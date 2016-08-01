added today at 12:05
Многие люди в наше время страдают наличием излишнего веса. А к лету особенно так хочется выглядеть стройными… Лишний вес чаще всего набирается из-за нарушения обмена веществ. Восстановить нормальный обмен веществ, избавиться от лишнего веса, очиститься от шлаков можно вареньем из тыквы. Для приготовления волшебного варенья стройности необходимо: - три килограмма тыквы; - два апельсина; - один лимон. Тыкву, очищенную от внутренней мякоти и от кожуры, нужно порезать кусочками, добавить лимон
added today at 10:05
С красной рыбой, огурцом и творожным сыром Ингредиенты: 100 г творожного сыра 1 огурец 1 яйцо 200 г слабосоленой красной рыбы майонез по вкусу 10 готовых тарталеток Приготовление: Очисти от костей и нарежь кубиками рыбу. Очисти от кожуры и натри на терке огурец. Свари вкрутую, очисти и натри на терке яйцо. Смешай в салатнике сыр, яйца, огурец и красную рыбу. Добавь немного майонеза так, чтобы масса получилась не очень жидкой. Наполни тарталетки получившимся салатом. Укрась их зеленью или
added today at 08:05
Удивительные целебные свойства куркумы давно известны в Индии, но в нашей стране эта восточная специя только начинает набирать популярность. Исследования показали, что даже небольшое количество этой специи (одна чайная ложка в день) помогает организму справиться с воспалением, снимает боль, замедляет старение и даже помогает вылечить некоторые виды рака! Своими целебными свойствами куркума обязана своему активному компоненту – куркумину. Он помогает организму бороться со свободными радикалами,
added today at 06:05
Чтобы приготовить рулет с грецкими орехами и медом нам понадобится: Для теста: 2 стакана муки 0, 5 стакана сахара 50-100 грамм сливочного масла или маргарина 1 яйцо 4 ст. ложки густой сметаны ¼ ч. л. соли ¼ ч. л. соды Для начинки: 1 стакан грецких орехов 0,5 стакана сахара 2 ст. л. меда 1/8 ч. л. корицы Приготовление: 1. Соединяем все ингредиенты для теста в одной посуде и замешиваем сладкое тесто. 2. Готовое тесто раскатать в пласт, один край которого должен быть слегка тоще другого. 3.
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added today at 05:05
Эти чистящие капсулы покупаю уже не первый раз себе и маме, вся сантехника блестит безо всяких усилий. http://clickpzk.com/uSUu Был даже случай, месяц назад пришли сантехники и сказали на сутки положить сетку с водопровода в какое-нибудь средство. Я побрызгала раствором V CLEAN SPOT и через 15 минут принесла им. Они были в шоке. Кинулись фотографировать этикетку. Очень хорошо средство отмывает душевую кабину от мыльных разводов. Кран выглядит после него, как будто это новый кран. Также п
added today at 04:05
Это очень простые, мягкие, нежные, тающие во рту пирожные! Вкуснятина! Возьмите: 600 г. муки слив. масло - 310 г (размягченное) сахар - 207 г (мелкий) яйца - 1 целое+желток (73 г) соль - 2г соду - 1 г (погашенная уксусом) ванильный сахар - 1 пакетик повидло яблочное - для прослойки Приготовление: Первым делом, если вы хотите чтобы пирожное было именно таким вкусом, как в детстве, нужно сварить яблочное повидло (оно быстро варится). Именно яблочным повидлом промазывались пирожные и рулеты.
added today at 02:05
added today at 00:05
Выводим из организма все вредное. Лучшие рецепты детоксикации! 1. Яблоко и корица. Тонко нарежьте одно яблока и залейте 500 мл чистой воды, добавьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт. 2. Лимонный сок и мед. 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 мл теплой воды, добавьте 1 ч. ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимать натощак, з
added yesterday at 22:05
added yesterday at 20:05
Пирог с вареньем на скорую руку Ингредиенты 3 яйца 200 мл молока 90 мл растительного масла 400 г муки 200 г сахара 1,5–2 ч. л. разрыхлителя 0,5 ч. л. соли 1–1,5 ст. густого варенья или джема Приготовление 1 Охлажденные яйца посоли и взбивай до пышности, понемногу подсыпая сахар. 2 Продолжая взбивать, влей растительное масло, а затем молоко. 3 Порциями всыпь просеянную муку и разрыхлитель. Разбей все комки. Тесто должно получиться однородным, густым, как хорошая жирная сметана. Слишком жидкое
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