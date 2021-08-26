Это просто нереально вкусная курица! Мясо получается мягким, нежным, сочным, просто пальчики оближешь! Ингредиенты: сок 1 апельсина + несколько тонких кружочков 1 ст.л. меда 1 ч.л. без горки карри соль по вкусу 1/2 ч.л. перца красного молотого 2 ст.л. масла подсолнечного 700 гр куриного мяса (любые части по вкусу) Приготовление: 1. Все смешать для маринада. 2. Мясо порезать на кусочки и перемешать с маринадом. 3. Оставить на 2 часа. 4. Затем выложить в форму и запечь 30 - 40 минут при 220*. 5. Подавать с любым гарниром. Приятного аппетита!