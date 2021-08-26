Салат с индейкой, ананасами, кукурузой и сыром Продукты: Индейка отварная (можно заменить курицей) - 300 г Ананасы - 1б Кукуруза консервированная - 1б Твердый сыр - 100 г ___________________________________________ для заправки я использовала домашний майонез : (Для 300 мл майонеза) 1 яйцо (целое) 2 ст.л. лимонного сока 250 мл оливкового масла соль, сахар Способ приготовления : 1. В блендер поместить яйцо, уксус, соль и сахар. Взбить почти добела. Масса должна быть пушистой и слегка увеличиться в объеме. 2. Тонкой струйкой вливайте понемножку масло. Масса начнет загустевать. Можно влить больше масла, чем указано в рецепте, и майонез будет гуще. Переложите майонез в стерилизованную банку, накройте крышкой и храните в холодильнике (+4-8ᵒ С) не дольше недели. __________________________________________ В салатницу отправьте кукурузу, индейку, сыр и ананасы порезанные небольшими кусочками. Перед подачей заправьте майонезом. Приятного аппетита ! Готовьте с любовью!