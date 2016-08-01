Даю деткам место пирожных и сама ем с удовольствием! ✅ ✅ ✅

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Ням-Ням
added today at 12:05
Заварные блинчики на кефире "ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО" ✅ ✅ ✅
Пирог Манник. Безумно вкусный! Ингредиенты 1 стакан Мука 1 стакан Манка 1 стакан Кефир стакан Сахар неполный 100 гр. Масло сливочное Яйцо 2 шт. 0,5 ч.л. Сода Приготовление Стакан манки заливаем кефиром. Хорошо перемешиваем и оставляем манку набухать, примерно на 40 минут. Добавляем к набухшей в кефире манке яйца, сахар и размягчённое при комнатной температуре сливочное масло. Всё хорошенько перемешиваем (можно воспользоваться миксером). Добавляем муку и соду. Соду гасить не нужно, так как ну
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Ням-Ням
added today at 10:05
Бабушка научила готовить меня этот обалденный торт "Пломбир" для которого даже духовка не нужна! Такой тортик готовится просто и быстро, а его вкус напоминает пломбирное мороженое, то самое мороженое, от которого все без ума!😋
Маленькая просьба, кто заберёт к себе рецепт в закладки📌 , оставьте любой смайл в комментариях.Хочу видеть тех, кому нравится то, что мы делаем🙌🏽💫 Для нас это очень важно 🙏 ✅ Ингредиенты: Для песочной крошки: - сахар – 70 гр. - мука -250 гр. - сливочное масло – 130-150 гр. Для крема: - сметана -500 гр. - куриные яйца – 2 шт. - крахмал (кукурузный или картофельный) – 2 ст.л. - сливочное масло – 50 гр. - ванильный сахар – 1 упаковка - сахар -150 гр. Приготовление: 1.Высыпаем в миску 250
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Ням-Ням
added today at 08:05
Трюки для садовода. Прививка деревьев.
03:03
Трюки для садовода! Прививка деревьев
19 834 views
ГРАФИК ПОДКОРМОК ТОМАТНОЙ РАССАДЫ ✅ ✅ ✅ Мы считаем, что томатный куст — это как пластилин, что ТЕБЕ надо, то ты и слепишь из него. Надо смотреть по кусту — он сам подскажет, что ему нужно. Поэтому мы начинаем «лепить» свои томаты еще в рассаде. 1-я подкормка — на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры 2-я подкормка — через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая 3-я подкормка — появились 2 пары нас
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Ням-Ням
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added today at 06:05
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Парфюмерия, Косметика, Бижутерия. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Парфюмерия, Косметика, Бижутерия. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Более 3000 отзывов по ссылке: ok.ru/group/52424855191774/topic/64363188576478 Каталог и цены в фотоальбомах группы, по ссылке ok.ru/group/52424855191774/albums Как заказать: Добавьте менеджера в друзья ok.ru/profile/571027344078 и напишите сообщение с указанием товаров, которые хотите заказать, прикрепив к сообщению фото товара или ссылку на него Очень быстрая доставка во все страны от 1-10 дней в зависимости от расстояния, БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ (по РФ). Все другие страны на данный момент по предоплате. БЕСПЛАТНО доставим от 2-х товаров. 1 товар от 300 руб. Быстрая доставка в другие страны. В ассортименте элитные реплики премиум качества по выгодным ценам в розницу и оптом.
242K participants
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Ням-Ням
added today at 04:05
Шесть десертов на скopyю pyку 🍰
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Маленькая просьба, кто заберёт к себе рецепт в закладки📌 , оставьте любой смайл в комментариях.Хочу видеть тех, кому нравится то, что мы делаем🙌🏽💫 Для нас это очень важно 🙏
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Ням-Ням
added yesterday at 22:25
Так много полезных идей по ремонту одежды придумали рукодельницы! Что-то обязательно пригодится!
03:05
Идеи с одеждой от рукодельниц
37 201 views
⬇ ⬇  Полезные мелочи быта!  ⬇ ⬇
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Ням-Ням
added yesterday at 20:05
Это должно быть в копилке каждой хозяйки! 📝 📝 📝
Ребята, делюсь очень полезной штучкой! Просто незаменимая вещь для тех, кто хочет иметь идеальные булочки и пироги)
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Ням-Ням
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added yesterday at 19:00
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Сумки Часы Парфюм и Аксессуары БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
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291K participants
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Ням-Ням
added yesterday at 18:45
Ольга Тимофеева (Васильева) ОБУВЬ
Ольга Тимофеева (Васильева) ОБУВЬ
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638 Comments
494 Shares
655 likes
Ням-Ням
added yesterday at 16:33
Любимый рецепт домашнего НАПОЛЕНА ПО-НОВОМУ!
10:28
Очень вкусное пирожное! Мечта сладкоежек – наполеон по-новому на десерта к чаю!
4 673 views
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Ням-Ням
1 355 625 participants in the group
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Даю деткам место пирожных и сама ем с удовольствием! ✅ ✅ ✅
Просто очуметь какая вкусная шоколадная паста!!! Ингредиенты: -1 стакан молока (250 мл) -3 стол.ложки какао порошка -3 стол.ложки сахара -3 стол.ложки муки -70-80 грамм сливочного масла Ставлю кастрюльку, наливаю молоко, кладу сахар,муку и какао. Включаю плиту и периодически помешиваю веничком для взбивания, иначе на дне начинает прилипать мука. Закипело, запыхало, проварила с минуту и отставила с огня. Минут 20 дадим остыть. Теперь кладем кусочки масла и размешиваем хорошо, сразу масса заблестела. Сверху натираю на терке 1/4 плитки шоколада (в рецепте не указано) Перекладываю массу в баночку. Кусочки шоколада растеклись. Вкусно.Если ещё добавить молотых орехов,вообще супер!
01:42
Невероятная вкуснятина к чаю из ничего за 2 минуты. Вы Будете Шокированы
618 views
11:15
НУТЕЛЛА БЕЗ МУКИ и ВАРКИ за 2 минуты. Нутеллу больше не покупаю. Из 4 ингредиент
521 views
Секрет густого крема из сметаны без загустителей для торта Речь пойдет о магазинной сметане. Иногда даже самая жирная магазинная сметана при взбивании миксером с сахаром становится как молоко. Настроение испорчено, как же таким кремом намазать торт, ведь все потечет. Чтобы этого не произошло, делюсь с вами основными секретами. Во первых: на несколько часов, а лучше всего на ночь, откинуть сметану на марлю, марлю положить на сито, сито поставить на любую миску и в холодильник. Лишняя жидкость стечет или впитает марля. Во вторых: вместо сахара попробуйте использовать сахарную пудру. Необходимое количество сахара по рецепту просто измельчите в кофемолке или блендере. В третьих: можно даже не использовать миксер, а просто взбить сметану с пудрой ложкой. Если получится слишком густая масса, добавить сыворотку, которая стекла и довести до понравившегося вам состояния крема. Сметана подойдет от 22% жир. Совет: наши читательницы в комментариях добавили дельные уточнения,которые опробованы временем. Вы будете приятно удивлены, если добавите пару капель лимонного сока во время взбивания крема. Если к сметане и сахарной пудре добавить немного сухих сливок или сухого молока, то Вы получите густой и пышный сметанный крем. Удачи и приятного аппетита!
Мастер Шеф
Мастер Шеф
Интересные кулинарные рецепты и оригинальные решения вы найдете в нашей группе! Ежедневно мы публикуем невероятное количество рецептов, полезных советов и лайфаков для улучшения повседневной жизни наших читателей. Сотрудничество: www.ok.ru/yelena.nazarova82
480K participants
Ням-Ням
Ням-Ням
Интересные кулинарные рецепты и оригинальные решения вы найдете в нашей группе! Ежедневно мы публикуем невероятное количество рецептов, полезных советов и лайфаков для улучшения повседневной жизни наших читателей. Сотрудничество: www.ok.ru/yelena.nazarova82
1.4M participants
Галина Левицкая
yesterday 14:52
Галина Левицкая
  • 0
Мария Крылова
yesterday 16:41
Мария Крылова
❤
  • 0
Анюта Демянив
yesterday 16:53
Анюта Демянив
Класс!
  • 0
Елена Зинченко
yesterday 17:19
Елена Зинченко
📝
  • 0
Марина Попкова
yesterday 17:32
Марина Попкова
😃
  • 0
🐼Эльмира Керимовна
yesterday 17:36
🐼Эльмира Керимовна
❤
  • 0
Нина Цветинская
yesterday 19:16
Нина Цветинская
😳
  • 0
Н В
yesterday 19:18
Н В
  • 0
Лиля Абдураимова
yesterday 19:26
Лиля Абдураимова
  • 0
Галина Норина(Шевченко)
yesterday 19:47
Галина Норина(Шевченко)
Уже сделала,вкусненько.
  • 3
надежда кирпичникова
yesterday 21:16
надежда кирпичникова
❤
  • 0
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