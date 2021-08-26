added July 21 at 10:32
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Где найти настоящие Французские десерты в Москве?
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added June 15 at 20:19
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Новинки от ВкусВилл (2 часть)
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В гостях у «АйсКро»
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Обзор десертов «Жемчуга» в Депо
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added January 13 at 09:20
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Торт в кармане
1 112 935 views
added August 26 2021 at 09:37
The video was deleted or is not publicly available
added July 29 2021 at 04:20
15:59
Все к столу (114 выпуск)
1 056 742 views
added July 22 2021 at 08:35
1:11:26
Все к столу (113 выпуск)
1 277 862 views
added July 15 2021 at 04:58
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Торт для Давы от сбежавшей финалистки Кондитер 5
1 055 980 views
added July 8 2021 at 08:46
12:06
Пикник в шторм
1 024 850 views
added today at 18:00
added today at 12:00
added today at 10:00
Кекс с сухофруктами. Ах, аромат... Невозможно устоять! Когда кекс был еще в процессе, я уверила себя в том, что съем всего один кусочек, НО как? Как можно не взять второй? + я запивала это чудо молоком, а это, по-моему, лучше всего подходит для кекса. Такая уютная выпечка не может оставить равнодушными даже тех, кто не любит сухофрукты. Вам потребуется: Сливочное масло 200г Сахар 150г Яйца 4шт. Изюм 150г Курага 100г Чернослив 100г Орехи 150г Мука 300г Разрыхлитель 3ч.л. Как готовить: 1. Первым делом замачиваем сухофрукты в горячей воде, оставляем на 15 минут. Это придаст им мягкость + избавит от вредной магазинной обработки. Тем временем режем на кубики сливочное масло, растираем с саха
added today at 08:00
added yesterday at 22:00
added yesterday at 20:00
Салат с индейкой, ананасами, кукурузой и сыром Продукты: Индейка отварная (можно заменить курицей) - 300 г Ананасы - 1б Кукуруза консервированная - 1б Твердый сыр - 100 г ___________________________________________ для заправки я использовала домашний майонез : (Для 300 мл майонеза) 1 яйцо (целое) 2 ст.л. лимонного сока 250 мл оливкового масла соль, сахар Способ приготовления : 1. В блендер поместить яйцо, уксус, соль и сахар. Взбить почти добела. Масса должна быть пушистой и слегка увеличиться в объеме. 2. Тонкой струйкой вливайте понемножку масло. Масса начнет загустевать. Можно влить больше масла, чем указано в рецепте, и майонез будет гуще. Переложите майонез в стерилизованную банку, н
added yesterday at 18:00
added yesterday at 15:00
Это просто нереально вкусная курица! Мясо получается мягким, нежным, сочным, просто пальчики оближешь! Ингредиенты: сок 1 апельсина + несколько тонких кружочков 1 ст.л. меда 1 ч.л. без горки карри соль по вкусу 1/2 ч.л. перца красного молотого 2 ст.л. масла подсолнечного 700 гр куриного мяса (любые части по вкусу) Приготовление: 1. Все смешать для маринада. 2. Мясо порезать на кусочки и перемешать с маринадом. 3. Оставить на 2 часа. 4. Затем выложить в форму и запечь 30 - 40 минут при 220*. 5. Подавать с любым гарниром. Приятного аппетита!
added yesterday at 12:00
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