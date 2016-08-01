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Этот сок был рекомендован людям, которые страдают от рака, так как он может восстановить энергию, укрепить иммунитет, а также улучшить анализ крови. Сок довольно просто приготовить и у него есть только один небольшой недостаток — его не особо вкусно пить. Тем не менее, как только выувидите результаты, вы поймете, что это стоит каждого вашего глотка! Сок состоит из свеклы и моркови. Его рекомендуют в течение многих десятилетий людям, которые проходят химиотерапию, так как он является идеаль
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