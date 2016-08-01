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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 12:05
ВОЛШЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ СТРОЙНОСТИ
Многие люди в наше время страдают наличием излишнего веса. А к лету особенно так хочется выглядеть стройными… Лишний вес чаще всего набирается из-за нарушения обмена веществ. Восстановить нормальный обмен веществ, избавиться от лишнего веса, очиститься от шлаков можно вареньем из тыквы. Для приготовления волшебного варенья стройности необходимо: - три килограмма тыквы; - два апельсина; - один лимон. Тыкву, очищенную от внутренней мякоти и от кожуры, нужно порезать кусочками, добавить лимон
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 10:05
ЧЕМ НАЧИНИТЬ ТАРТАЛЕТКИ КРАСИВО И ВКУСНО Идеи для любого праздничного застолья 👍🏻
💥 С красной рыбой, огурцом и творожным сыром Ингредиенты: 100 г творожного сыра 1 огурец 1 яйцо 200 г слабосоленой красной рыбы майонез по вкусу 10 готовых тарталеток Приготовление: Очисти от костей и нарежь кубиками рыбу. Очисти от кожуры и натри на терке огурец. Свари вкрутую, очисти и натри на терке яйцо. Смешай в салатнике сыр, яйца, огурец и красную рыбу. Добавь немного майонеза так, чтобы масса получилась не очень жидкой. Наполни тарталетки получившимся салатом. Укрась их зеленью или
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 08:05
ЕСЛИ СЪЕДАТЬ ПО 1 ЛОЖКЕ КУРКУМЫ В ДЕНЬ...
Удивительные целебные свойства куркумы давно известны в Индии, но в нашей стране эта восточная специя только начинает набирать популярность. Исследования показали, что даже небольшое количество этой специи (одна чайная ложка в день) помогает организму справиться с воспалением, снимает боль, замедляет старение и даже помогает вылечить некоторые виды рака! Своими целебными свойствами куркума обязана своему активному компоненту – куркумину. Он помогает организму бороться со свободными радикалами,
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 06:05
РУЛЕТ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И МЕДОМ
Чтобы приготовить рулет с грецкими орехами и медом нам понадобится: Для теста: 2 стакана муки 0, 5 стакана сахара 50-100 грамм сливочного масла или маргарина 1 яйцо 4 ст. ложки густой сметаны ¼ ч. л. соли ¼ ч. л. соды Для начинки: 1 стакан грецких орехов 0,5 стакана сахара 2 ст. л. меда 1/8 ч. л. корицы Приготовление: 1. Соединяем все ингредиенты для теста в одной посуде и замешиваем сладкое тесто. 2. Готовое тесто раскатать в пласт, один край которого должен быть слегка тоще другого. 3.
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
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added today at 05:05
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 04:05
ПЕСОЧНОЕ ПИРОЖНОЕ ПО 22 КОПЕЙКИ 😋 Именно под таким названием этот рецепт попал в мою кулинарную книгу года 2 назад. И после первого же приготовления стал любимым!  
Это очень простые, мягкие, нежные, тающие во рту пирожные! Вкуснятина! 😍 Возьмите: 600 г. муки слив. масло - 310 г (размягченное) сахар - 207 г (мелкий) яйца - 1 целое+желток (73 г) соль - 2г соду - 1 г (погашенная уксусом) ванильный сахар - 1 пакетик повидло яблочное - для прослойки Приготовление: Первым делом, если вы хотите чтобы пирожное было именно таким вкусом, как в детстве, нужно сварить яблочное повидло (оно быстро варится). Именно яблочным повидлом промазывались пирожные и рулеты.
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 02:05
Простая шпаргалка по питанию 🍏
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 00:05
Выводим из организма все вредное. Лучшие рецепты детоксикации! 1. Яблоко и корица. Тонко нарежьте одно яблока и залейте 500 мл чистой воды, добавьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт. 2. Лимонный сок и мед. 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 мл теплой воды, добавьте 1 ч. ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимать натощак, з
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added yesterday at 22:05
Домик для птичек из старого заварного чайничка🤗
Как вам идея?
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added yesterday at 20:05
Воздушный и безумно вкусный пирог на скорую руку
Пирог с вареньем на скорую руку Ингредиенты 3 яйца 200 мл молока 90 мл растительного масла 400 г муки 200 г сахара 1,5–2 ч. л. разрыхлителя 0,5 ч. л. соли 1–1,5 ст. густого варенья или джема Приготовление 1 Охлажденные яйца посоли и взбивай до пышности, понемногу подсыпая сахар. 2 Продолжая взбивать, влей растительное масло, а затем молоко. 3 Порциями всыпь просеянную муку и разрыхлитель. Разбей все комки. Тесто должно получиться однородным, густым, как хорошая жирная сметана. Слишком жидкое
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
637 111 participants in the group
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Перед тем как включить стиральную машинку просто добавьте немного соли. Эффект потрясающий! Делается для того, чтобы... Обязательно сохраните эту важную информацию! Об этом способе я узнала от мамы, она всегда стирала одежду именно так. И вот почему. Поваренную соль добавляли в воду для стирки вместе с порошком, чтобы одежда не выцветала, а оставалась яркой долгое время. Раньше в магазинах не было такого разнообразия бытовой химии и хозяйкам приходилось несладко. Впрочем, разнообразия вообще никакого не было, не только химии. Но не будем отходить от темы. Голь, как известно, на выдумку горазда. Не знаю, кому и когда пришла в голову идея посолить воду для стирки, но спасибо этому человеку! Я пробовала стирать белье со специальными средствами для сохранения и восстановления цвета. Эффект такой же, как и после стирки с солью. А про разницу в цене можно и не говорить - думаю и так все понятно! И, кстати, еще один полезный совет - если стираете полотенца, то добавьте чайную ложку соли в отсек для ополаскивателя. Полотенца после стирки остаются мягкими и не деревенеют. Можно не использовать кондиционер. Я стираю одежду с солью. Добавляю в машинку вместе с порошком столовую ложку соли и не трачу деньги на дорогущие средства! Попробуйте!
00:58
Супер лайфхак для белоснежных полотенец
160 222 views
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КЛАССНЫЕ СОВЕТЫ
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621K participants
Наталья Максимова (Новикова)
24 Jan
Наталья Максимова (Новикова)
А машине каюк!
  • 4
Екатерина Бертова ( Беломоина )
24 Jan
Екатерина Бертова ( Беломоина ) replied to Наталья
Почему?
  • 0
тамара сангаева ( шалбурова)
24 Jan
тамара сангаева ( шалбурова)
Поздравляю!!!
  • 0
Галина Лаас Терпугова
24 Jan
Галина Лаас Терпугова
ИСТИННАЯ ПРАВДА   ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ ПОПРОБУЙТЕ!!!👍 👍 👍 👍 👍 👍
  • 0
николай ляменков
24 Jan
николай ляменков
Провокация!
  • 0
Классная Я
25 Jan
Классная Я
Тупость....
  • 0
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВА
25 Jan
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВА
Всего лишь столовую ложку,это о чём???
  • 0
онищенко галина
06:06
онищенко галина
А я добавляю соду ... и полотенечки пушистые и мягкие. Сода смягчает воду.
  • 0
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