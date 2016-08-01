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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 22:05
УНИКАЛЬНЫЙ СОК ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ !!!! ПОЛЬЗУЕМСЯ И РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ!!!!
Этот сок был рекомендован людям, которые страдают от рака, так как он может восстановить энергию, укрепить иммунитет, а также улучшить анализ крови. Сок довольно просто приготовить и у него есть только один небольшой недостаток — его не особо вкусно пить. Тем не менее, как только выувидите результаты, вы поймете, что это стоит каждого вашего глотка! Сок состоит из свеклы и моркови. Его рекомендуют в течение многих десятилетий людям, которые проходят химиотерапию, так как он является идеаль
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 20:05
Полезно знать
Сохраните эту памятку‼
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 18:05
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
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added today at 17:05
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 16:05
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 14:05
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
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added today at 13:05
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
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added today at 10:05
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added today at 08:05
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Простой рeцепт имбирной воды для борьбы с лишним весом 🔹 🔷 Имбирь – природный жиросжигaтель, который ускоряет процесс похудения в рaзы. Как же правильно употреблять имбирь, чтобы в короткие сроки потерять лишние килогрaммы? Имбирь издaвна используют для лечения желудочно-кишечного трaкта, поддержания сердечной мышцы, а также лечения бронхиальной астмы. Однако не маловажную роль это чудо-рaстение играет и в похудении. 🔷 Рецепт имбирной воды для похудения 🔹 Очиститe корень имбиря от кожуры и натрите имбирь на мeлкой терке, в результате у Вас должно получиться столовая ложка тертого имбиря, залейте его литром теплой воды. Обрaтите внимание, не горячей, а именно теплой. Поставьте в темное место на ночь и дайте настояться. С утра добавьте чайную ложку меда и хорошо размешайте. Полученный настой нужно выпить в течение дня. Курс – 30 дней. 🔹 Интересно. Чтобы определить свежесть имбиря, обратите внимание на его кожуру. Она должна быть гладкой. Если кожура – морщинистая, значит имбирь уже залежался на полке супермаркета. Хранить имбирь нужно в холодильнике, не дольше 7 дней. Если Вам не удалось найти свежий корень имбиря, берите молотый. 🔹 Что касается схемы питания, Вам не нужно садиться на низкокалорийные диеты – достаточно просто отказаться от избытка сладкого, полностью отказаться от жаренного, жирного, копченного. Старайтесь, чтобы углеводы были основой питания в первой половине дня, а белки – во второй. Если хочется сладенького, кушайте его в качестве второго завтрака – через час-полтора после основной еды. Если Вы любите блинчики или сырники, употребляйте их на завтрак. 🔹 Старайтесь пить имбирную воду небольшими порциями, чтобы растянуть ее употребление на целый день. Единственное, не стоит пить на голодный желудок, а также непосредственно, перед сном. 🔹 Помните, имбирная вода не заменит просто воду. Поэтому параллельно с напитком обязательно употребляйте чистую воду. Не стоит пить больше литра имбирной воды в день, а также употреблять имбирь в каких-либо блюдах или чае. Чрезмерное употребление этого продукта может привести к изжоге и тошноте.
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Лариса Архипова (Харасахал)
07:48
Лариса Архипова (Харасахал)
Если вы боитесь из-за  желудка - так я этого не заметила  ,:  Режу  мелко  ( потому что )  я его съедаю  -имбирь  , грамм 250   и заливаю  1 литром воды    и кипячу 10 минут , так я вычитала в одном рецепте , выключаю огонь и настаиваю часов  8 ,,затем   стакан  с имбирём подогреваю в микроволновке  и добавляю  1 чайную ложку мёда и десертную  сока лимона - ( нагревать не сильно - сок потеряет своё свойства )перемешать   и пью в день этот литр   .пью месяцев  5  похудели плечи ,руки   ,на рёбрах  тоже маленько объём ушёл , лицо тоже заметно .Да конечно медленно - но этот напиток полезен для здоровья ( почитайте в интернете  про имбирь ) Не пейте  на ночь - часа за 2 , а то плохо засыпается , поднимает настроение .Попробуйте .Да,  я съедаю  и имбирь резанный - для пищеворения помогает .   Иногда делаю на два литра   - на  два  дня.
  • 4
Юра Иргалин
20:15
Юра Иргалин
🍴
  • 0
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