Даю деткам место пирожных и сама ем с удовольствием! ✅ ✅ ✅

Секрет густого крема из сметаны без загустителей для торта Речь пойдет о магазинной сметане. Иногда даже самая жирная магазинная сметана при взбивании миксером с сахаром становится как молоко. Настроение испорчено, как же таким кремом намазать торт, ведь все потечет. Чтобы этого не произошло, делюсь с вами основными секретами. Во первых: на несколько часов, а лучше всего на ночь, откинуть сметану на марлю, марлю положить на сито, сито поставить на любую миску и в холодильник. Лишняя жидкость стечет или впитает марля. Во вторых: вместо сахара попробуйте использовать сахарную пудру. Необходимое количество сахара по рецепту просто измельчите в кофемолке или блендере. В третьих: можно даже не использовать миксер, а просто взбить сметану с пудрой ложкой. Если получится слишком густая масса, добавить сыворотку, которая стекла и довести до понравившегося вам состояния крема. Сметана подойдет от 22% жир. Совет: наши читательницы в комментариях добавили дельные уточнения,которые опробованы временем. Вы будете приятно удивлены, если добавите пару капель лимонного сока во время взбивания крема. Если к сметане и сахарной пудре добавить немного сухих сливок или сухого молока, то Вы получите густой и пышный сметанный крем. Удачи и приятного аппетита!