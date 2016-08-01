Перед тем как включить стиральную машинку просто добавьте немного соли. Эффект потрясающий! Делается для того, чтобы... Обязательно сохраните эту важную информацию! Об этом способе я узнала от мамы, она всегда стирала одежду именно так. И вот почему. Поваренную соль добавляли в воду для стирки вместе с порошком, чтобы одежда не выцветала, а оставалась яркой долгое время. Раньше в магазинах не было такого разнообразия бытовой химии и хозяйкам приходилось несладко. Впрочем, разнообразия вообще никакого не было, не только химии. Но не будем отходить от темы. Голь, как известно, на выдумку горазда. Не знаю, кому и когда пришла в голову идея посолить воду для стирки, но спасибо этому человеку! Я пробовала стирать белье со специальными средствами для сохранения и восстановления цвета. Эффект такой же, как и после стирки с солью. А про разницу в цене можно и не говорить - думаю и так все понятно! И, кстати, еще один полезный совет - если стираете полотенца, то добавьте чайную ложку соли в отсек для ополаскивателя. Полотенца после стирки остаются мягкими и не деревенеют. Можно не использовать кондиционер. Я стираю одежду с солью. Добавляю в машинку вместе с порошком столовую ложку соли и не трачу деньги на дорогущие средства! Попробуйте!