение, улучшает память и ставит правильную речь. Вы удивитесь, но уже после 20 уроков Ваш ребенок начнет приносить из школы только хорошие оценки
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added today at 03:05
Настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки. Приготовив их, можно целую неделю угощать родных и гостей вкусной и ароматной закуской. Готовится просто. А результат превзойдет все ожидания! Ароматная закуска не просто уходит, а молниеносно исчезает со стола! _____________________________________________ Ингредиенты: __________________ Помидор 2 кг Болгарский перец 2 шт. Чеснок 2 шт. Перец чили 1 шт. Уксус 100 мл Зелень 1 пуч. Подсолнечное масло 100 мл Сахар 80–100 г Соль 2 ст. л.
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